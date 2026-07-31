Aмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлди

·0·Дунё
Aмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлди

АҚШда 18 ёшли йигит ноёб ютуққа эришиб, дунё тарихидаги энг ёш профессор сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. Ҳозирда у университетда ўз тенгдошларига дарс бериб, илмий фаолиятини ҳам муваффақиятли давом эттирмоқда. Бу ҳақда Гиннеснинг рекордлар китоби матбуот хизмати хабар қилди.

Маълум қилинишича, Натан Томас муҳандислар оиласида вояга етган. У болалигиданоқ математика, технология, муҳандислик ва илмий соҳаларга катта қизиқиш билдирган. Унинг билимга чанқоқлиги жуда эрта намоён бўлган — Натан 10 ёшидаёқ Майами-Дейд коллежида таҳсил олишни бошлаган. Орадан тўрт йил ўтиб, 14 ёшида Флорида халқаро университетига ўқишга қабул қилинган.

2023 йилда у атиги 18 ёшида электротехника йўналиши бўйича ҳам бакалавр, ҳам магистр даражаларини имтиёзли диплом билан қўлга киритди. Бу эса унинг академик фаолиятидаги энг муҳим босқичлардан бирига айланди.

Айнан шу ёшида университетда педагогик фаолиятини бошлаган Натан малакали профессор сифатида ишга қабул қилинди. Натижада у дунёдаги энг ёш профессор сифатида янги жаҳон рекордини ўрнатди. Шу тариқа у 1746 йилда вафот этган, 19 ёшида профессор бўлган Колин Маклореннинг кўп йиллик рекордини янгилади.

Натаннинг таъкидлашича, университетда энг муҳими инсоннинг ёши эмас, балки билими ва меҳнати ҳисобланади.

«Бу ерга ҳамма бир мақсад — билим олиш учун келади. Ёшнинг ўзи катта аҳамиятга эга эмас. Мен асосий эътиборимни ўз ишимни сифатли бажаришга ва талабаларга қўлимдан келганича ёрдам беришга қаратишга ҳаракат қиламан», — дейди у.

Ҳозирда Натан Томас 21 ёшда. У профессорлик фаолияти билан бир қаторда таълимини ҳам давом эттирмоқда. Айни пайтда Майами университетида ҳуқуқ фанлари доктори (JD) даражасини олиш устида ишламоқда. Келажакда эса STEM соҳаларига ихтисослашган ҳолда интеллектуал мулк ҳуқуқи йўналишида фаолият юритишни мақсад қилган.

Шу билан бирга, у шахсий қизиқишларига ҳам вақт ажратади. Натан баскетбол, теннис ва голф ўйнашни хуш кўради, пианино чалиш билан шуғулланади ҳамда мусиқа тинглашни яхши кўради. Унинг ҳаёт йўли ёшнинг катта ютуқларга эришиш учун тўсиқ эмаслигини яна бир бор исботлаб бермоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиЗиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиБугун, 18:39Оддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиОддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиБугун, 18:38Нью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирдиНью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирдиБугун, 18:32Лукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилиндиЛукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилиндиБугун, 18:30Дунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқатиДунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқатиБугун, 17:04Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиШов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда