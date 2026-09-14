Ugreen ихчам ва ультра юпқа Неходе Air Слим 100W зарядловчисини тақдим этди

·5·Техно
Ugreen ихчам ва ультра юпқа Неходе Air Слим 100W зарядловчисини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ugreen компанияси ултра юпқа Неходе Air Слим 100W номли янги зарядловчисини тақдим этди, у Буюк Британия ва бошқа мамлакатларда 60 фунт стерлинг нархда сотувга чиқарилди.
  • Ушбу гаджет йиғилувчи тармоқ контактлари ва ясси корпуси туфайли жуда портатив бўлиб, мебеллар ортидаги тор жойларда ҳам қулай ишлайди.

Таниқли аксессуарлар ишлаб чиқарувчиси Ugreen компанияси ўзининг энг янги ва илғор ишланмаларидан бири — ультра юпқа Неходе Air Слим 100W қувватлаш мосламасини халқаро бозорга чиқарди. Аввалроқ Хитойда Mini Исе GaN номи остида тақдим этилган ушбу қурилма энди Буюк Британия ва бошқа мамлакатлар бозорларида харидорлар учун 60 фунт стерлинг нархда сотувга чиқарилди. Мазкур гаджет ўзининг юқори унумдорлиги ва портативлиги билан мобил технологиялар фойдаланувчилари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қулай дизайн ва техник имкониятлар

ixbt.com маълумотига кўра, янги тармоқ адаптерининг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг йиғилувчи тармоқ контактларидир. Фойдаланишда бўлмаган пайтда санчқи корпус ичига тўлиқ йиғилиб кетади, бу эса зарядловчини сумка, рюкзак ёки ноутбук ғилофида олиб юришни ниҳоятда қулай қилади. Шунингдек, унинг ясси корпуси мебеллар ортидаги ёки розетка яқинидаги тор ва чекланган бўшлиқларда ҳам муаммосиз фойдаланиш имконини беради.

Ушбу зарядлаш мосламаси иккита USB-C ва битта USB-А портлари билан жиҳозланган. Ҳар иккала USB-C порти алоҳида ишлаганда 100 ваттгача қувват етказиб беришга қодир. Бу кўрсаткич бозордаги кўпчилик замонавий ноутбуклар ва қувват талаб қилувчи бошқа гаджетларни тезкор қувватлантириш учун бемалол етарли ҳисобланади. Анъанавий USB-А порти эса 22,5 ваттгача бўлган қувватни қўллаб-қувватлайди.

Бир нечта қурилмани бир вақтда қувватлантириш

Агар фойдаланувчи бир вақтнинг ўзида икки ёки учта қурилмани уласа, қувват ақлли тарзда тақсимланади. Бунда тизим конфигурациясига қараб, биринчи уланган қурилма 60 дан 80 ваттгача қувват олишда давом этади. Бу эса бир нечта гаджетни бир вақтда заряд қилиш зарур бўлганда ҳам асосий ишчи қурилманинг тез қувват олишини таъминлайди.

Қурилманинг юқори самарадорлиги замонавий GaN (галлий нитриди) технологиясига асосланган янги ечим эвазига таъминланган. Ugreen маълумотларига кўра, мазкур адаптер 93 фоизгача фойдали иш коэффициентига эга бўлиб, бу энергия йўқотилишини кескин камайтиради ва ишлаш вақтида ортиқча қизиб кетишнинг олдини олади.

Муҳандислар қурилманинг хавфсизлигига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Ишлаб чиқарувчи томонидан ортиқча кучланиш, ток уриши, қизиб кетиш ҳамда қисқа туташувдан ҳимоя қилувчи кўп босқичли тизим ўрнатилган. Ушбу жиҳатлар ноутбук ва бошқа қимматбаҳо техникаларни хавфсиз ҳолда қувватлантириш кафолатини беради.

UgreenНеходе AirGaN зарядкаТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда вазифага қараб шаклини ўзгартирадиган робот яратилди (видео)Хитойда вазифага қараб шаклини ўзгартирадиган робот яратилди (видео)Бугун, 09:41Илон Маск SpaceX ва NVIDIA’нинг шов-шувли режасини эълон қилдиИлон Маск SpaceX ва NVIDIA’нинг шов-шувли режасини эълон қилдиБугун, 08:27«СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди «СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди Бугун, 08:24Коинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳсКоинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳсБугун, 04:55Honor Watch 6 Pro ақлли соати юрак тўхташини аниқлайдиHonor Watch 6 Pro ақлли соати юрак тўхташини аниқлайдиБугун, 03:58Пекинда гуманоид роботлар ўртасида рақс мусобақаси ҳам ўтказилди (видео)Пекинда гуманоид роботлар ўртасида рақс мусобақаси ҳам ўтказилди (видео)Бугун, 03:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади