Tesla Хитойдаги бизнесини сотиши ёки ажратиб юбориши мумкин

·0·Техно
Tesla Хитойдаги бизнесини сотиши ёки ажратиб юбориши мумкин

Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, Tesla компанияси SpaceX билан кутилаётган қўшилиш жараёнини тезлаштириш мақсадида ўзининг Хитойдаги бутун бизнесини ажратиб юбориш ёки сотиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Мазкур қадам глобал автомобилсозлик бозорида кескин ўзгаришларга сабаб бўлиши ва компания тузилмасини тубдан қайта шакллантириши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Нашрнинг ўз манбаларига таяниб ёзишича, Tesla раҳбариятининг айрим вакилларига Хитойдаги активларни алоҳида тармоққа ажратиш, сотиш ёки ҳатто ёпиш сценарийларига тайёргарлик кўриш бўйича кўрсатма берилган. Бу жараён спин-офф шаклида жуда тез амалга оширилиши эҳтимоли бор, чунки бош директори Elon Musk аввалроқ Тайван атрофидаги эҳтимолий геосиёсий вазиятлар туфайли шундай бўлинишга тайёр туришни вазифа қилиб қўйган эди.

SpaceX билан интеграция ва хавфсизлик талаблари

Хитой бозорини глобал операциялардан ажратиш Tesla'ни SpaceX билан бирлаштириш жараёнини сезиларли даражада осонлаштириши кутилмоқда. Маълумки, SpaceX АҚШ мудофаа вазирлиги учун пудратчи ҳисобланиб, фуқаролик ва миллий хавфсизлик масалаларида жуда қатъий қонун-қоидаларга амал қилиши шарт. Ушбу талаблар компаниялар ўртасидаги потенциал синергияга тўсқинлик қилувчи омиллардан бири бўлиб келаётган эди.

Шу билан бирга, мазкур қарор Tesla учун жуда катта ён бериш ва стратегик йўқотиш бўлиши мумкин. Сўнгги йилларда Хитой нафақат электромобиллар сотиладиган йирик бозор, балки Осиё минтақаси ва ҳатто Европани ҳам таъминлайдиган асосий ишлаб чиқариш марказига айланган эди. Хитойдаги гигофабрика компаниянинг умумий таъминот занжирида ҳал қилувчи ўрин тутади.

Ҳозирча мазкур режанинг қачон амалга ошиши ёки аниқ қандай шаклда бажарилиши ҳақида расмий баёнот берилмади. Бироқ мазкур хабарларнинг ўзиёқ технология ва молия бозорларида катта қизиқиш уйғотиб, таҳлилчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

TeslaSpaceXХитойElon MuskАвтомобилсозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Остонада Yandex робот-курьерлари ёрдамида етказиб бериш бошландиОстонада Yandex робот-курьерлари ёрдамида етказиб бериш бошландиБугун, 18:55Ugreen компанияси 160 В қувватга эга илғор Неходе Pro заряд мосламасини тақдим этдиUgreen компанияси 160 В қувватга эга илғор Неходе Pro заряд мосламасини тақдим этдиБугун, 18:27Альфа-банк iPhone эгалари учун янги иловани тақдим этдиАльфа-банк iPhone эгалари учун янги иловани тақдим этдиБугун, 17:51Рян Виллиаms хусусий кредит менежерлари учун мўлжалланган Эллис AIга 10 миллион доллар маблағ жалб қилдиРян Виллиаms хусусий кредит менежерлари учун мўлжалланган Эллис AIга 10 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 17:26Хитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгиладиХитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгиладиБугун, 16:51Avito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширдиAvito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширдиБугун, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади