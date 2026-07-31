Зиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортди
АҚШ президенти Доналд Трамп Украина раҳбари Владимир Зеленскийнинг шу қишда фойдаланиш учун Патриот ҳаво мудофаа тизимларига мўлжалланган 300 та тутиб олувчи ракетани етказиб бериш ҳақидаги сўровини рад етди. Тайёр ракеталарни бериш ўрнига, Трамп шу ой бошида Анқарадаги музокаралар чоғида Украинага ушбу ракеталарни ўзи ишлаб чиқариш учун лицензия беришга вада берган.
АҚШ президенти Доналд Трамп Украина президенти Владимир Зеленскийнинг шу қишда фойдаланиш учун Патриот ҳаво мудофаа тизимлари учун 300 та тутиб олувчи ракеталарни етказиб бериш ҳақидаги сўровини рад этди. Бу ҳақда Антлантиc нашри манбаларга таяниб хабар берди. Бу Киевнинг энергетика инфратузилмасини баллистик ракеталардан ҳимоя қилиш режаларига жиддий зарба бўлиши мумкин.
Тайёр ракеталар ўрнига лицензия: Муаммони ҳал этмайдиган таклиф
Нашрнинг маълумотларига кўра, тайёр ракеталарни бериш ўрнига, Трамп шу ой бошида Анқарада бўлиб ўтган музокаралар чоғида Зеленскийга Украинага Патриот тутиб олувчиларини ўзи ишлаб чиқариш учун лицензия беришга ваъда берган.
Бироқ, экспертларнинг таъкидлашича, Украина технология ва зарур ишлаб чиқариш қувватларини яратиш учун кўп йиллар давомида серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўёлмайди. Бу эса жорий қиш мавсумидаги мудофаа эҳтиёжларини қондирмайди.
Дипломатик чалкашлик: Ким рози бўлди ва ким иккиланмоқда?
Патриот технологиясини узатиш масаласи атрофида дипломатик чалкашликлар ҳам кузатилмоқда. Оқ уйдаги учрашувдан икки кун ўтиб, Владимир Зеленский Америка раҳбари Киевга технологияни узатишга рози бўлганини даъво қилган эди.
Бироқ, Британиянинг Финансиал Тимес газетасига берган аввалги интервюсида Трамп бутунлай бошқача манзарани тасвирлаган. У АҚШ Украинага Патриот зенит ракеталарини ишлаб чиқариш учун лицензия бериш-бермаслигига "ҳали ишончим комил эмаслигини" айтган, аммо Вашингтон "бу масалани кўриб чиқаётганини" таъкидлаган.
Трамп ва Зеленский ўртасидаги Патриот келишмовчилиги таҳлили
Масала / Маълумот
Тафсилотлар ва Натижа
Украинанинг сўрови
Бу қишда мудофаа учун 300 та Патриот ракетаси
Трампнинг жавоби (Антлантиc бўйича)
Рад жавоби
Тавсия этилган муқобил
Ракета ишлаб чиқариш учун лицензия
Муқобил таклифнинг баҳоси
Ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш учун йиллар керак бўлади
Технология трансфери ҳолати
Зеленский: "Рози бўлинди"; Трамп: "Ҳали ишончим комил эмас"
Хулоса ва Таҳлил: Стратегик ноаниқлик даври
Трампнинг тайёр ракеталарни беришдан бош тортиши ва ўрнига узоқ муддатли лицензияни таклиф қилиши (унинг Финансиал Тимесга берган баёнотига кўра, бу ҳам ҳали аниқ эмас), АҚШнинг Украинага ҳарбий ёрдам сиёсатида жиддий ўзгаришлар бўлиши мумкинлигидан далолат беради. Трамп АҚШнинг қимматбаҳо арсеналини камайтиришни истамайди ва Киевни кўпроқ ўзига таянишга ундамоқда.
Таклиф этилаётган лицензия, агар бу амалга ошса ҳам, узоқ муддатли ечим бўлиши мумкин, аммо бугунги кунда Россиянинг ракета ҳужумларидан Украинани ҳимоя қилишда ёрдам бермайди. Зеленский ва Трампнинг баёнотлари ўртасидаги тафовут эса Киев ва Вашингтон ўртасидаги бўлажак муносабатларда ишонч ва мулоқот борасида саволлар туғдиради. Украина учун бу қиш жуда оғир кечиши хавфи ортди.
Ушбу муҳим геосиёсий хабарни дўстларингиз ва таҳлил ишқибозларига юборинг! Кўпчилик АҚШнинг Украинага ёрдамидаги бу янги бурилиш ҳақида билишни хоҳлаши мумкин.
Сизнингча, Трампнинг лицензия бериш таклифи Украина учун фойдалими ёки бу шунчаки вақтни пайсалга солишми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…