Тунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурлар

·3·Саломатлик
Тунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурлар

Замонавий дунёда ҳар биримиз кунига ўнлаб, юзлаб хабарлар ва телефон қўнғироқларини қабул қиламиз. Бироқ кечки пайт ёки тун ярмида телефонингиз экрани ёниб, кутилмаган хабар товуши ёки чақирув оҳанги янграганда танангизда биринчи бўлиб қандай ҳиссиёт уйғониши ҳақида ҳеч ўйлаб кўрганмисиз? Сиз хабарни ҳали очиб ўқимасингиздан, қўнғироққа жавоб бермасингиздан аввал юрагингизда нима портлайди: интиқлик, ширин ҳаяжон, қувончми ёки кўкрак қафасини сиқувчи хавотир ва қўрқувми? Айниқса, онангиздан кечқурун келган қўнғироқ сизда дарҳол «Тинчликмикан, бирор ёмонлик бўлмадими?» деган ваҳимани чақирадими ёки самимий меҳрними?

Психологлар ва онг ости бўйича мутахассисларнинг таъкидлашича, хабарни билишдан олдин юзага келадиган мана шу бир сониялик илк импульс — инсон миясидаги энг кучли яширин дастурларни (программаларни) очиб берувчи асосий калитдир. Хўш, бу биринчи реакция инсоннинг кейинги ҳаётига қандай таъсир кўрсатади, нега биз автомат тарзда салбийликни кутамиз ва қандай қилиб онг остимизни бахтли воқеаларни жалб этишга қайта дастурлашимиз мумкин?

Экран ёниши билан бошланган реакция: Сизда қайси бири ишга тушади?

Хабарни ҳали очмасдан туриб вужудимизда кечадиган руҳий ҳолатлар бизнинг асл ички ҳолатимизни фош этади:

  • Илк сигналлар тўқнашуви: Тунги ёки кечки қўнғироқ вақтида пайдо бўладиган туйғулар спектри — кутиш, қувонч, ҳаяжон ёки хавф-хатар ҳисси;

  • «Онам телефон қиляпти»: Экранда онангизнинг исми чиққан лаҳзада биринчи фикр қайси томонга оғади: «Нимадир яхшилик бўлдими?» ёки «Нимадир ёмон ҳодиса юз бердимикан?»;

  • Билишдан олдинги ҳукм: Асосий сир айнан хабарнинг асл мазмунини билмасдан олдинги танамизда ҳосил бўлган жисмоний ва руҳий реакцияда яширинган.

Ички дастурлар идентификацияси: Хавотир майдони қандай шаклланади?

Мутахассисларнинг фикрича, бу шунчаки тасодифий фикр эмас, балки онг остимизда йиллар давомида илдиз отган фаол дастурлардир:

  • Хавотирнинг автоматик қопқони: Агар инсон миясида биринчи бўлиб ташвиш, қўрқув ва ваҳимали ўйлар чақнаса — инсоннинг энергетик ва психологик майдони унинг онгли иродасини четлаб ўтиб, автоматик тарзда нохуш воқеаларни яратишни бошлайди;

  • Салбий кутиш одати: Ҳар бир кутилмаган хабардан ёмонлик кутиш одати инсонни доимий стресс гормонлари (кортизол ва адреналин) исканжасида тутиб туради ва бу реал ҳаётдаги хатоликларга сабаб бўлади;

  • Қўрқув магнит сифатида: Нимадан кўпроқ қўрқсангиз ва нимани кутиб хавотирда яшасангиз, онг ости айнан шундай вазиятларни ҳаётингизга «тортиб олиш» хусусиятига эга.

Қувонч ва интиқлик: Ҳаётни енгил ва ёқимли қилувчи онг ости коди

Салбий дастурлардан холи бўлган инсонларнинг реакцияси мутлақо бошқача ишлайди:

  • Ширин кутиш ва хотиржамлик: Агар хабар товуши янграганда сизда енгил ҳаяжон, қувонч, қизиқиш ва «қандайдир ажойиб янгилик бўлса керак» деган умид уйғонса, бу сизнинг руҳий майдонингиз соғлом эканини кўрсатади;

  • Ижобий муҳитнинг автоматик ишлаши: Бундай позитив ҳолат инсоннинг атрофида ўз-ўзидан ёқимли воқеалар, кутилмаган омадли имкониятлар ва ажойиб вазиятлар пайдо бўлишини таъминлайди;

  • Ички хотиржамлик кучи: Мия ҳар қандай номаълумликка хавф сифатида эмас, балки имконият ва янгилик сифатида қарашни ўрганганда ҳаёт сифати тубдан яхшиланади.

Ўз танангиз ва фикрларингизни кузатишни бошланг. Кечки хабар товуши сиз учун хавотир сигналими ёки янги бир қувонч даракчиси? Мана шу биргина саволга берилган ҳалол жавоб сизнинг бугунги руҳий оламингиз қайси йўналишда ҳаракатланаётганини аниқ кўрсатиб беради.

Сизда-чи? Кутилмаган кечки хабар ёки яқинларингиздан тунги қўнғироқ бўлганда юрагингизда дастлаб қайси туйғу бош кўтаради — хавотир ва ваҳимами ёки хотиржамлик ва қувонч? Онг остимиздаги салбий қўрқувларни ижобий кутишларга ўзгартиришнинг қандай усулларини синаб кўргансиз? Ўз шахсий кечинмаларингиз ва фикрларингизни изоҳларда бўлишинг ҳамда инсон руҳияти ва онг ости сирларига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча яқинларингиз, дўстларингиз ва қадрдонларингизга улашинг!

телефон қўнғироқларига реакцияонг ости дастурларстресс гормонларипозитив фикрлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқатБугун, 13:02Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?Кеча, 00:16«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...Кеча, 00:00Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашларЭрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар10.09, 08:29Инсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омилларИнсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омиллар08.09, 14:41«Кечирмаслик» саратонга олиб келадими? Мутахассис фикри баҳс уйғотди«Кечирмаслик» саратонга олиб келадими? Мутахассис фикри баҳс уйғотди06.09, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!
Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!