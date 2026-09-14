Ugreen ихчам ва ультра юпқа Неходе Air Слим 100W зарядловчисини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ugreen компанияси ултра юпқа Неходе Air Слим 100W номли янги зарядловчисини тақдим этди, у Буюк Британия ва бошқа мамлакатларда 60 фунт стерлинг нархда сотувга чиқарилди.
- Ушбу гаджет йиғилувчи тармоқ контактлари ва ясси корпуси туфайли жуда портатив бўлиб, мебеллар ортидаги тор жойларда ҳам қулай ишлайди.
Таниқли аксессуарлар ишлаб чиқарувчиси Ugreen компанияси ўзининг энг янги ва илғор ишланмаларидан бири — ультра юпқа Неходе Air Слим 100W қувватлаш мосламасини халқаро бозорга чиқарди. Аввалроқ Хитойда Mini Исе GaN номи остида тақдим этилган ушбу қурилма энди Буюк Британия ва бошқа мамлакатлар бозорларида харидорлар учун 60 фунт стерлинг нархда сотувга чиқарилди. Мазкур гаджет ўзининг юқори унумдорлиги ва портативлиги билан мобил технологиялар фойдаланувчилари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қулай дизайн ва техник имкониятларixbt.com маълумотига кўра, янги тармоқ адаптерининг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг йиғилувчи тармоқ контактларидир. Фойдаланишда бўлмаган пайтда санчқи корпус ичига тўлиқ йиғилиб кетади, бу эса зарядловчини сумка, рюкзак ёки ноутбук ғилофида олиб юришни ниҳоятда қулай қилади. Шунингдек, унинг ясси корпуси мебеллар ортидаги ёки розетка яқинидаги тор ва чекланган бўшлиқларда ҳам муаммосиз фойдаланиш имконини беради.
Ушбу зарядлаш мосламаси иккита USB-C ва битта USB-А портлари билан жиҳозланган. Ҳар иккала USB-C порти алоҳида ишлаганда 100 ваттгача қувват етказиб беришга қодир. Бу кўрсаткич бозордаги кўпчилик замонавий ноутбуклар ва қувват талаб қилувчи бошқа гаджетларни тезкор қувватлантириш учун бемалол етарли ҳисобланади. Анъанавий USB-А порти эса 22,5 ваттгача бўлган қувватни қўллаб-қувватлайди.
Бир нечта қурилмани бир вақтда қувватлантиришАгар фойдаланувчи бир вақтнинг ўзида икки ёки учта қурилмани уласа, қувват ақлли тарзда тақсимланади. Бунда тизим конфигурациясига қараб, биринчи уланган қурилма 60 дан 80 ваттгача қувват олишда давом этади. Бу эса бир нечта гаджетни бир вақтда заряд қилиш зарур бўлганда ҳам асосий ишчи қурилманинг тез қувват олишини таъминлайди.
Қурилманинг юқори самарадорлиги замонавий GaN (галлий нитриди) технологиясига асосланган янги ечим эвазига таъминланган. Ugreen маълумотларига кўра, мазкур адаптер 93 фоизгача фойдали иш коэффициентига эга бўлиб, бу энергия йўқотилишини кескин камайтиради ва ишлаш вақтида ортиқча қизиб кетишнинг олдини олади.
Муҳандислар қурилманинг хавфсизлигига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Ишлаб чиқарувчи томонидан ортиқча кучланиш, ток уриши, қизиб кетиш ҳамда қисқа туташувдан ҳимоя қилувчи кўп босқичли тизим ўрнатилган. Ушбу жиҳатлар ноутбук ва бошқа қимматбаҳо техникаларни хавфсиз ҳолда қувватлантириш кафолатини беради.
Изоҳлар 0
…