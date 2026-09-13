SpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқда

·2·Техно
SpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқда

SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship космик кемасини навбатдаги синов парвозларига тайёрлаш жараёнини жадал давом эттирмоқда. Техасдаги Starbase базасида амалга оширилаётган ушбу ишлар келгусида космик кема ва унинг Super Heavy тезлаткичини Мечазилла деб номланувчи махсус старт минораси ёрдамида ҳаводагина тутиб олиш тизимини такомиллаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг 12-сентябрь куни Starbase базасида Starship 42 (Шип 42) кемаси Пад 2 старт майдончасидаги Мечазилла минорасининг юқори қисмига кўтарилган. НСФ Starbase Ливе трансляция кадрларида старт минораси ёнида жойлашган қора рангдаги юқори блокка эга Starship S42 яққол кўзга ташланади. Мазкур жараён кема ва тезлаткичлар билан ишлашга мўлжалланган чопстиккс — «таянч-чопстиклар» механизмларини синовдан ўтказиш учун зарур.

Парвозга тайёргарлик ва техник босқичлар

Мутахассислар таъкидлашича, Starship S42 кемаси яқинда Масси полигомида қатор муваффақиятли криоген синовларидан муваффақиятли ўтган эди. Шундан сўнг кема дарҳол Пад 2 старт майдончасига олиб келинган. Ҳозирда SpaceX муҳандислари олдида бир қатор муҳим техник вазифалар турибди.

Хусусан, кема корпусига олтита замонавий Raptor 3 двигателини ўрнатиш ҳамда шундан сўнг уларнинг ўт олдириш синовларини (одфире тестс) бажариш режалаштирилган. Ушбу ишлар келгуси Фlight 15 синов дастури доирасида амалга оширилмоқда. Режага кўра, навбатдаги муҳим парвоз вақтида Starship Super Heavy Booster 22 тезлаткичи билан биргаликда фазога кўтарилиши кутилмоқда.

Келажакдаги синовлар ва янги босқич

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, SpaceX ўзининг ўн тўртинчи синов парвозини 18-сентябрга мўлжалламоқда. Ушбу парвоз давомида кема илк бор орбитал траекторияга чиқиши ва Starlink сунъий йўлдошлари гуруҳини янги аппаратлар билан бойитиши кутилмоқда. Шунга қарамай, Фlight 14 парвозида кема яна океанга қўндирилиши режалаштирилган.

Аммо Фlight 15 ва ундан кейинги уринишларда Мечазилла минорасининг «таянч-чопстиклари» орқали космик кемани бевосита ҳавода тутиб қолиш операцияларини бажариш кўзда тутилган. Бу эса келгусида ракеталарни қайта тиклаш ва улардан фойдаланиш муддатини кескин қисқартириш имконини беради.

SpaceXStarshipМечазиллаStarlinkRaptor
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиSamsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиБугун, 14:28Трумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етдиТрумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етдиБугун, 13:52iPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқдаБугун, 12:54Honor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиHonor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 12:21Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Бугун, 12:20Huawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиHuawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!