Зиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортди

·37·Дунё
Зиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортди
Қисқача

АҚШ президенти Доналд Трамп Украина раҳбари Владимир Зеленскийнинг шу қишда фойдаланиш учун Патриот ҳаво мудофаа тизимларига мўлжалланган 300 та тутиб олувчи ракетани етказиб бериш ҳақидаги сўровини рад етди. Тайёр ракеталарни бериш ўрнига, Трамп шу ой бошида Анқарадаги музокаралар чоғида Украинага ушбу ракеталарни ўзи ишлаб чиқариш учун лицензия беришга вада берган.

АҚШ президенти Доналд Трамп Украина президенти Владимир Зеленскийнинг шу қишда фойдаланиш учун Патриот ҳаво мудофаа тизимлари учун 300 та тутиб олувчи ракеталарни етказиб бериш ҳақидаги сўровини рад этди. Бу ҳақда Антлантиc нашри манбаларга таяниб хабар берди. Бу Киевнинг энергетика инфратузилмасини баллистик ракеталардан ҳимоя қилиш режаларига жиддий зарба бўлиши мумкин.

Тайёр ракеталар ўрнига лицензия: Муаммони ҳал этмайдиган таклиф

Нашрнинг маълумотларига кўра, тайёр ракеталарни бериш ўрнига, Трамп шу ой бошида Анқарада бўлиб ўтган музокаралар чоғида Зеленскийга Украинага Патриот тутиб олувчиларини ўзи ишлаб чиқариш учун лицензия беришга ваъда берган.

Бироқ, экспертларнинг таъкидлашича, Украина технология ва зарур ишлаб чиқариш қувватларини яратиш учун кўп йиллар давомида серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўёлмайди. Бу эса жорий қиш мавсумидаги мудофаа эҳтиёжларини қондирмайди.

Дипломатик чалкашлик: Ким рози бўлди ва ким иккиланмоқда?

Патриот технологиясини узатиш масаласи атрофида дипломатик чалкашликлар ҳам кузатилмоқда. Оқ уйдаги учрашувдан икки кун ўтиб, Владимир Зеленский Америка раҳбари Киевга технологияни узатишга рози бўлганини даъво қилган эди.

Бироқ, Британиянинг Финансиал Тимес газетасига берган аввалги интервюсида Трамп бутунлай бошқача манзарани тасвирлаган. У АҚШ Украинага Патриот зенит ракеталарини ишлаб чиқариш учун лицензия бериш-бермаслигига "ҳали ишончим комил эмаслигини" айтган, аммо Вашингтон "бу масалани кўриб чиқаётганини" таъкидлаган.

Трамп ва Зеленский ўртасидаги Патриот келишмовчилиги таҳлили

Масала / Маълумот

Тафсилотлар ва Натижа

Украинанинг сўрови

Бу қишда мудофаа учун 300 та Патриот ракетаси

Трампнинг жавоби (Антлантиc бўйича)

Рад жавоби

Тавсия этилган муқобил

Ракета ишлаб чиқариш учун лицензия

Муқобил таклифнинг баҳоси

Ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш учун йиллар керак бўлади

Технология трансфери ҳолати

Зеленский: "Рози бўлинди"; Трамп: "Ҳали ишончим комил эмас"

Хулоса ва Таҳлил: Стратегик ноаниқлик даври

Трампнинг тайёр ракеталарни беришдан бош тортиши ва ўрнига узоқ муддатли лицензияни таклиф қилиши (унинг Финансиал Тимесга берган баёнотига кўра, бу ҳам ҳали аниқ эмас), АҚШнинг Украинага ҳарбий ёрдам сиёсатида жиддий ўзгаришлар бўлиши мумкинлигидан далолат беради. Трамп АҚШнинг қимматбаҳо арсеналини камайтиришни истамайди ва Киевни кўпроқ ўзига таянишга ундамоқда.

Таклиф этилаётган лицензия, агар бу амалга ошса ҳам, узоқ муддатли ечим бўлиши мумкин, аммо бугунги кунда Россиянинг ракета ҳужумларидан Украинани ҳимоя қилишда ёрдам бермайди. Зеленский ва Трампнинг баёнотлари ўртасидаги тафовут эса Киев ва Вашингтон ўртасидаги бўлажак муносабатларда ишонч ва мулоқот борасида саволлар туғдиради. Украина учун бу қиш жуда оғир кечиши хавфи ортди.

Ушбу муҳим геосиёсий хабарни дўстларингиз ва таҳлил ишқибозларига юборинг! Кўпчилик АҚШнинг Украинага ёрдамидаги бу янги бурилиш ҳақида билишни хоҳлаши мумкин.

Сизнингча, Трампнинг лицензия бериш таклифи Украина учун фойдалими ёки бу шунчаки вақтни пайсалга солишми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Доналд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаАҚШПатриот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Aмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиAмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиБугун, 18:55Оддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиОддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиБугун, 18:38Нью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирдиНью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирдиБугун, 18:32Лукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилиндиЛукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилиндиБугун, 18:30Дунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқатиДунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқатиБугун, 17:04Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиШов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда