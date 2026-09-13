Испанияда эркак ошқозонида 1,3 килограмм кокаин билан ушланди

·19·Дунё
Испанияда эркак ошқозонида 1,3 килограмм кокаин билан ушланди

Испаниянинг Палма-де-Мальорка аэропортида ғайриоддий наркотик контрабандасига чек қўйилди. Бельгиядан учиб келган 46 ёшли эркакнинг организмида катта миқдорда кокаин олиб ўтаётгани аниқланди.

Испания Миллий полицияси маълум қилишича, йўловчи Шарлеруа шаҳридаги аэропортдан парвоз қилган. Бельгия ҳуқуқ-тартибот идоралари унинг наркотик моддалар ташишга алоқадор бўлиши мумкинлиги ҳақида испаниялик ҳамкасбларини олдиндан огоҳлантирган.

Самолёт Мальоркага қўнгач, эркак божхона, Фуқаролик гвардияси ва полиция ходимлари томонидан текширувдан ўтказилган. У рентген текширувига юборилганда, ошқозон-ичак тизимида кўплаб шубҳали жисмлар борлиги маълум бўлган.

Ko'k mato ustida tartib bilan terilgan oq rangli giyohvand modda kapsulalari.

Кейинчалик шифохонада ўтказилган тиббий муолажа натижасида унинг организмида 109 та капсула борлиги аниқланган. Экспертиза уларнинг ичидаги модда кокаин эканини тасдиқлаган. Умумий оғирлик эса 1,353 килограммни ташкил этган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари бундай усулда наркотик моддаларни ташиш инсон ҳаёти учун жиддий хавф туғдиришини таъкидлаган. Капсулалардан бирининг шикастланиши организмнинг оғир заҳарланишига олиб келиши мумкин.

Тиббий муолажалар тугагач, гумонланувчи судга олиб борилган. У наркотик моддалар контрабандаси бўйича тергов ишлари давомида ҳибсда сақланишига қарор қилинган.

Палма-де-Мальорка аэропортиКокаин контрабандасиИспания Миллий полициясиБельгия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грецияда 22 йил музлатилган эмбриондан қизалоқ дунёга келдиГрецияда 22 йил музлатилган эмбриондан қизалоқ дунёга келдиБугун, 15:38БРИКС-2026: глобал савдо, янги молия ва мустақил йўлакларБРИКС-2026: глобал савдо, янги молия ва мустақил йўлакларБугун, 14:54БРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молияБРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молияБугун, 14:45Она 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирдиОна 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирдиБугун, 12:27«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирди«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирдиБугун, 12:06Болалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушдиБолалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушдиБугун, 11:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди