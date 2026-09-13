Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайди

·2·Техно
Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайди

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг келгуси авлод флагман смартфонлари туркуми учун экран технологиясида сезиларли янгиланишларга тайёргарлик кўрмоқда. ЭТНевс нашри тарқатган маълумотларга кўра, Galaxy S27 қаторидаги барча тўртта модел янги OLED панелларига эга бўлади, улардан Galaxy S27 Pro ҳамда Galaxy S27 Ultra моделлари эса сўнгги уч йил ичида илк бор энг замонавий M16 материалига асосланган экранларга ўтади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, M16 материали Samsung Дисплай томонидан ишлаб чиқилган энг илғор OLED технологияси ҳисобланади. Мазкур янги панел аввалгиларига нисбатан юқорироқ чўққи ёрқинлиги, яхшиланган энергия самарадорлиги ҳамда рангларни янада аниқ узатиш хусусиятини таъминлайди. Шунингдек, экранларнинг хизмат қилиш муддати ҳам сезиларли даражада узайиши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, айнан M16 базасидаги экран панелидан келгусида iPhone 18 Pro қурилмаларида ҳам фойдаланиш режалаштирилган.

Кенгайтирилган имкониятлар ва илғор технологиялар

Янги авлод флагманлари нафақат юқори сифатли материаллар, балки замонавий технологик ечимлар билан ҳам жиҳозланади. Хусусан, S27 Pro ва S27 Ultra моделлари Колор Филтер-он-Энкапсулатион ҳамда Привакй Дисплай технологияларини ўз ичига олади. Иккинчи функция экран маълумотларини ён тарафдан қараганда кўринишини чеклаб, эгасининг шахсий маълумотларини бегона кўзлардан ҳимоя қилади. Эътиборлиси, бу ҳимоя қатлами алоҳида ҳимоя плёнкаси кўринишида эмас, балки бевосита дисплейнинг ўзига интеграция қилинган ҳолда ишлайди.

База линиясидаги қурилмалар ҳам эътибордан четда қолмаган. Жумладан, оддий Galaxy S27 ҳамда S27+ моделларининг экранлари ҳам янгиланади. Бироқ улар энг сўнгги M16 ўрнига жорий авлод қурилмаларида ишлатиладиган M13 материалидан бир зинапоя юқори турувчи M14 асосидаги панеллар билан таъминланади. Дастлабки маълумотларга кўра, янги қурилмаларнинг экран диагоналлари мос равишда S27 учун 6,27 дюйм, S27+ учун 6,66 дюйм, S27 Pro учун 6,47 дюйм ҳамда S27 Ultra учун 6,89 дюймни ташкил этиши кутилмоқда.

Кенгайиш режалари ва келажакдаги қурилмалар

Samsung компаниясининг экран технологияларини янгилаш борасидаги режалари фақат анъанавий флагманлар билан чекланиб қолмайди. Олинган маълумотларга кўра, 2027-йилнинг иккинчи ярмига бориб M16 материалига асосланган илғор OLED панеллари эгилувчан смартфонларсегментида ҳам қўллана бошлайди.

Жумладан, жорий авлодда M13 панелларидан фойдаланиб келаётган Galaxy Z Флип 9, Galaxy Z Фолд 9 ҳамда З Фолд 9 Ultra букланувчи гаджетлари ҳам янги авлод M16 экранларига босқичма-босқич ўтказилади. Бу эса Samsung компаниясининг мобил қурилмалар бозоридаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш ҳамда дисплей технологиялари борасидаги етакчилигини сақлаб қолиш йўлидаги навбатдаги муҳим қадами бўлиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy S27OLEDТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етдиТрумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етдиБугун, 13:52iPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқдаБугун, 12:54Honor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиHonor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 12:21Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Бугун, 12:20Huawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиHuawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиБугун, 11:56Хитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиХитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиБугун, 11:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!