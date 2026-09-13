27 ёшли инфлюенсер тиббий амалиётдан сўнг вафот этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Финляндиялик 27 ёшли инфлюенсер Оливия Oraс 2 сентябр куни Хелсинкида муваффақияциз тиббий амалиётдан сўнг вафот этди.
- Унинг ота-онаси бу кутилмаган ҳодиса эканлигини маълум қилди ва оила аъзолари шахсий ҳаётга ҳурмат билан муносабатда бўлишни сўради.
- Оливия 1998 йилда туғилган бўлиб, ижтимоий тармоқларда катта шуҳрат қозонган, ҳатто унинг ҳаёти ҳақида ҳужжатли филм ҳам олинган.
Финляндияда таниқли инфлюенсер ва ижтимоий тармоқларнинг илк маҳаллий юлдузларидан бири Оливия Орас 27 ёшида вафот этди. У 2 сентябрь куни Хельсинкида муваффақиятсиз тиббий амалиёт билан боғлиқ ҳолатда ҳаётдан кўз юмган. Бу ҳақда унинг ота-онаси маълум қилди.
Оливиянинг яқинлари унинг вафоти кутилмаганда юз берганини айтган. Оила аъзолари унинг ўлими тафсилотларини ошкор қилмасликни сўраб, ҳозирча шахсий ҳаётига ҳурмат билан муносабатда бўлишни илтимос қилди.
Оливиянинг дўстларидан бири маҳаллий ОАВга берган маълумотида унинг ўлими ўз назоратидан ташқари бўлган ҳолатлар билан боғлиқ эканини айтди. Шунингдек, ушбу воқеа юзасидан қўшимча текширувлар ўтказилиши мумкинлигини билдирди.
Оливия 1998 йилда санъат дилери Рейжо Орас, 80 ёш ва Йоханна Орас, 56 ёшнинг ягона фарзанди сифатида дунёга келган.
У ўсмирлик давридаёқ ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришган. Фаолиятининг энг юқори чўққисида унинг интернетда қарийб 40 минг нафар кузатувчиси бўлган. Оливиянинг ҳаёти ҳақида ҳатто “The Perfect Selfie” номли ҳужжатли фильм ҳам суратга олинган.
Кейинчалик у оммавий эътибордан бироз четга чиқиб, маркетинг, мода, сунъий интеллект компаниялари ҳамда онасига тегишли Kallary дизайн компаниясида фаолият юритган.
2025 йилда эса Оливия ўпка касалликлари бўйича тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш мақсадида Oras Respiratus ташкилотига асос солган.
У вафотидан тўрт кун олдин Норвегиянинг Беккьярвик шаҳридаги Мишлен юлдузига эга ресторандан жуфти Оскар Комулайнен билан бирга сурат жойлаган. Улар Оскарнинг туғилган кунини нишонлаган.
Оливия ушбу постда: “Биз бу кечани албатта ҳеч қачон унутмаймиз”, деб ёзган.
Таниқли тадбиркор Петер Вестербака ҳам Оливияни вафотидан бир неча кун олдин Турку шаҳрида кўрганини айтди.
“Бу хабар ҳамма учун кутилмаган бўлди. У жуда яхши ва ақлли ёш аёл эди. Ҳали ҳам ‘бу қандай бўлиши мумкин?’ деб ўйлаяпман”, — деди у.
Рақс мактаби раҳбари Анитра Аҳтола ҳам Оливия хотирасига бағишлаб таъсирли сўзлар қолдирди.
“Сен жуда эрта кетдинг. Сен ва Оску ўртасидаги муҳаббат ҳақиқатан ҳам алоҳида эди”, — деб ёзди у.
Шанба куни Оливиянинг онаси қизининг сурати туширилган рамкани, унинг ёнига қўйилган атиргул ва шам билан бирга ижтимоий тармоққа жойлади.
“Оливия 1998–2026. Келинг, уни ўзи севган платформасида эслайлик”, — деб ёзди Йоханна Орас.
Ҳозирча Оливия Ораснинг ўлими юзасидан расмий тиббий баёнот эълон қилинмаган.
Изоҳлар 0
…