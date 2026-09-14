Қоплон ҳужум қилганда митти ит кутилмаган ишни қилди

·1·Дунё
Қоплон ҳужум қилганда митти ит кутилмаган ишни қилди

Ҳиндистонда митти уй ити ўз ҳовлисига яширинча кириб келган қоплон билан олишиб, йиртқични қочишга мажбур қилди. Қизиқарли воқеа кузатув камерасига муҳрланган.

Кадрларда хонадон ташқарисида ухлаб ётган ит кўринади. Қоронғу тушган пайтда йирик қоплон ҳеч кимга сездирмай ҳовлига кириб келади ва ухлаб ётган итга ташланади.

Бироқ қоплон митти итдан бундай қаршиликни кутмаган эди. Ит бир зумда уйғониб, ўзидан бир неча баробар катта йиртқичга қарши ташланади. У қоплонга тишлари билан ҳужум қилиб, ортга чекинишни истамайди.

Шундан сўнг икки ҳайвон ўртасида кескин бир-бирига ташланиш бошланади. Улар бир-бири билан олишиб, ҳовлида анча вақт курашади. Охир-оқибат қоплон бу жойда қолишдан воз кечиб, қочиб кетади.

Энг қизиғи, митти ит ҳам йиртқичнинг ортидан югуриб, уни ҳовлидан ташқаригача қувиб чиқади. Шундан кейингина хонадондан бир киши ташқарига чиқади.

Воқеа 8 сентябрь, сешанба куни кечқурун Ҳиндистоннинг Уттаракханд штатидаги Рудрапраяг ҳудудида содир бўлган. Бу ҳақда “Need To Know” хабар берди.

Қоплон билан қўрқинчли ташланишга қарамай, жасур ит ҳодисадан ҳеч қандай жароҳат олмай омон қолган.

Бироқ ушбу воқеа маҳаллий аҳоли ўртасида хавотирни янада кучайтирган. Сўнгги ҳафталарда қоплонларнинг аҳоли яшаш ҳудудлари ва хонадонлар яқинида пайдо бўлиш ҳолатлари кўпайгани айтилмоқда.

Аҳоли вакиллари навбатдаги ташланиш одамлар учун жиддий хавф туғдириши мумкинлигидан хавотир билдирган. Қишлоқ аҳолиси Ўрмон департаментидан тунги патрулларни кучайтириш ҳамда қоплонларнинг ҳаракатини кузатишни сўраган.

Рудрапраяг ҳудуди қоплонлар ҳужуми билан боғлиқ машҳур тарихга ҳам эга. Бир вақтлар бу ерда “Рудрапраяг одамхўр қоплони” аҳолини ваҳимага солган. Маълумотларга кўра, у 100 дан ортиқ инсоннинг ўлимига сабаб бўлган.

Британиялик машҳур овчи Жим Корбетт ушбу ҳайвонни узоқ вақт кузатиб, ниҳоят 1926 йилда уни овлаб ўлдирган.

Рудрапраяг ҳудудиЖим КорбеттМитти итУрмон департаменти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пиццани ўғирламоқчи бўлган йигит кутилмаган ҳолатга тушдиПиццани ўғирламоқчи бўлган йигит кутилмаган ҳолатга тушдиБугун, 10:39Ойда бегона цивилизация излари яширинган бўлиши мумкинОйда бегона цивилизация излари яширинган бўлиши мумкинБугун, 10:32Эрдўғон Туркиядаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана билан табрикладиЭрдўғон Туркиядаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана билан табрикладиБугун, 09:49«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...Бугун, 08:31Устунга боғлаб қўйилди: Ҳиндистонда аҳоли 5G алоқа йўқлиги учун операторни гаровга олдиУстунга боғлаб қўйилди: Ҳиндистонда аҳоли 5G алоқа йўқлиги учун операторни гаровга олдиБугун, 07:47100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?Бугун, 03:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди