Матиас Соуле трансфери: агент футболчини Милан клубига таклиф қилмоқда

·32·Спорт
Матиас Соуле трансфери: агент футболчини Милан клубига таклиф қилмоқда
Қисқача

Рома яримҳимоячиси Матиас Соуле фаолиятини Милан клубида давом еттириши мумкин ва унинг агенти футболчи хизматларини таклиф қилмоқда. Рим клуби молиявий барқарорликни таъминлаш учун 2029 йилгача шартномаси борлигига қарамай, футболчини сотишга қарор қилди. Дастлабки шартларга кўра, Рим клуби футболчи учун 30 миллион евро миқдоридаги қатъий базавий нарх ва қўшимча 2 миллион евро атрофида бонуслар талаб қилиши мумкин.

Рома яримҳимоячиси Матиас Соуле жамоани тарк этиши мумкин, унинг агенти футболчи хизматларини бир неча кундан бери Милан клубига таклиф қилиб келмоқда. Goal.com хабар беришича, футболчининг тақдири ва трансфер шартлари бўйича музокаралар бошланиш арафасида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумда аргентиналик иқтидорли футболчи А Серия ва Европа лигасида жами 41 та учрашувда майдонга тушиб, 7 та гол урди ва шунча голли узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, бу кўрсаткичлар унинг бош мураббий қўл остида асосий таркибда тўлақонли ўрин эгаллаши учун етарли бўлмади.

Трансферга сабаб бўлаётган омиллар

Пауло Дибаланинг шартномаси узайтирилгани ва жамоадошининг келиши Матиас Соуленинг таркибдаги имкониятларини янада камайтириб юборди. Рим клуби молиявий барқарорликни таъминлаш ҳамда трансферлардан маблағ йиғиш мақсадида 2029 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага эга бўлишига қарамай, футболчини сотишга қарор қилди.

Раҳбарият футболчини Саудия Арабистонига 40 миллион евро эвазига сотишни режалаштирган эди, бироқ собиқ Ювентус ўйинчиси фаолиятини Европада давом эттиришни истаб, бу таклифни рад этди. У Италияда қолишни ёки Европанинг бошқа жамоасида ўйнашни афзал кўрмоқда.

Милан клубининг қизиқиши ва нарх

Агент Мартин Гуастадисегно мижозининг имкониятларини Милан клубига тақдим этди. Мутахассисларнинг фикрича, чап оёқда ҳаракат қиладиган ва ҳужум ортида ўйнайдиган футболчи жамоага қўшимча куч бағишлаши мумкин.

Ҳозирча Милан раҳбарияти бу трансфер бўйича якуний қарорга келгани йўқ. Бироқ дастлабки шартларга кўра, Рим клуби футболчи учун 30 миллион евро миқдоридаги қатъий базавий нарх ва қўшимча 2 миллион евро атрофида бонуслар талаб қилиши мумкин.

Матиас Соуле ўз фаолиятини янада юқори босқичда давом эттириш ва кўпроқ эътибор қозониш учун Милан сафига ўтишни қаттиқ истамоқда. Айни пайтда томонлар ўртасида расмий музокаралар бошланиши кутилмоқда.

Матиас СоулеРомаМиланА СерияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Бугун, 20:25Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бугун, 20:14Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Бугун, 20:12Футбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиФутбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиБугун, 20:09Матиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиМатиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиБугун, 19:59Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқдаКомо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқдаБугун, 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда