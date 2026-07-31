Нью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирди

·25·Дунё
Нью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирди
Қисқача

АҚШнинг шимоли-шарқий соҳилларида акулалар кўпайгани сабабли Ню-Ёрк полицияси шаҳар пляжларида дронлар ёрдамида кузатув ишларини кучайтирди. НЙПДнинг Течникал Ассистансе Респонсе Унит махсус бўлинмаси ходимлари қутқарувчилар билан ҳамкорликда шаҳар пляжлари осмонида мунтазам патрул олиб бормоқда.

Бу ёзда АҚШнинг шимоли-шарқий соҳилларида акулаларнинг тез-тез кўрилиши кузатилаётгани сабабли Нью-Йорк полицияси (NYPD) шаҳар пляжларида дронлар орқали кузатув ишларини кучайтирди. Янги тизим қутқарувчиларга осмондан вазиятни кузатиш имконини бериб, акулалар сузувчиларга яқинлашишидан олдин уларни аниқлашга хизмат қилмоқда.

Маълум қилинишича, NYPDнинг Technical Assistance Response Unit (TARU) махсус бўлинмаси дронлардан турли хавфсизлик вазифаларида фойдаланади. Улар сувда қийналаётганларни қутқариш, қидирув-қутқарув операцияларига ёрдам бериш, гавжум пляжларни назорат қилиш ҳамда соҳил яқинида ҳаракатланаётган акулаларни кузатиш ишларини амалга оширади.

Махсус тайёргарликдан ўтган ходимлар қутқарувчилар билан ҳамкорликда шаҳар пляжлари осмонида мунтазам патрул олиб боради. Бу эса океаннинг энг хавфли йиртқичларидан бири ҳисобланган акулаларга қарши қўшимча хавфсизлик чораси сифатида хизмат қилмоқда.

Агар дронлар орқали акула аниқланса, операторлар бу ҳақда зудлик билан қутқарувчиларни хабардор қилади. Шундан сўнг эҳтиёт чораси сифатида сузувчилар дарҳол сувдан чиқарилади.

Нью-Йорк шаҳар Парклар ва дам олиш департаменти маълумотига кўра, 1–5 июль кунлари Рокавей соҳили яқинида жами 16 та акула кузатилган. Улардан 7 таси айнан NYPD дронлари ёрдамида аниқланган.

Мутахассислар таъкидлашича, Нью-Йорк сувларида акула ҳужумлари жуда кам учрайди. Бироқ дронлар орқали олиб борилаётган кузатувлар қутқарувчиларга хавфни эртароқ аниқлаш ва дам олувчилар хавфсизлигини таъминлаш имконини бермоқда.

Флорида Табиий Тарих музейи маълумотларига кўра, 2022 йилгача бўлган 150 йилдан ортиқ давр мобайнида Нью-Йорк ҳудудида сабабсиз содир бўлган атиги 12 та акула ҳужуми қайд этилган. Шу билан бирга, кейинги йилларда Лонг-Айленд ва Нью-Йорк шаҳар соҳилларида инсонларга ҳалокатли бўлмаган акула учрашувлари сони вақтинча ошгани кузатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Aмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиAмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиБугун, 18:55Зиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиЗиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиБугун, 18:39Оддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиОддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиБугун, 18:38Лукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилиндиЛукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилиндиБугун, 18:30Дунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқатиДунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқатиБугун, 17:04Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиШов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда