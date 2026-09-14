Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олинди
Англия Премер-лигасининг энг қайноқ тўқнашуви — Манчестер дербисидан сўнг бутун футбол жамоатчилигини ларзага солган баёнот эълон қилинди! «Олд Траффорд»да кечган кескин баҳсда «Манчестер Сити»га 1:0 ҳисобида ғалаба келтирган Эрлинг Ҳоланднинг ягона голи аслида бекор қилиниши керак бўлган. Англия ҳакамлар ташкилоти «Манчестер Юнайтед»дан расман узр сўраб, қўпол хатони тан олди. Хўш, VAR хонасида аслида нима юз берди ва Майкл Оливерни қандай чалғитишди?
60-дақиқадаги шок: Оливер нега фикридан қайтди?
Учрашув тақдирини ҳал қилган баҳсли вазият 60-дақиқада содир бўлди. Журналист Бен Жейкобс эълон қилган Pro Ref расмий ҳисоботида қуйидаги тафсилотлар қайд этилган:
Дастлабки тўғри қарор: Бош ҳакам Майкл Оливер офсайд сабабли Ҳоланднинг голини дарҳол бекор қилган;
VAR’нинг шошма-шошарлиги: Видеоёрдамчилар чизиқни чизганда Ҳоланднинг ўзи офсайдда эмаслигини аниқлаган, аммо...
Эътибордан четда қолган фигура: Ҳужум фазасида иштирок этган Энцо Фернандес тўпга тегмаган бўлса-да, эпизодга бевосита фаол таъсир кўрсатган;
Қоидабузарлик: VAR тизими бош ҳакамга монитор ёнига бориб, субъектив баҳо беришни тавсия қилиши шарт бўлган, лекин буни амалга оширмай, тўғридан-тўғри голни ҳисоблатган.
Ҳакамлар қўмитасининг расмий иқрори
«Майдондаги ҳакамнинг дастлабки қарорига кўра офсайд қайд этилган. VAR Энцонинг вазиятга эҳтимолий таъсирини ҳисобга олмаган ва видеотасвирни қайта кўриб чиқишни тавсия қилиши керак эди. Биз «Манчестер Юнайтед» клуби билан боғландик ва ҳакамлик хатоси содир бўлганини тан олдик».
Ушбу тан олиш энди ўйин натижасини ўзгартирмайди, бироқ «қизил иблислар» лагерида ҳақли норозилик тўлқинини кучайтириб юборди.
Ғалабани ҳал қилган вазият таҳлили
Ҳолат
Ҳакамлар қарори
Тўғри баҳо (Pro Ref хулосаси)
Майдондаги ҳакам (М. Оливер)
Голни офсайд деб бекор қилди
Тўғри қарор эди
VAR аралашуви
Ҳоланднинг чизиғига қараб голни инобатга олди
Қўпол хато, вазиятга таъсир баҳоланмаган
Якуний қарор
1:0 ҳисобида «Сити» ғалабаси қайд этилди
Ҳакамлик хатоси сифатида расман тан олинди
Сизнингча, VAR тизими пайдо бўлганидан кейин АПЛда хатолар камайдими ёки аксинча кўпайдими? «Юнайтед»дан бу тарзда очко тортиб олинганига қандай қарайсиз?
Фикрингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва АПЛ мухлиси бўлган барча дўстларингиз билан ушбу шов-шувли можарони Телеграм орқали бўлишинг!
Изоҳлар 0
…