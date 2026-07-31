Оддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлди
Олимлар ишлаб чиққан янги технология оддий Wi-Fi сигналлари орқали инсонларни, ҳатто девор ортида турган ҳолда ҳам юқори аниқлик билан ажратиб олиш имконини бериши аниқланди. Тизим инсоннинг юриш услуби, ҳаракат динамикаси ва танасининг Wi-Fi тўлқинларига кўрсатадиган таъсирини таҳлил қилиб, ўзига хос «рақамли из» ҳосил қилади ва сунъий интеллект бу маълумотлар ёрдамида шахсни бошқалардан фарқлайди.
Оддий Wi-Fi тармоғи фақат интернетга уланиш воситаси эмаслиги маълум бўлди. Олимлар томонидан ишлаб чиқилган янги технология инсонни Wi-Fi сигналлари орқали, ҳатто девор ортида турган ҳолда ҳам юқори аниқлик билан ажратиб олиш имконини бериши аниқланди.
Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, тизим инсоннинг юриш услуби, ҳаракат динамикаси ва танасининг Wi-Fi тўлқинларига кўрсатадиган таъсирини таҳлил қилади. Ҳар бир одамнинг ҳаракати ўзига хос бўлгани учун сигналларда ҳам такрорланмас «рақамли из» ҳосил бўлади. Сунъий интеллект айнан шу маълумотларни қайта ишлаб, шахсни бошқалардан фарқлайди.
Синовлар давомида технология инсонларни жисмоний алоқа ёки камераларсиз ҳам жуда юқори аниқликда таниб олган. Мутахассислар бу усул хавфсизлик тизимлари, ақлли уйлар, тиббий кузатув ва фавқулодда ҳолатларда қутқарув хизматлари учун катта имкониятлар очишини таъкидламоқда.
Шу билан бирга, технология махфийлик билан боғлиқ саволларни ҳам кун тартибига олиб чиқди. Экспертлар бундай имкониятлардан фойдаланишда шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва аниқ ҳуқуқий меъёрларни ишлаб чиқиш муҳимлигини қайд этмоқда.
Олимларнинг фикрича, Wi-Fi сигналлари орқали инсонларни аниқлаш технологияси ҳозирча тадқиқот босқичида бўлса-да, келажакда хавфсизлик ва рақамли хизматлар соҳасида кенг қўлланилиши мумкин. Бу эса оддий интернет тармоғи кутилмаган даражада янги вазифаларни бажариши мумкинлигини кўрсатмоқда.
…