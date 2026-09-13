SpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқда
SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship космик кемасини навбатдаги синов парвозларига тайёрлаш жараёнини жадал давом эттирмоқда. Техасдаги Starbase базасида амалга оширилаётган ушбу ишлар келгусида космик кема ва унинг Super Heavy тезлаткичини Мечазилла деб номланувчи махсус старт минораси ёрдамида ҳаводагина тутиб олиш тизимини такомиллаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг 12-сентябрь куни Starbase базасида Starship 42 (Шип 42) кемаси Пад 2 старт майдончасидаги Мечазилла минорасининг юқори қисмига кўтарилган. НСФ Starbase Ливе трансляция кадрларида старт минораси ёнида жойлашган қора рангдаги юқори блокка эга Starship S42 яққол кўзга ташланади. Мазкур жараён кема ва тезлаткичлар билан ишлашга мўлжалланган чопстиккс — «таянч-чопстиклар» механизмларини синовдан ўтказиш учун зарур.
Парвозга тайёргарлик ва техник босқичларМутахассислар таъкидлашича, Starship S42 кемаси яқинда Масси полигомида қатор муваффақиятли криоген синовларидан муваффақиятли ўтган эди. Шундан сўнг кема дарҳол Пад 2 старт майдончасига олиб келинган. Ҳозирда SpaceX муҳандислари олдида бир қатор муҳим техник вазифалар турибди.
Хусусан, кема корпусига олтита замонавий Raptor 3 двигателини ўрнатиш ҳамда шундан сўнг уларнинг ўт олдириш синовларини (одфире тестс) бажариш режалаштирилган. Ушбу ишлар келгуси Фlight 15 синов дастури доирасида амалга оширилмоқда. Режага кўра, навбатдаги муҳим парвоз вақтида Starship Super Heavy Booster 22 тезлаткичи билан биргаликда фазога кўтарилиши кутилмоқда.
Келажакдаги синовлар ва янги босқичМаълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, SpaceX ўзининг ўн тўртинчи синов парвозини 18-сентябрга мўлжалламоқда. Ушбу парвоз давомида кема илк бор орбитал траекторияга чиқиши ва Starlink сунъий йўлдошлари гуруҳини янги аппаратлар билан бойитиши кутилмоқда. Шунга қарамай, Фlight 14 парвозида кема яна океанга қўндирилиши режалаштирилган.
Аммо Фlight 15 ва ундан кейинги уринишларда Мечазилла минорасининг «таянч-чопстиклари» орқали космик кемани бевосита ҳавода тутиб қолиш операцияларини бажариш кўзда тутилган. Бу эса келгусида ракеталарни қайта тиклаш ва улардан фойдаланиш муддатини кескин қисқартириш имконини беради.
Изоҳлар 0
…