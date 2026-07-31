Оддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлди

·33·Дунё
Оддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлди
Қисқача

Олимлар ишлаб чиққан янги технология оддий Wi-Fi сигналлари орқали инсонларни, ҳатто девор ортида турган ҳолда ҳам юқори аниқлик билан ажратиб олиш имконини бериши аниқланди. Тизим инсоннинг юриш услуби, ҳаракат динамикаси ва танасининг Wi-Fi тўлқинларига кўрсатадиган таъсирини таҳлил қилиб, ўзига хос «рақамли из» ҳосил қилади ва сунъий интеллект бу маълумотлар ёрдамида шахсни бошқалардан фарқлайди.

Оддий Wi-Fi тармоғи фақат интернетга уланиш воситаси эмаслиги маълум бўлди. Олимлар томонидан ишлаб чиқилган янги технология инсонни Wi-Fi сигналлари орқали, ҳатто девор ортида турган ҳолда ҳам юқори аниқлик билан ажратиб олиш имконини бериши аниқланди.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, тизим инсоннинг юриш услуби, ҳаракат динамикаси ва танасининг Wi-Fi тўлқинларига кўрсатадиган таъсирини таҳлил қилади. Ҳар бир одамнинг ҳаракати ўзига хос бўлгани учун сигналларда ҳам такрорланмас «рақамли из» ҳосил бўлади. Сунъий интеллект айнан шу маълумотларни қайта ишлаб, шахсни бошқалардан фарқлайди.

Синовлар давомида технология инсонларни жисмоний алоқа ёки камераларсиз ҳам жуда юқори аниқликда таниб олган. Мутахассислар бу усул хавфсизлик тизимлари, ақлли уйлар, тиббий кузатув ва фавқулодда ҳолатларда қутқарув хизматлари учун катта имкониятлар очишини таъкидламоқда.

Шу билан бирга, технология махфийлик билан боғлиқ саволларни ҳам кун тартибига олиб чиқди. Экспертлар бундай имкониятлардан фойдаланишда шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва аниқ ҳуқуқий меъёрларни ишлаб чиқиш муҳимлигини қайд этмоқда.

Олимларнинг фикрича, Wi-Fi сигналлари орқали инсонларни аниқлаш технологияси ҳозирча тадқиқот босқичида бўлса-да, келажакда хавфсизлик ва рақамли хизматлар соҳасида кенг қўлланилиши мумкин. Бу эса оддий интернет тармоғи кутилмаган даражада янги вазифаларни бажариши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Wi-Fi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Aмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиAмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиБугун, 18:55Зиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиЗиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиБугун, 18:39Нью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирдиНью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирдиБугун, 18:32Лукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилиндиЛукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилиндиБугун, 18:30Дунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқатиДунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқатиБугун, 17:04Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиШов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда