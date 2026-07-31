Нью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирди
АҚШнинг шимоли-шарқий соҳилларида акулалар кўпайгани сабабли Ню-Ёрк полицияси шаҳар пляжларида дронлар ёрдамида кузатув ишларини кучайтирди. НЙПДнинг Течникал Ассистансе Респонсе Унит махсус бўлинмаси ходимлари қутқарувчилар билан ҳамкорликда шаҳар пляжлари осмонида мунтазам патрул олиб бормоқда.
Бу ёзда АҚШнинг шимоли-шарқий соҳилларида акулаларнинг тез-тез кўрилиши кузатилаётгани сабабли Нью-Йорк полицияси (NYPD) шаҳар пляжларида дронлар орқали кузатув ишларини кучайтирди. Янги тизим қутқарувчиларга осмондан вазиятни кузатиш имконини бериб, акулалар сузувчиларга яқинлашишидан олдин уларни аниқлашга хизмат қилмоқда.
Маълум қилинишича, NYPDнинг Technical Assistance Response Unit (TARU) махсус бўлинмаси дронлардан турли хавфсизлик вазифаларида фойдаланади. Улар сувда қийналаётганларни қутқариш, қидирув-қутқарув операцияларига ёрдам бериш, гавжум пляжларни назорат қилиш ҳамда соҳил яқинида ҳаракатланаётган акулаларни кузатиш ишларини амалга оширади.
Махсус тайёргарликдан ўтган ходимлар қутқарувчилар билан ҳамкорликда шаҳар пляжлари осмонида мунтазам патрул олиб боради. Бу эса океаннинг энг хавфли йиртқичларидан бири ҳисобланган акулаларга қарши қўшимча хавфсизлик чораси сифатида хизмат қилмоқда.
Агар дронлар орқали акула аниқланса, операторлар бу ҳақда зудлик билан қутқарувчиларни хабардор қилади. Шундан сўнг эҳтиёт чораси сифатида сузувчилар дарҳол сувдан чиқарилади.
Нью-Йорк шаҳар Парклар ва дам олиш департаменти маълумотига кўра, 1–5 июль кунлари Рокавей соҳили яқинида жами 16 та акула кузатилган. Улардан 7 таси айнан NYPD дронлари ёрдамида аниқланган.
Мутахассислар таъкидлашича, Нью-Йорк сувларида акула ҳужумлари жуда кам учрайди. Бироқ дронлар орқали олиб борилаётган кузатувлар қутқарувчиларга хавфни эртароқ аниқлаш ва дам олувчилар хавфсизлигини таъминлаш имконини бермоқда.
Флорида Табиий Тарих музейи маълумотларига кўра, 2022 йилгача бўлган 150 йилдан ортиқ давр мобайнида Нью-Йорк ҳудудида сабабсиз содир бўлган атиги 12 та акула ҳужуми қайд этилган. Шу билан бирга, кейинги йилларда Лонг-Айленд ва Нью-Йорк шаҳар соҳилларида инсонларга ҳалокатли бўлмаган акула учрашувлари сони вақтинча ошгани кузатилган.
…