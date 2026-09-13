Трумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етди

·6·Техно
Трумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етди

Жорий йилнинг ёз ойида бозорда пайдо бўлган ва кечикишлар билан чиққан Трумп Мобиле T1 смартфони нархининг кескин ошиши технология бозорида муҳокамаларга сабаб бўлди. Агар дастлаб ушбу гаджет 500 АҚШ долларидан сотилган бўлса, эндиликда унинг нархи 750 долларгача кўтарилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, глобал технология бозорида хотира чиплари ва бутловчи қисмлар нархининг қимматлашиши кўплаб ишлаб чиқарувчиларни нархларни қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Бироқ, ҳатто энг сўнгги флагман моделлар ҳам ўтган йилги авлодга нисбатан ўртача 100 долларга қимматлашган холос.

Нарх сиёсати ва техник имкониятлар

Таққослаш учун, таниқли брендлар маҳсулотлари нархи нисбатан барқарор ўсиб бораётган бир пайтда, Трумп Мобиле T1 фоиз ҳисобида анча юқори кўрсаткичда қимматлашди. Мутахассисларнинг фикрича, қурилма тақдим этилган илк даврлардаёқ унинг нархи ҳаддан ташқари баланд қўйилгани ҳақида танқидлар билдирилган эди.

Техник жиҳатдан смартфонга Qualcomm компаниясининг Snapdragon 7 Ген 3 процессори ўрнатилган бўлиб, у 12 гигабайт тезкор хотира (ОЗУ) ва 5000 мА·ч сиғимли аккумулятор билан таъминланган. Шунингдек, қурилманинг асосий ижобий жиҳатларидан бири сифатида 512 гигабайт ҳажмдаги доимий хотира (флеш-хотира) ажратиб кўрсатилади.

Бозордаги вазият ва истиқболлар

Ҳозирги кунда ушбу смартфуннинг савдо ҳажми ва унинг бозордаги муваффақияти ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар томонидан қурилманинг янги авлоди устида иш олиб борилаётгани ҳақида ҳеч қандай миш-мишлар тарқалгани йўқ.

Бундай кескин нарх сиёсати харидорларнинг қизиқишига қандай таъсир кўрсатиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Қимматлашган нархга қарамай, смартфон ўзига хос аудиториясини сақлаб қолиши ёки йўқлигини вақт кўрсатади.

Трумп Мобиле T1СмартфонларSnapdragon 7 Ген 3Гаджетлар нархиТехнология янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro Max оғирлиги деярли 250 граммга етиши кутилмоқдаБугун, 12:54Honor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиHonor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 12:21Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Бугун, 12:20Huawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиHuawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиБугун, 11:56Хитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиХитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиБугун, 11:24Американинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқдаАмериканинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқдаБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!