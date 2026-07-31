Дунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқати

·31·Дунё
Дунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқати
Қисқача

Шотландиянинг Марказий пасттекислигида жойлашган Аллоа шаҳри интернет фойдаланувчилари томонидан Ер юзидаги енг тушкун ва дўзахнинг бир бўлаги сифатида қаттиқ танқид қилинди. Шунга қарамай, кўплаб шотландияликлар бу ҳудудни яшаш ва саёҳат қилиш учун муносиб маскан деб ҳисоблайди.

Шотландия дунё миқёсида асосан Эдинбург ва Глазго каби йирик шаҳарлари, шунингдек, Скай ороли сингари гўзал манзаралари билан машҳур. Бироқ мамлакат ҳудудида жойлашган кўплаб шаҳарча ва қишлоқлар ҳам ўзига хос тарихи, табиати ва маданий мероси билан эътиборга лойиқ ҳисобланади.

Албатта, ҳар қандай ҳудуднинг ижобий жиҳатлари бўлгани каби, уни танқид қилувчилар ҳам учрайди. Айрим шотландияликлар ҳатто ўз туғилиб ўсган шаҳарлари ҳақида интернет орқали кескин фикрлар билдиришади.

Яқинда Daily Record нашри ILiveHere сайтида бир фойдаланувчи Глазго яқинидаги Ист-Килбрайд шаҳрини “дўзахнинг бир бўлаги” деб атаганини ёритган эди. Худди шундай танқидларга дуч келган яна бир шаҳар эса Клакманнаншир ҳудудидаги Аллоа бўлди.

Do'konlar bilan o'ralgan toshli ko'chada bir nechta odam yuribdi.

Шотландиянинг Марказий пасттекислигида жойлашган Аллоа шаҳри Стирлингдан тахминан 10 километр, Данфермлиндан эса қарийб 21 километр узоқликда жойлашган. Бугунги кунда у тарихий бинолари, диққатга сазовор меъморий обидалари, мустақил дўконлари, маҳаллий тадбиркорлик объектлари ҳамда машҳур овқатланиш масканлари билан танилган гавжум шаҳарлардан бири ҳисобланади.

Шунга қарамай, ILiveHere сайтида ўзини маҳаллий аҳоли сифатида таништирган муаллиф Аллоани “эҳтимол, Ер юзидаги энг тушкун жой” деб атаган. Унинг фикрича, шаҳар “жамиятнинг кичик чиқиндихонаси”ни эслатади ва бу ерда паблар ҳамда букмекерлик шохобчаларидан бошқа деярли ҳеч нарса йўқ.

Муаллиф ҳатто: “Нега одамлар бундай жойда яшашини тушуниш қийин. Шаҳар гўё зомбилар ҳақидаги апокалиптик фильм саҳнасини эслатади”, дея кескин муносабат билдирган.

Бироқ бу фикрга ҳамма ҳам қўшилмайди. Аксинча, кўплаб шотландияликлар Аллоани яшаш ва саёҳат қилиш учун муносиб шаҳарлардан бири деб ҳисоблайди. Унинг бой саноат тарихи, қадимий ёдгорликлари, гўзал сайр масканлари ва табиий манзаралари меҳмонларни ўзига жалб қилиб келмоқда.

Ҳозирда тахминан 14,5 минг аҳоли яшайдиган Аллоа ўтмишда Шотландиянинг муҳим саноат марказларидан бири бўлган. XVIII асрдаги саноат инқилоби даврида шаҳар жунчилик, тўқимачилик, шишасозлик, пивочилик ва бошқа соҳалардаги тараққиёти билан машҳур бўлган.

Togʻlar poyida joylashgan eski shahar binolari va gʻishtli moʻri.

Шаҳарнинг энг машҳур тарихий иншоотларидан бири — Аллоа минораси ҳисобланади. Мутахассислар унинг қурилиши XVI аср бошларига тўғри келишини таъкидлайди. Илк бор муҳим паром йўлини қўриқлаш мақсадида барпо этилган мазкур минора бугунги кунда туристик маскан сифатида фаолият юритиб, меҳмонларга нафис интерьерлар ва юқори қисмидаги кенг панорамали манзараларни тақдим этади.

Шундай қилиб, баъзи интернет фойдаланувчилари Аллоани қаттиқ танқид қилган бўлса-да, шаҳарнинг тарихи, диққатга сазовор масканлари ва ўзига хос муҳити уни кўплаб инсонлар учун жозибадор манзилга айлантириб келмоқда.

ШотландияЭдинбургГлазгоИст-КилбрайдАллоа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиШов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиБугун, 14:17Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиПокистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиБугун, 13:33Покистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиПокистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиБугун, 13:30Эквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиЭквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиБугун, 13:27Онаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиОнаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиБугун, 13:02Тарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиТарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиБугун, 13:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда