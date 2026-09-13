Трумп Мобиле T1 смартфони нархи кескин ошди ва 750 долларга етди
Жорий йилнинг ёз ойида бозорда пайдо бўлган ва кечикишлар билан чиққан Трумп Мобиле T1 смартфони нархининг кескин ошиши технология бозорида муҳокамаларга сабаб бўлди. Агар дастлаб ушбу гаджет 500 АҚШ долларидан сотилган бўлса, эндиликда унинг нархи 750 долларгача кўтарилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, глобал технология бозорида хотира чиплари ва бутловчи қисмлар нархининг қимматлашиши кўплаб ишлаб чиқарувчиларни нархларни қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Бироқ, ҳатто энг сўнгги флагман моделлар ҳам ўтган йилги авлодга нисбатан ўртача 100 долларга қимматлашган холос.
Нарх сиёсати ва техник имкониятларТаққослаш учун, таниқли брендлар маҳсулотлари нархи нисбатан барқарор ўсиб бораётган бир пайтда, Трумп Мобиле T1 фоиз ҳисобида анча юқори кўрсаткичда қимматлашди. Мутахассисларнинг фикрича, қурилма тақдим этилган илк даврлардаёқ унинг нархи ҳаддан ташқари баланд қўйилгани ҳақида танқидлар билдирилган эди.
Техник жиҳатдан смартфонга Qualcomm компаниясининг Snapdragon 7 Ген 3 процессори ўрнатилган бўлиб, у 12 гигабайт тезкор хотира (ОЗУ) ва 5000 мА·ч сиғимли аккумулятор билан таъминланган. Шунингдек, қурилманинг асосий ижобий жиҳатларидан бири сифатида 512 гигабайт ҳажмдаги доимий хотира (флеш-хотира) ажратиб кўрсатилади.
Бозордаги вазият ва истиқболларҲозирги кунда ушбу смартфуннинг савдо ҳажми ва унинг бозордаги муваффақияти ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар томонидан қурилманинг янги авлоди устида иш олиб борилаётгани ҳақида ҳеч қандай миш-мишлар тарқалгани йўқ.
Бундай кескин нарх сиёсати харидорларнинг қизиқишига қандай таъсир кўрсатиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Қимматлашган нархга қарамай, смартфон ўзига хос аудиториясини сақлаб қолиши ёки йўқлигини вақт кўрсатади.
Изоҳлар 0
…