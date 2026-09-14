Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Александр Зверев УС Опен-2026 финалида Бен Шелтонни 4 сетда мағлуб этиб, фаолиятидаги иккинчи «Катта дубулға» турнирини қўлга киритди.
- Ушбу ғалаба билан Зверев 49 йиллик рекординини такрорлаб, бир мавсумда дастлабки икки «Катта дубулға» титулини қўлга киритган теннисчилар қаторидан ўрин олди.
- Бу унинг жорий мавсумдаги иккинчи, профессионал фаолиятидаги эса 26-титули бўлди.
Мукофот жамғармаси нақ 108 миллион долларни ташкил этган US Open-2026 ниҳоят ўз якунига етди ва дунё теннис харитасида катта ўзгариш ясади! Маҳаллий мухлисларнинг асосий умиди бўлган америкалик ёш юлдуз Бен Шелтонга қарши кечган асабий ва драматик финалда Александр Зверев ирода кўрсатиб, бош совринни боши узра кўтарди. Шу билан германиялик ракетка устаси фаолиятидаги иккинчи «Катта дубулға» турнирини ютган ҳолда фақат учта буюк афсона уддалаган ноёб кўрсаткичга эришди. Хўш, Зверев бу натижа билан кимларни ортда қолдирди ва финалда қандай драма юз берди?
4 сетлик жанг ва Нью-Йоркдаги шов-шув
АҚШ очиқ чемпионатининг ҳал қилувчи баҳси ҳар иккала теннисчи учун ҳам фаолиятидаги энг муҳим синовлардан бирига айланди:
Ишончли старт: Зверев баҳсни фаол бошлаб, биринчи сетни 6:3 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди;
Тай-брейк асаблари: Иккинчи сетда мезбон теннисчи қаршилик кўрсатди, бироқ тажриба барибир ўз сўзини айтди — 7:6;
Шелтоннинг камбэки: Учинчи бўлимда 5:7 ҳисобида америкалик спортчи ўйинга қайтгандек бўлди;
Сўнгги нуқта: Аммо тўртинчи сетда германиялик юлдуз рақибига ҳеч қандай имкон қолдирмади — 6:2.
Афсоналар қаторида: 49 йиллик тарихнинг янгиланиши
Зверевгача бир мавсумда дастлабки икки «Катта дубулға» титулини фақат уч нафар теннисчи қўлга киритган: Жимми Коннорс (1974), Гиллермо Вилас (1977) ва Янник Синнер (2024). 29 ёшли Зверев шу рўйхатдаги тўртинчи спортчига айланди.
Аввалроқ «Ролан Гаррос» шоҳсупасига кўтарилган германиялик теннисчи ҳозирги кунда финаллардаги умумий балансини 2:4 кўринишига келтириб олди. Бу унинг жорий мавсумдаги 2-чи, профессионал фаолиятидаги эса нақ 26-титули бўлди.
Амалдаги энг кучлилар рўйхати
Фаолиятини давом эттираётган эркак теннисчилар орасида «Катта дубулға» бош совринлари сони бўйича Зверев эндиликда топ-5 лигасига яқинлашмоқда:
Теннисчи
«Катта дубулға» титуллари сони
Новак Жокович
24 та
Карлос Алкарас
7 та
Янник Синнер
5 та
Стэн Вавринка
3 та
Александр Зверев
2 та (Ролан Гаррос, US Open)
Маълумот учун, US Open-2026 баҳсларида аёллар ўртасидаги яккалик баҳсларида Елена Рибакина бош совринга эга чиққан эди.
Сизнингча, Александр Зверев «Катта учлик» даври якунлангач, Алкарас ва Синнер ҳукмронлигига жиддий зарба бера оладими? У кейинги мавсумларда яна нечта «Катта дубулға» ютиши мумкин?
Фикрингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва теннис ихлосмандлари бўлган дўстларингизга ушбу муҳим тарихий ғалаба хабарини Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…