Aмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлди
АҚШда 18 ёшли йигит ноёб ютуққа эришиб, дунё тарихидаги энг ёш профессор сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. Ҳозирда у университетда ўз тенгдошларига дарс бериб, илмий фаолиятини ҳам муваффақиятли давом эттирмоқда. Бу ҳақда Гиннеснинг рекордлар китоби матбуот хизмати хабар қилди.
Маълум қилинишича, Натан Томас муҳандислар оиласида вояга етган. У болалигиданоқ математика, технология, муҳандислик ва илмий соҳаларга катта қизиқиш билдирган. Унинг билимга чанқоқлиги жуда эрта намоён бўлган — Натан 10 ёшидаёқ Майами-Дейд коллежида таҳсил олишни бошлаган. Орадан тўрт йил ўтиб, 14 ёшида Флорида халқаро университетига ўқишга қабул қилинган.
2023 йилда у атиги 18 ёшида электротехника йўналиши бўйича ҳам бакалавр, ҳам магистр даражаларини имтиёзли диплом билан қўлга киритди. Бу эса унинг академик фаолиятидаги энг муҳим босқичлардан бирига айланди.
Айнан шу ёшида университетда педагогик фаолиятини бошлаган Натан малакали профессор сифатида ишга қабул қилинди. Натижада у дунёдаги энг ёш профессор сифатида янги жаҳон рекордини ўрнатди. Шу тариқа у 1746 йилда вафот этган, 19 ёшида профессор бўлган Колин Маклореннинг кўп йиллик рекордини янгилади.
Натаннинг таъкидлашича, университетда энг муҳими инсоннинг ёши эмас, балки билими ва меҳнати ҳисобланади.
«Бу ерга ҳамма бир мақсад — билим олиш учун келади. Ёшнинг ўзи катта аҳамиятга эга эмас. Мен асосий эътиборимни ўз ишимни сифатли бажаришга ва талабаларга қўлимдан келганича ёрдам беришга қаратишга ҳаракат қиламан», — дейди у.
Ҳозирда Натан Томас 21 ёшда. У профессорлик фаолияти билан бир қаторда таълимини ҳам давом эттирмоқда. Айни пайтда Майами университетида ҳуқуқ фанлари доктори (JD) даражасини олиш устида ишламоқда. Келажакда эса STEM соҳаларига ихтисослашган ҳолда интеллектуал мулк ҳуқуқи йўналишида фаолият юритишни мақсад қилган.
Шу билан бирга, у шахсий қизиқишларига ҳам вақт ажратади. Натан баскетбол, теннис ва голф ўйнашни хуш кўради, пианино чалиш билан шуғулланади ҳамда мусиқа тинглашни яхши кўради. Унинг ҳаёт йўли ёшнинг катта ютуқларга эришиш учун тўсиқ эмаслигини яна бир бор исботлаб бермоқда.
…