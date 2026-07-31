Ugreen компанияси 160 В қувватга эга илғор Неходе Pro заряд мосламасини тақдим этди

·20·Техно
Ugreen компанияси 160 В қувватга эга илғор Неходе Pro заряд мосламасини тақдим этди
Қисқача

Ugreen компанияси ixbt.com маълумотига кўра ўз тарихидаги енг мукаммал ечим бўлган 95127 каталог рақамли Неходе Pro 160 В заряд мосламасини тақдим етди. GaNИнфинитй технологияси асосида яратилган мазкур қурилманинг ўлчамлари 82 × 36.5 × 73 миллиметрни, оғирлиги еса тахминан 310 граммни ташкил қилади. Қурилма иккита USB-C порти, битта USB-А порти ва узунлиги 70 сантиметргача бўлган ўрнатилган чиқариладиган USB-C кабели билан жиҳозланган.

Зарядлаш қурилмалари бозорида етакчи ўрин тутувчи Ugreen компанияси ўзининг энг илғор ва кучли маҳсулотини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Неходе Pro 160 В (каталог рақами 95127) модели бренд тарихидаги энг мукаммал ечим сифатида эътироф этилмоқда. Мазкур қурилма нафақат юқори қуввати, балки замонавий технологиялари ва ақлли функциялари билан ҳам эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги зарядлаш мосламаси компаниянинг махсус GaNИнфинитй технологияси асосида яратилган бўлиб, у ихчам ўлчамларда рекорд даражадаги қувватни таъминлаш имконини беради. Ugreen Неходе Pro 160 В ўлчамлари 82 × 36.5 × 73 миллигетрни ташкил этиб, унинг оғирлиги тахминан 310 граммни ташкил қилади. Бу эса бундай қувватдаги қурилма учун жуда мақбул кўрсаткич ҳисобланади.

Имкониятлар ва портлар хилма-хиллиги

Қурилма бир нечта уланиш нуқталари билан жиҳозланган бўлиб, улар орасида иккита USB-C порти, битта USB-А порти ва энг муҳими — узунлиги 70 сантиметргача бўлган ўрнатилган чиқариладиган USB-C кабели мавжуд. Ушбу кабел саккиз хил ҳолатда қулай тарзда маҳкамланиши мумкин.

Қурилманинг умумий максимал чиқиш қуввати 160 ваттга етади. Бунда ўрнатилган кабел ва асосий USB Тйпе-К порти 140 ваттгача қувват узатишга қодир. Иккинчи USB-C порти 100 ваттгача, USB Тйпе-А порти эса 22.5 ваттгача қувватни қўллаб-қувватлайди.

Ақлли бошқарув ва замонавий технологиялар

Неходе Pro модели замонавий тезкор зарядлаш стандартларининг аксариятини, жумладан USB ПД 3.2, USB ПД 3.1, ППС, Qualcomm Қуикк Чарге, АФК, СКП ва UFCС протоколларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Бу эса уни исталган замонавий гаджет учун универсал ечимга айлантиради.

Қурилманинг яна бир муҳим афзаллиги Ugreen Коннект иловаси орқали масофадан бошқариш имкониятидир. Wi-Fi ва Bluetooth технологиялари ёрдамида смартфонга уланган заряд мосламасининг параметрларини масофадан кузатиш, қувват созламаларини ўзгартириш, ҳимоя ўчириш функцияларини фаоллаштириш ва дастурий таъминотни янгилаб бориш мумкин.

Шунингдек, корпусда рангли дисплей мавжуд бўлиб, у реал вақт режимида жорий қувват, кучланиш, ток кучи, ҳарорат ва умумий ҳолат каби асосий кўрсаткичларни кўрсатиб туради. Ҳозирда ушбу илғор гаджет савдога чиқарилган бўлиб, унинг тавсия этилган нархи 149 долларни ташкил қилади, бироқ дастлабки савдо кунларида 20 фоизлик чегирма тақдим этилмоқда.

UgreenНеходе ProЗарядлаш қурилмасиGaN технологиясиСмарт гаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Хитойдаги бизнесини сотиши ёки ажратиб юбориши мумкинTesla Хитойдаги бизнесини сотиши ёки ажратиб юбориши мумкинБугун, 18:55Остонада Yandex робот-курьерлари ёрдамида етказиб бериш бошландиОстонада Yandex робот-курьерлари ёрдамида етказиб бериш бошландиБугун, 18:55Альфа-банк iPhone эгалари учун янги иловани тақдим этдиАльфа-банк iPhone эгалари учун янги иловани тақдим этдиБугун, 17:51Рян Виллиаms хусусий кредит менежерлари учун мўлжалланган Эллис AIга 10 миллион доллар маблағ жалб қилдиРян Виллиаms хусусий кредит менежерлари учун мўлжалланган Эллис AIга 10 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 17:26Хитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгиладиХитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгиладиБугун, 16:51Avito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширдиAvito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширдиБугун, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади