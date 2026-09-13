27 ёшли инфлюенсер тиббий амалиётдан сўнг вафот этди

·7·Дунё
27 ёшли инфлюенсер тиббий амалиётдан сўнг вафот этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Финляндиялик 27 ёшли инфлюенсер Оливия Oraс 2 сентябр куни Хелсинкида муваффақияциз тиббий амалиётдан сўнг вафот этди.
  • Унинг ота-онаси бу кутилмаган ҳодиса эканлигини маълум қилди ва оила аъзолари шахсий ҳаётга ҳурмат билан муносабатда бўлишни сўради.
  • Оливия 1998 йилда туғилган бўлиб, ижтимоий тармоқларда катта шуҳрат қозонган, ҳатто унинг ҳаёти ҳақида ҳужжатли филм ҳам олинган.

Финляндияда таниқли инфлюенсер ва ижтимоий тармоқларнинг илк маҳаллий юлдузларидан бири Оливия Орас 27 ёшида вафот этди. У 2 сентябрь куни Хельсинкида муваффақиятсиз тиббий амалиёт билан боғлиқ ҳолатда ҳаётдан кўз юмган. Бу ҳақда унинг ота-онаси маълум қилди.

Оливиянинг яқинлари унинг вафоти кутилмаганда юз берганини айтган. Оила аъзолари унинг ўлими тафсилотларини ошкор қилмасликни сўраб, ҳозирча шахсий ҳаётига ҳурмат билан муносабатда бўлишни илтимос қилди.

Оливиянинг дўстларидан бири маҳаллий ОАВга берган маълумотида унинг ўлими ўз назоратидан ташқари бўлган ҳолатлар билан боғлиқ эканини айтди. Шунингдек, ушбу воқеа юзасидан қўшимча текширувлар ўтказилиши мумкинлигини билдирди.

Оливия 1998 йилда санъат дилери Рейжо Орас, 80 ёш ва Йоханна Орас, 56 ёшнинг ягона фарзанди сифатида дунёга келган.

У ўсмирлик давридаёқ ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришган. Фаолиятининг энг юқори чўққисида унинг интернетда қарийб 40 минг нафар кузатувчиси бўлган. Оливиянинг ҳаёти ҳақида ҳатто “The Perfect Selfie” номли ҳужжатли фильм ҳам суратга олинган.

Qora charm kurtka va ko'zoynak taqqan sarg'ish sochli ayol rangli devor oldida turibdi.

Кейинчалик у оммавий эътибордан бироз четга чиқиб, маркетинг, мода, сунъий интеллект компаниялари ҳамда онасига тегишли Kallary дизайн компаниясида фаолият юритган.

2025 йилда эса Оливия ўпка касалликлари бўйича тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш мақсадида Oras Respiratus ташкилотига асос солган.

У вафотидан тўрт кун олдин Норвегиянинг Беккьярвик шаҳридаги Мишлен юлдузига эга ресторандан жуфти Оскар Комулайнен билан бирга сурат жойлаган. Улар Оскарнинг туғилган кунини нишонлаган.

Оливия ушбу постда: “Биз бу кечани албатта ҳеч қачон унутмаймиз”, деб ёзган.

Таниқли тадбиркор Петер Вестербака ҳам Оливияни вафотидан бир неча кун олдин Турку шаҳрида кўрганини айтди.

“Бу хабар ҳамма учун кутилмаган бўлди. У жуда яхши ва ақлли ёш аёл эди. Ҳали ҳам ‘бу қандай бўлиши мумкин?’ деб ўйлаяпман”, — деди у.

Moviy ko'ylak kiygan sarg'ish sochli qiz tabiat qo'ynida jilmayib turibdi.

Рақс мактаби раҳбари Анитра Аҳтола ҳам Оливия хотирасига бағишлаб таъсирли сўзлар қолдирди.

“Сен жуда эрта кетдинг. Сен ва Оску ўртасидаги муҳаббат ҳақиқатан ҳам алоҳида эди”, — деб ёзди у.

Шанба куни Оливиянинг онаси қизининг сурати туширилган рамкани, унинг ёнига қўйилган атиргул ва шам билан бирга ижтимоий тармоққа жойлади.

“Оливия 1998–2026. Келинг, уни ўзи севган платформасида эслайлик”, — деб ёзди Йоханна Орас.

Ҳозирча Оливия Ораснинг ўлими юзасидан расмий тиббий баёнот эълон қилинмаган.

Оливия ОрасОрс РеспиратусХельсинкиМишлен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қопқон ҳам ёрдам бермади: уйни каламушлар босдиҚопқон ҳам ёрдам бермади: уйни каламушлар босдиБугун, 16:25Грецияда 22 йил музлатилган эмбриондан қизалоқ дунёга келдиГрецияда 22 йил музлатилган эмбриондан қизалоқ дунёга келдиБугун, 15:38Испанияда эркак ошқозонида 1,3 килограмм кокаин билан ушландиИспанияда эркак ошқозонида 1,3 килограмм кокаин билан ушландиБугун, 15:33БРИКС-2026: глобал савдо, янги молия ва мустақил йўлакларБРИКС-2026: глобал савдо, янги молия ва мустақил йўлакларБугун, 14:54БРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молияБРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молияБугун, 14:45Она 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирдиОна 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирдиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди