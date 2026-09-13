Испанияда эркак ошқозонида 1,3 килограмм кокаин билан ушланди
Испаниянинг Палма-де-Мальорка аэропортида ғайриоддий наркотик контрабандасига чек қўйилди. Бельгиядан учиб келган 46 ёшли эркакнинг организмида катта миқдорда кокаин олиб ўтаётгани аниқланди.
Испания Миллий полицияси маълум қилишича, йўловчи Шарлеруа шаҳридаги аэропортдан парвоз қилган. Бельгия ҳуқуқ-тартибот идоралари унинг наркотик моддалар ташишга алоқадор бўлиши мумкинлиги ҳақида испаниялик ҳамкасбларини олдиндан огоҳлантирган.
Самолёт Мальоркага қўнгач, эркак божхона, Фуқаролик гвардияси ва полиция ходимлари томонидан текширувдан ўтказилган. У рентген текширувига юборилганда, ошқозон-ичак тизимида кўплаб шубҳали жисмлар борлиги маълум бўлган.
Кейинчалик шифохонада ўтказилган тиббий муолажа натижасида унинг организмида 109 та капсула борлиги аниқланган. Экспертиза уларнинг ичидаги модда кокаин эканини тасдиқлаган. Умумий оғирлик эса 1,353 килограммни ташкил этган.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари бундай усулда наркотик моддаларни ташиш инсон ҳаёти учун жиддий хавф туғдиришини таъкидлаган. Капсулалардан бирининг шикастланиши организмнинг оғир заҳарланишига олиб келиши мумкин.
Тиббий муолажалар тугагач, гумонланувчи судга олиб борилган. У наркотик моддалар контрабандаси бўйича тергов ишлари давомида ҳибсда сақланишига қарор қилинган.
Изоҳлар 0
…