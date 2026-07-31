Остонада Yandex робот-курьерлари ёрдамида етказиб бериш бошланди
Қозоғистон пойтахти Остонада шаҳар аҳолиси учун буюртмаларни автоном тарзда етказиб беришга мўлжалланган янги хизмат тест режимида ишга туширилди. Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги маълумотига кўра, ушбу лойиҳа шаҳар маъмурияти, Тошкент шаҳри полиция департаменти, «Астана Инноватионс» акциядорлик жамияти ҳамда Yandex Қазақстан компанияси томонидан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги босқичда пойтахтнинг марказий «Есил» тумани аҳолиси Яндекс Го иловасининг «Лавка» бўлимида робот-курьер орқали етказиб бериш хизматидан бепул фойдаланиш имкониятига эга бўлдилар. Агар кўрсатилган манзил синов лойиҳаси зонасига киритилган бўлса, фойдаланувчилар буюртма расмийлаштирилаётганда оддий курьер ёки автоматик робот-етказиб берувчини танлашлари мумкин бўлади.
Автоном ҳаракатланиш ва хавфсизликixbt.com маълумотига кўра, замонавий автоном қурилмалар йўналишни мустақил равишда тузади ва илғор навигация тизимлари, компьютер кўриш технологиялари ҳамда объектларни таниб олиш функциялари ёрдамида атроф-муҳитни чуқур таҳлил қилади. Мазкур технологиялар роботларга йўлдаги турли тўсиқларни муваффақиятли четлаб ўтиш, пиёдаларга йўл бериш, керак бўлганда тезликни камайтириш ва хавфсиз тарзда тўхташ имконини беради.
Остонада синовдан ўтказилаётган робот-курьерларнинг ўртача ҳаракатланиш тезлиги соатига тахминан 6 километрни ташкил этади. Фойдаланувчилар илова ёрдамида ушбу ақлли машиналарнинг ҳаракатланиш траекториясини реал вақт режимида кузатиб боришлари мумкин. Автомобил манзилга етиб келгач, буюртмачи смартфон орқали юк бўлинмасини очиб, ўз буюртмасини қабул қилиб олади.
Хизмат кўрсатиш ҳудудининг кенгайишиМутахассисларнинг фикрича, автоматлаштирилган курьерлик хизматларининг жорий этилиши шаҳарда логистика жараёнларини оптималлаштириш ва тезкорликни оширишга хизмат қилади. Вазирлик вакилларининг таъкидлашича, лойиҳанинг ривожланишига қараб хизмат кўрсатиш ҳудудлари босқичма-босқич кенгайтириб борилади.
Жумладан, яқин келажакда ушбу робот-етказиб берувчилар ёрдамида буюртма олиш имконияти «Нура» тумани аҳолиси учун ҳам очиқ бўлиши кутилмоқда. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Yandex компаниясининг робот-курьерлари Олма-ота шаҳри марказида ҳам муваффақиятли иш бошлагани ҳақида хабар берилган эди.
…