Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!

·9·Спорт
Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Александр Зверев УС Опен-2026 финалида Бен Шелтонни 4 сетда мағлуб этиб, фаолиятидаги иккинчи «Катта дубулға» турнирини қўлга киритди.
  • Ушбу ғалаба билан Зверев 49 йиллик рекординини такрорлаб, бир мавсумда дастлабки икки «Катта дубулға» титулини қўлга киритган теннисчилар қаторидан ўрин олди.
  • Бу унинг жорий мавсумдаги иккинчи, профессионал фаолиятидаги эса 26-титули бўлди.

Мукофот жамғармаси нақ 108 миллион долларни ташкил этган US Open-2026 ниҳоят ўз якунига етди ва дунё теннис харитасида катта ўзгариш ясади! Маҳаллий мухлисларнинг асосий умиди бўлган америкалик ёш юлдуз Бен Шелтонга қарши кечган асабий ва драматик финалда Александр Зверев ирода кўрсатиб, бош совринни боши узра кўтарди. Шу билан германиялик ракетка устаси фаолиятидаги иккинчи «Катта дубулға» турнирини ютган ҳолда фақат учта буюк афсона уддалаган ноёб кўрсаткичга эришди. Хўш, Зверев бу натижа билан кимларни ортда қолдирди ва финалда қандай драма юз берди?

4 сетлик жанг ва Нью-Йоркдаги шов-шув

АҚШ очиқ чемпионатининг ҳал қилувчи баҳси ҳар иккала теннисчи учун ҳам фаолиятидаги энг муҳим синовлардан бирига айланди:

  • Ишончли старт: Зверев баҳсни фаол бошлаб, биринчи сетни 6:3 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди;

  • Тай-брейк асаблари: Иккинчи сетда мезбон теннисчи қаршилик кўрсатди, бироқ тажриба барибир ўз сўзини айтди — 7:6;

  • Шелтоннинг камбэки: Учинчи бўлимда 5:7 ҳисобида америкалик спортчи ўйинга қайтгандек бўлди;

  • Сўнгги нуқта: Аммо тўртинчи сетда германиялик юлдуз рақибига ҳеч қандай имкон қолдирмади — 6:2.

Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!

Афсоналар қаторида: 49 йиллик тарихнинг янгиланиши

Зверевгача бир мавсумда дастлабки икки «Катта дубулға» титулини фақат уч нафар теннисчи қўлга киритган: Жимми Коннорс (1974), Гиллермо Вилас (1977) ва Янник Синнер (2024). 29 ёшли Зверев шу рўйхатдаги тўртинчи спортчига айланди.

Аввалроқ «Ролан Гаррос» шоҳсупасига кўтарилган германиялик теннисчи ҳозирги кунда финаллардаги умумий балансини 2:4 кўринишига келтириб олди. Бу унинг жорий мавсумдаги 2-чи, профессионал фаолиятидаги эса нақ 26-титули бўлди.

Амалдаги энг кучлилар рўйхати

Фаолиятини давом эттираётган эркак теннисчилар орасида «Катта дубулға» бош совринлари сони бўйича Зверев эндиликда топ-5 лигасига яқинлашмоқда:

Теннисчи

«Катта дубулға» титуллари сони

Новак Жокович

24 та

Карлос Алкарас

7 та

Янник Синнер

5 та

Стэн Вавринка

3 та

Александр Зверев

2 та (Ролан Гаррос, US Open)

Маълумот учун, US Open-2026 баҳсларида аёллар ўртасидаги яккалик баҳсларида Елена Рибакина бош совринга эга чиққан эди.

Сизнингча, Александр Зверев «Катта учлик» даври якунлангач, Алкарас ва Синнер ҳукмронлигига жиддий зарба бера оладими? У кейинги мавсумларда яна нечта «Катта дубулға» ютиши мумкин?

Фикрингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва теннис ихлосмандлари бўлган дўстларингизга ушбу муҳим тарихий ғалаба хабарини Телеграм орқали юборинг!

Александр ЗверевБен ШелтонUS Open 2026Катта дубулға
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиМанчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиБугун, 09:15Манчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлдиМанчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлдиБугун, 09:12Фрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиФрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиБугун, 07:10Хамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:09Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?Бугун, 07:071 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимади1 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимадиБугун, 06:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?