Она 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирди

·41·Дунё
Она 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирди

Туркиянинг Ардаҳан вилояти Дамал туманида қўрада ёнғин чиқиб, 6 ёшли қиз T. Erensayın бино ичида қолиб кетди. 40 ёшли Özgül Kaya Erensayın қизини қутқариш учун ҳеч иккиланмай аланга орасига кирди. Бу ҳақда Haber7 хабар берди.

Маълум бўлишича, ёнғин Бурмадере қишлоғининг Ағяр яйловидаги қўрада печ ёқилганидан кейин бошланган. Аёл бир муддатга ташқарига чиққанида ичкаридан тутун чиқаётганини пайқаган. Қизининг ҳамон ичкарида эканини англагач, уни қутқариш учун ёнаётган бинога кирган.

Она қизини ташқарига олиб чиқишга муваффақ бўлган. Бироқ қутқарув вақтида унинг юз ва қўлларида иккинчи даражали куйишлар юзага келган. 6 ёшли қизнинг ҳам юз ва қўллари куйган.

Она ва қиз Эрзурум шаҳар шифохонасининг Куйишларни даволаш марказига етказилиб, даволанишга олинган. Сўнгги хабарларга кўра, уларнинг аҳволи яхши.

Yuzi va qo'llari bint bilan o'ralgan bemor kasalxona karavotida yotibdi.
АрдаҳанБурмадере қишлоғиT. ErensayanЭрзурум шифохонаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирди«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирдиБугун, 12:06Болалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушдиБолалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушдиБугун, 11:48Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиДунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиБугун, 11:31Телефонига чалғиган эркак иккинчи қаватдан қулаб тушдиТелефонига чалғиган эркак иккинчи қаватдан қулаб тушдиБугун, 11:27Норвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтдиНорвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтдиБугун, 11:1252 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтди52 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтдиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди