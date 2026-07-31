Tesla Хитойдаги бизнесини сотиши ёки ажратиб юбориши мумкин
Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, Tesla компанияси SpaceX билан кутилаётган қўшилиш жараёнини тезлаштириш мақсадида ўзининг Хитойдаги бутун бизнесини ажратиб юбориш ёки сотиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Мазкур қадам глобал автомобилсозлик бозорида кескин ўзгаришларга сабаб бўлиши ва компания тузилмасини тубдан қайта шакллантириши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Нашрнинг ўз манбаларига таяниб ёзишича, Tesla раҳбариятининг айрим вакилларига Хитойдаги активларни алоҳида тармоққа ажратиш, сотиш ёки ҳатто ёпиш сценарийларига тайёргарлик кўриш бўйича кўрсатма берилган. Бу жараён спин-офф шаклида жуда тез амалга оширилиши эҳтимоли бор, чунки бош директори Elon Musk аввалроқ Тайван атрофидаги эҳтимолий геосиёсий вазиятлар туфайли шундай бўлинишга тайёр туришни вазифа қилиб қўйган эди.
SpaceX билан интеграция ва хавфсизлик талаблариХитой бозорини глобал операциялардан ажратиш Tesla'ни SpaceX билан бирлаштириш жараёнини сезиларли даражада осонлаштириши кутилмоқда. Маълумки, SpaceX АҚШ мудофаа вазирлиги учун пудратчи ҳисобланиб, фуқаролик ва миллий хавфсизлик масалаларида жуда қатъий қонун-қоидаларга амал қилиши шарт. Ушбу талаблар компаниялар ўртасидаги потенциал синергияга тўсқинлик қилувчи омиллардан бири бўлиб келаётган эди.
Шу билан бирга, мазкур қарор Tesla учун жуда катта ён бериш ва стратегик йўқотиш бўлиши мумкин. Сўнгги йилларда Хитой нафақат электромобиллар сотиладиган йирик бозор, балки Осиё минтақаси ва ҳатто Европани ҳам таъминлайдиган асосий ишлаб чиқариш марказига айланган эди. Хитойдаги гигофабрика компаниянинг умумий таъминот занжирида ҳал қилувчи ўрин тутади.
Ҳозирча мазкур режанинг қачон амалга ошиши ёки аниқ қандай шаклда бажарилиши ҳақида расмий баёнот берилмади. Бироқ мазкур хабарларнинг ўзиёқ технология ва молия бозорларида катта қизиқиш уйғотиб, таҳлилчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
…