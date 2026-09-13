БРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молия

·0·Дунё
БРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молия
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 18-БРИКС саммитида Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди блок ва ҳамкор давлатлар учун 50 та амалий натижани ўз ичига олган стратегик йўл харитасини тақдим этди.
  • Саммитда денгизга чиқиш йўлаклари, жумладан, Ўзбекистон учун «Шимол–Жануб» йўлаги ва Чобаҳор порти орқали жаҳон бозорларига чиқиш масаласи муҳокама қилинди.

Нью-Деҳлидаги 18-БРИКС саммитининг ялпи мажлисида Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди ва саммит иштирокчилари блок ҳамда унинг ҳамкор давлатлари учун 50 та аниқ амалий натижани (practical outcomes) ўз ичига олган стратегик йўл харитасини тақдим этди.

Саммитнинг якуний муҳокамаларида Ўзбекистон ва минтақамиз манфаатларига бевосита дахлдор бўлган бир нечта ҳал қилувчи йўналишлар аниқ белгилаб олинди:

Денгизга чиқиш ва транспорт коридорлари: Саммит доирасида денгизга тўғридан-тўғри чиқиш имкони бўлмаган қитъа ичкарисидаги давлатларнинг (landlocked countries) логистика муаммолари алоҳида кўтарилди. Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги котиби Судҳакар Далела БРИКС платформаси жанубий йўлаклар ва денгиз портларига боғланиш бўйича кўп томонлама ҳамкорликни тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди. Бу Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистон учун Чобаҳор порти ва «Шимол–Жануб» йўлаги орқали Ҳиндистон ва жаҳон бозорларига чиқиш интилишларини халқаро даражада мустаҳкамлайди.

Рақамли тўловлар ва инновацион фонд: Нарендра Моди ўз нутқида Ҳиндистоннинг аҳоли миқёсидаги UPI (ягона тўлов тизими) тажрибасини ҳамкор давлатлар инфратузилмасига улашни таклиф қилди. Шунингдек, кичик ва ўрта бизнес ҳамда стартапларни қўллаб-қувватлаш учун «BRICS Startup Innovation Fund» ташкил этилди.

Суверен молия ва озиқ-овқат хавфсизлиги: Саммит муҳокамаларида иштирокчилар халқаро савдони сиёсий босим ва бир томонлама молиявий чекловлардан ҳимоя қилишнинг ягона йўли — миллий валюталарда тўғридан-тўғри ҳисоб-китоб ва мустақил логистика занжирларини барпо этиш эканини қайд этишди.

Саммитда илгари сурилган ушбу ташаббуслар яқин йилларда савдо тўсиқларини қисқартириш, муқобил транспорт йўлакларини кенгайтириш ва рақамли молия соҳасида прагматик ҳамкорликни янада тезлаштиради

Нарендра МодиЧобаҳор портиBRICS Startup Innovation FundUPI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Она 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирдиОна 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирдиБугун, 12:27«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирди«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирдиБугун, 12:06Болалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушдиБолалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушдиБугун, 11:48Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиДунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиБугун, 11:31Телефонига чалғиган эркак иккинчи қаватдан қулаб тушдиТелефонига чалғиган эркак иккинчи қаватдан қулаб тушдиБугун, 11:27Норвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтдиНорвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтдиБугун, 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди