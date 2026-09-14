Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олинди

·0·Спорт
Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олинди

Англия Премер-лигасининг энг қайноқ тўқнашуви — Манчестер дербисидан сўнг бутун футбол жамоатчилигини ларзага солган баёнот эълон қилинди! «Олд Траффорд»да кечган кескин баҳсда «Манчестер Сити»га 1:0 ҳисобида ғалаба келтирган Эрлинг Ҳоланднинг ягона голи аслида бекор қилиниши керак бўлган. Англия ҳакамлар ташкилоти «Манчестер Юнайтед»дан расман узр сўраб, қўпол хатони тан олди. Хўш, VAR хонасида аслида нима юз берди ва Майкл Оливерни қандай чалғитишди?

60-дақиқадаги шок: Оливер нега фикридан қайтди?

Учрашув тақдирини ҳал қилган баҳсли вазият 60-дақиқада содир бўлди. Журналист Бен Жейкобс эълон қилган Pro Ref расмий ҳисоботида қуйидаги тафсилотлар қайд этилган:

  • Дастлабки тўғри қарор: Бош ҳакам Майкл Оливер офсайд сабабли Ҳоланднинг голини дарҳол бекор қилган;

  • VAR’нинг шошма-шошарлиги: Видеоёрдамчилар чизиқни чизганда Ҳоланднинг ўзи офсайдда эмаслигини аниқлаган, аммо...

  • Эътибордан четда қолган фигура: Ҳужум фазасида иштирок этган Энцо Фернандес тўпга тегмаган бўлса-да, эпизодга бевосита фаол таъсир кўрсатган;

  • Қоидабузарлик: VAR тизими бош ҳакамга монитор ёнига бориб, субъектив баҳо беришни тавсия қилиши шарт бўлган, лекин буни амалга оширмай, тўғридан-тўғри голни ҳисоблатган.

Ҳакамлар қўмитасининг расмий иқрори

«Майдондаги ҳакамнинг дастлабки қарорига кўра офсайд қайд этилган. VAR Энцонинг вазиятга эҳтимолий таъсирини ҳисобга олмаган ва видеотасвирни қайта кўриб чиқишни тавсия қилиши керак эди. Биз «Манчестер Юнайтед» клуби билан боғландик ва ҳакамлик хатоси содир бўлганини тан олдик».

Ушбу тан олиш энди ўйин натижасини ўзгартирмайди, бироқ «қизил иблислар» лагерида ҳақли норозилик тўлқинини кучайтириб юборди.

Ғалабани ҳал қилган вазият таҳлили

Ҳолат

Ҳакамлар қарори

Тўғри баҳо (Pro Ref хулосаси)

Майдондаги ҳакам (М. Оливер)

Голни офсайд деб бекор қилди

Тўғри қарор эди

VAR аралашуви

Ҳоланднинг чизиғига қараб голни инобатга олди

Қўпол хато, вазиятга таъсир баҳоланмаган

Якуний қарор

1:0 ҳисобида «Сити» ғалабаси қайд этилди

Ҳакамлик хатоси сифатида расман тан олинди

Сизнингча, VAR тизими пайдо бўлганидан кейин АПЛда хатолар камайдими ёки аксинча кўпайдими? «Юнайтед»дан бу тарзда очко тортиб олинганига қандай қарайсиз?

Фикрингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва АПЛ мухлиси бўлган барча дўстларингиз билан ушбу шов-шувли можарони Телеграм орқали бўлишинг!

Манчестер ЮнайтедМанчестер СитиЭрлинг ҲоландVAR
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиФрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиБугун, 07:10Хамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:09Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?Бугун, 07:071 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимади1 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимадиБугун, 06:59Флик «Леванте» билан драматик баҳсдан сўнг нимада хато қилганини тан олди...Флик «Леванте» билан драматик баҳсдан сўнг нимада хато қилганини тан олди...Бугун, 06:48Шомуродов ва Файзуллаев паст баҳо олишди: 0:5 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнгШомуродов ва Файзуллаев паст баҳо олишди: 0:5 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнгБугун, 06:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?