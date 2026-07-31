Матиас Соуле трансфери: агент футболчини Милан клубига таклиф қилмоқда
Рома яримҳимоячиси Матиас Соуле фаолиятини Милан клубида давом еттириши мумкин ва унинг агенти футболчи хизматларини таклиф қилмоқда. Рим клуби молиявий барқарорликни таъминлаш учун 2029 йилгача шартномаси борлигига қарамай, футболчини сотишга қарор қилди. Дастлабки шартларга кўра, Рим клуби футболчи учун 30 миллион евро миқдоридаги қатъий базавий нарх ва қўшимча 2 миллион евро атрофида бонуслар талаб қилиши мумкин.
Рома яримҳимоячиси Матиас Соуле жамоани тарк этиши мумкин, унинг агенти футболчи хизматларини бир неча кундан бери Милан клубига таклиф қилиб келмоқда. Goal.com хабар беришича, футболчининг тақдири ва трансфер шартлари бўйича музокаралар бошланиш арафасида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумда аргентиналик иқтидорли футболчи А Серия ва Европа лигасида жами 41 та учрашувда майдонга тушиб, 7 та гол урди ва шунча голли узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, бу кўрсаткичлар унинг бош мураббий қўл остида асосий таркибда тўлақонли ўрин эгаллаши учун етарли бўлмади.
Трансферга сабаб бўлаётган омилларПауло Дибаланинг шартномаси узайтирилгани ва жамоадошининг келиши Матиас Соуленинг таркибдаги имкониятларини янада камайтириб юборди. Рим клуби молиявий барқарорликни таъминлаш ҳамда трансферлардан маблағ йиғиш мақсадида 2029 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага эга бўлишига қарамай, футболчини сотишга қарор қилди.
Раҳбарият футболчини Саудия Арабистонига 40 миллион евро эвазига сотишни режалаштирган эди, бироқ собиқ Ювентус ўйинчиси фаолиятини Европада давом эттиришни истаб, бу таклифни рад этди. У Италияда қолишни ёки Европанинг бошқа жамоасида ўйнашни афзал кўрмоқда.
Милан клубининг қизиқиши ва нархАгент Мартин Гуастадисегно мижозининг имкониятларини Милан клубига тақдим этди. Мутахассисларнинг фикрича, чап оёқда ҳаракат қиладиган ва ҳужум ортида ўйнайдиган футболчи жамоага қўшимча куч бағишлаши мумкин.
Ҳозирча Милан раҳбарияти бу трансфер бўйича якуний қарорга келгани йўқ. Бироқ дастлабки шартларга кўра, Рим клуби футболчи учун 30 миллион евро миқдоридаги қатъий базавий нарх ва қўшимча 2 миллион евро атрофида бонуслар талаб қилиши мумкин.
Матиас Соуле ўз фаолиятини янада юқори босқичда давом эттириш ва кўпроқ эътибор қозониш учун Милан сафига ўтишни қаттиқ истамоқда. Айни пайтда томонлар ўртасида расмий музокаралар бошланиши кутилмоқда.
…