Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайди
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг келгуси авлод флагман смартфонлари туркуми учун экран технологиясида сезиларли янгиланишларга тайёргарлик кўрмоқда. ЭТНевс нашри тарқатган маълумотларга кўра, Galaxy S27 қаторидаги барча тўртта модел янги OLED панелларига эга бўлади, улардан Galaxy S27 Pro ҳамда Galaxy S27 Ultra моделлари эса сўнгги уч йил ичида илк бор энг замонавий M16 материалига асосланган экранларга ўтади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, M16 материали Samsung Дисплай томонидан ишлаб чиқилган энг илғор OLED технологияси ҳисобланади. Мазкур янги панел аввалгиларига нисбатан юқорироқ чўққи ёрқинлиги, яхшиланган энергия самарадорлиги ҳамда рангларни янада аниқ узатиш хусусиятини таъминлайди. Шунингдек, экранларнинг хизмат қилиш муддати ҳам сезиларли даражада узайиши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, айнан M16 базасидаги экран панелидан келгусида iPhone 18 Pro қурилмаларида ҳам фойдаланиш режалаштирилган.
Кенгайтирилган имкониятлар ва илғор технологияларЯнги авлод флагманлари нафақат юқори сифатли материаллар, балки замонавий технологик ечимлар билан ҳам жиҳозланади. Хусусан, S27 Pro ва S27 Ultra моделлари Колор Филтер-он-Энкапсулатион ҳамда Привакй Дисплай технологияларини ўз ичига олади. Иккинчи функция экран маълумотларини ён тарафдан қараганда кўринишини чеклаб, эгасининг шахсий маълумотларини бегона кўзлардан ҳимоя қилади. Эътиборлиси, бу ҳимоя қатлами алоҳида ҳимоя плёнкаси кўринишида эмас, балки бевосита дисплейнинг ўзига интеграция қилинган ҳолда ишлайди.
База линиясидаги қурилмалар ҳам эътибордан четда қолмаган. Жумладан, оддий Galaxy S27 ҳамда S27+ моделларининг экранлари ҳам янгиланади. Бироқ улар энг сўнгги M16 ўрнига жорий авлод қурилмаларида ишлатиладиган M13 материалидан бир зинапоя юқори турувчи M14 асосидаги панеллар билан таъминланади. Дастлабки маълумотларга кўра, янги қурилмаларнинг экран диагоналлари мос равишда S27 учун 6,27 дюйм, S27+ учун 6,66 дюйм, S27 Pro учун 6,47 дюйм ҳамда S27 Ultra учун 6,89 дюймни ташкил этиши кутилмоқда.
Кенгайиш режалари ва келажакдаги қурилмаларSamsung компаниясининг экран технологияларини янгилаш борасидаги режалари фақат анъанавий флагманлар билан чекланиб қолмайди. Олинган маълумотларга кўра, 2027-йилнинг иккинчи ярмига бориб M16 материалига асосланган илғор OLED панеллари эгилувчан смартфонларсегментида ҳам қўллана бошлайди.
Жумладан, жорий авлодда M13 панелларидан фойдаланиб келаётган Galaxy Z Флип 9, Galaxy Z Фолд 9 ҳамда З Фолд 9 Ultra букланувчи гаджетлари ҳам янги авлод M16 экранларига босқичма-босқич ўтказилади. Бу эса Samsung компаниясининг мобил қурилмалар бозоридаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш ҳамда дисплей технологиялари борасидаги етакчилигини сақлаб қолиш йўлидаги навбатдаги муҳим қадами бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…