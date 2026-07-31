Остонада Yandex робот-курьерлари ёрдамида етказиб бериш бошланди

·0·Техно
Остонада Yandex робот-курьерлари ёрдамида етказиб бериш бошланди

Қозоғистон пойтахти Остонада шаҳар аҳолиси учун буюртмаларни автоном тарзда етказиб беришга мўлжалланган янги хизмат тест режимида ишга туширилди. Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги маълумотига кўра, ушбу лойиҳа шаҳар маъмурияти, Тошкент шаҳри полиция департаменти, «Астана Инноватионс» акциядорлик жамияти ҳамда Yandex Қазақстан компанияси томонидан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги босқичда пойтахтнинг марказий «Есил» тумани аҳолиси Яндекс Го иловасининг «Лавка» бўлимида робот-курьер орқали етказиб бериш хизматидан бепул фойдаланиш имкониятига эга бўлдилар. Агар кўрсатилган манзил синов лойиҳаси зонасига киритилган бўлса, фойдаланувчилар буюртма расмийлаштирилаётганда оддий курьер ёки автоматик робот-етказиб берувчини танлашлари мумкин бўлади.

Автоном ҳаракатланиш ва хавфсизлик

ixbt.com маълумотига кўра, замонавий автоном қурилмалар йўналишни мустақил равишда тузади ва илғор навигация тизимлари, компьютер кўриш технологиялари ҳамда объектларни таниб олиш функциялари ёрдамида атроф-муҳитни чуқур таҳлил қилади. Мазкур технологиялар роботларга йўлдаги турли тўсиқларни муваффақиятли четлаб ўтиш, пиёдаларга йўл бериш, керак бўлганда тезликни камайтириш ва хавфсиз тарзда тўхташ имконини беради.

Остонада синовдан ўтказилаётган робот-курьерларнинг ўртача ҳаракатланиш тезлиги соатига тахминан 6 километрни ташкил этади. Фойдаланувчилар илова ёрдамида ушбу ақлли машиналарнинг ҳаракатланиш траекториясини реал вақт режимида кузатиб боришлари мумкин. Автомобил манзилга етиб келгач, буюртмачи смартфон орқали юк бўлинмасини очиб, ўз буюртмасини қабул қилиб олади.

Хизмат кўрсатиш ҳудудининг кенгайиши

Мутахассисларнинг фикрича, автоматлаштирилган курьерлик хизматларининг жорий этилиши шаҳарда логистика жараёнларини оптималлаштириш ва тезкорликни оширишга хизмат қилади. Вазирлик вакилларининг таъкидлашича, лойиҳанинг ривожланишига қараб хизмат кўрсатиш ҳудудлари босқичма-босқич кенгайтириб борилади.

Жумладан, яқин келажакда ушбу робот-етказиб берувчилар ёрдамида буюртма олиш имконияти «Нура» тумани аҳолиси учун ҳам очиқ бўлиши кутилмоқда. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Yandex компаниясининг робот-курьерлари Олма-ота шаҳри марказида ҳам муваффақиятли иш бошлагани ҳақида хабар берилган эди.

YandexОстонаРобот-курьерАвтоматлаштиришҚозоғистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Хитойдаги бизнесини сотиши ёки ажратиб юбориши мумкинTesla Хитойдаги бизнесини сотиши ёки ажратиб юбориши мумкинБугун, 18:55Ugreen компанияси 160 В қувватга эга илғор Неходе Pro заряд мосламасини тақдим этдиUgreen компанияси 160 В қувватга эга илғор Неходе Pro заряд мосламасини тақдим этдиБугун, 18:27Альфа-банк iPhone эгалари учун янги иловани тақдим этдиАльфа-банк iPhone эгалари учун янги иловани тақдим этдиБугун, 17:51Рян Виллиаms хусусий кредит менежерлари учун мўлжалланган Эллис AIга 10 миллион доллар маблағ жалб қилдиРян Виллиаms хусусий кредит менежерлари учун мўлжалланган Эллис AIга 10 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 17:26Хитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгиладиХитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгиладиБугун, 16:51Avito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширдиAvito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширдиБугун, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади