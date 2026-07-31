Ugreen компанияси 160 В қувватга эга илғор Неходе Pro заряд мосламасини тақдим этди
Ugreen компанияси ixbt.com маълумотига кўра ўз тарихидаги енг мукаммал ечим бўлган 95127 каталог рақамли Неходе Pro 160 В заряд мосламасини тақдим етди. GaNИнфинитй технологияси асосида яратилган мазкур қурилманинг ўлчамлари 82 × 36.5 × 73 миллиметрни, оғирлиги еса тахминан 310 граммни ташкил қилади. Қурилма иккита USB-C порти, битта USB-А порти ва узунлиги 70 сантиметргача бўлган ўрнатилган чиқариладиган USB-C кабели билан жиҳозланган.
Зарядлаш қурилмалари бозорида етакчи ўрин тутувчи Ugreen компанияси ўзининг энг илғор ва кучли маҳсулотини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Неходе Pro 160 В (каталог рақами 95127) модели бренд тарихидаги энг мукаммал ечим сифатида эътироф этилмоқда. Мазкур қурилма нафақат юқори қуввати, балки замонавий технологиялари ва ақлли функциялари билан ҳам эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги зарядлаш мосламаси компаниянинг махсус GaNИнфинитй технологияси асосида яратилган бўлиб, у ихчам ўлчамларда рекорд даражадаги қувватни таъминлаш имконини беради. Ugreen Неходе Pro 160 В ўлчамлари 82 × 36.5 × 73 миллигетрни ташкил этиб, унинг оғирлиги тахминан 310 граммни ташкил қилади. Бу эса бундай қувватдаги қурилма учун жуда мақбул кўрсаткич ҳисобланади.
Имкониятлар ва портлар хилма-хиллигиҚурилма бир нечта уланиш нуқталари билан жиҳозланган бўлиб, улар орасида иккита USB-C порти, битта USB-А порти ва энг муҳими — узунлиги 70 сантиметргача бўлган ўрнатилган чиқариладиган USB-C кабели мавжуд. Ушбу кабел саккиз хил ҳолатда қулай тарзда маҳкамланиши мумкин.
Қурилманинг умумий максимал чиқиш қуввати 160 ваттга етади. Бунда ўрнатилган кабел ва асосий USB Тйпе-К порти 140 ваттгача қувват узатишга қодир. Иккинчи USB-C порти 100 ваттгача, USB Тйпе-А порти эса 22.5 ваттгача қувватни қўллаб-қувватлайди.
Ақлли бошқарув ва замонавий технологияларНеходе Pro модели замонавий тезкор зарядлаш стандартларининг аксариятини, жумладан USB ПД 3.2, USB ПД 3.1, ППС, Qualcomm Қуикк Чарге, АФК, СКП ва UFCС протоколларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Бу эса уни исталган замонавий гаджет учун универсал ечимга айлантиради.
Қурилманинг яна бир муҳим афзаллиги Ugreen Коннект иловаси орқали масофадан бошқариш имкониятидир. Wi-Fi ва Bluetooth технологиялари ёрдамида смартфонга уланган заряд мосламасининг параметрларини масофадан кузатиш, қувват созламаларини ўзгартириш, ҳимоя ўчириш функцияларини фаоллаштириш ва дастурий таъминотни янгилаб бориш мумкин.
Шунингдек, корпусда рангли дисплей мавжуд бўлиб, у реал вақт режимида жорий қувват, кучланиш, ток кучи, ҳарорат ва умумий ҳолат каби асосий кўрсаткичларни кўрсатиб туради. Ҳозирда ушбу илғор гаджет савдога чиқарилган бўлиб, унинг тавсия этилган нархи 149 долларни ташкил қилади, бироқ дастлабки савдо кунларида 20 фоизлик чегирма тақдим этилмоқда.
…