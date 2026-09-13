Грецияда 22 йил музлатилган эмбриондан қизалоқ дунёга келди

·0·Дунё
Грецияда 22 йил музлатилган эмбриондан қизалоқ дунёга келди

Грецияда тиббиёт тарихида эътиборга молик воқеа қайд этилди. 54 ёшли аёл 22 йил давомида музлатилган ҳолда сақланган эмбрион ёрдамида фарзандли бўлди.

Кристина Рапти-Целепи ва унинг 60 ёшли турмуш ўртоғи 2025 йилда 21 ёшли ўғли Гиоргиосни йўл-транспорт ҳодисасида йўқотган. Шундан сўнг жуфтлик яна бир бор ота-она бўлишга қарор қилган.

Греция қонунчилигига кўра, аёлларга ЭКО муолажасидан фойдаланиш 54 ёшгача рухсат этилган. Шу сабабли Кристина ва унинг турмуш ўртоғи муолажани амалга ошириш учун махсус рухсат олишларига тўғри келган.

“Менда бор-йўғи икки ярим ой вақт бор эди. Бу жуда оғир ва стрессга тўла жараён бўлди. Аммо ички куч, шифокоримиз ва унинг жамоаси ёрдамида барча тўсиқларни енгиб ўтдик”, — деди Кристина.

Kasalxona palatasida er-xotin yangi tug'ilgan chaqaloqqa g'amxo'rlik qilmoqda.

У 9 сентябрь куни Афинада 3,49 килограмм вазнда қиз фарзандни дунёга келтирди. Чақалоққа оила 2025 йилда вафот этган ўғли хотирасига Жоржия деб исм қўйди. Эътиборлиси, Гиоргиос ҳам ЭКО орқали дунёга келган эди.

Кристинанинг таъкидлашича, уларнинг асосий мақсади оилага яна қувонч олиб кириш ва ҳаётни янгидан бошлаш бўлган.

“Биз ҳаётга иккинчи имконият бериш, янгидан бошлаш, уйимизга янги ҳаёт олиб кириш ва оиламиз тарихини давом эттиришга қарор қилдик”, — деди у.

Кристинанинг гинекологи, шунингдек, Греция репродуктив тиббиёт жамияти раҳбари Костас Пантос мамлакатда ЭКО учун белгиланган ёш чекловларини қайта кўриб чиқиш кераклигини айтди. У бу фикрини Грецияда туғилиш кўрсаткичлари пасайиб бораётгани билан изоҳлади.

Жуфтлик келажакда яна бир фарзандли бўлиш имкониятини ҳам истисно қилмаяпти. Бунинг учун зарур бўлса, хорижда даволаниш вариантини ҳам кўриб чиқишлари мумкин.

Кристина Рапти-ЦелепиГреция ЭКОКостас ПантосГреция репродуктив тиббиёт жамияти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда эркак ошқозонида 1,3 килограмм кокаин билан ушландиИспанияда эркак ошқозонида 1,3 килограмм кокаин билан ушландиБугун, 15:33БРИКС-2026: глобал савдо, янги молия ва мустақил йўлакларБРИКС-2026: глобал савдо, янги молия ва мустақил йўлакларБугун, 14:54БРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молияБРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молияБугун, 14:45Она 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирдиОна 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирдиБугун, 12:27«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирди«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирдиБугун, 12:06Болалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушдиБолалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушдиБугун, 11:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди