БРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молия
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 18-БРИКС саммитида Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди блок ва ҳамкор давлатлар учун 50 та амалий натижани ўз ичига олган стратегик йўл харитасини тақдим этди.
- Саммитда денгизга чиқиш йўлаклари, жумладан, Ўзбекистон учун «Шимол–Жануб» йўлаги ва Чобаҳор порти орқали жаҳон бозорларига чиқиш масаласи муҳокама қилинди.
Нью-Деҳлидаги 18-БРИКС саммитининг ялпи мажлисида Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди ва саммит иштирокчилари блок ҳамда унинг ҳамкор давлатлари учун 50 та аниқ амалий натижани (practical outcomes) ўз ичига олган стратегик йўл харитасини тақдим этди.
Саммитнинг якуний муҳокамаларида Ўзбекистон ва минтақамиз манфаатларига бевосита дахлдор бўлган бир нечта ҳал қилувчи йўналишлар аниқ белгилаб олинди:
Денгизга чиқиш ва транспорт коридорлари: Саммит доирасида денгизга тўғридан-тўғри чиқиш имкони бўлмаган қитъа ичкарисидаги давлатларнинг (landlocked countries) логистика муаммолари алоҳида кўтарилди. Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги котиби Судҳакар Далела БРИКС платформаси жанубий йўлаклар ва денгиз портларига боғланиш бўйича кўп томонлама ҳамкорликни тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди. Бу Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистон учун Чобаҳор порти ва «Шимол–Жануб» йўлаги орқали Ҳиндистон ва жаҳон бозорларига чиқиш интилишларини халқаро даражада мустаҳкамлайди.
Рақамли тўловлар ва инновацион фонд: Нарендра Моди ўз нутқида Ҳиндистоннинг аҳоли миқёсидаги UPI (ягона тўлов тизими) тажрибасини ҳамкор давлатлар инфратузилмасига улашни таклиф қилди. Шунингдек, кичик ва ўрта бизнес ҳамда стартапларни қўллаб-қувватлаш учун «BRICS Startup Innovation Fund» ташкил этилди.
Суверен молия ва озиқ-овқат хавфсизлиги: Саммит муҳокамаларида иштирокчилар халқаро савдони сиёсий босим ва бир томонлама молиявий чекловлардан ҳимоя қилишнинг ягона йўли — миллий валюталарда тўғридан-тўғри ҳисоб-китоб ва мустақил логистика занжирларини барпо этиш эканини қайд этишди.
Саммитда илгари сурилган ушбу ташаббуслар яқин йилларда савдо тўсиқларини қисқартириш, муқобил транспорт йўлакларини кенгайтириш ва рақамли молия соҳасида прагматик ҳамкорликни янада тезлаштиради
Изоҳлар 0
…