The Chosun Daily нашрида Шавкат Мирзиёевнинг тарихий мақоласи эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шоукат Мирзиёвнинг Те Чосун Даилй нашрида чоп этилган мақоласида Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасидаги стратегик шериклик, иқтисодий алоқалар ва келажак ҳамкорлик истиқболлари таҳлил қилинган.
- Сўнгги йилларда ўзаро товар айирбошлаш 5 баробарга ошиб, Кореянинг Ўзбекистонга киритган тўғридан-тўғри инвестициялари 8 миллиард доллардан ошди.
Жанубий Кореянинг энг нуфузли ва қадимий даврий нашрларидан бири ҳисобланган The Chosun Daily саҳифаларида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Ўзбекистон ва Корея Республикаси: ўзгаришлар даврида келажак сари интилаётган ҳамкорлик» номли кенг қамровли концептуал мақоласи чоп этилди. Давлат раҳбари ўз чиқишида Тошкент ва Сеул ўртасидаги алоҳида стратегик шериклик, тарихий дўстлик ришталари ҳамда сўнгги йилларда мисли кўрилмаган суръатда ўсган иқтисодий алоқаларни чуқур таҳлил қилди. Рақамлар ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли: ўзаро товар айирбошлаш ҳажми қисқа фурсатда нақ 5 баробарга ўсган бўлса, Кореянинг мамлакатимиз иқтисодиётига тўғридан-тўғри киритган сармоялари 8 миллиард долларлик маррани забт этди.
Президент икки давлат ҳамкорлигини эндиликда оддий савдо алоқаларидан глобал технологик платформалар, сунъий интеллект, яримўтказгичлар ва «яшил» индустрия босқичига олиб чиқиш вақти келганини қатъий таъкидлади. Хўш, Ўзбекистонда фаолият юритаётган 700 дан ортиқ қўшма корхона келгусида қандай юқори технологик маҳсулотларни ишлаб чиқаради, «Марказий Осиё — Корея Республикаси» саммити минтақа учун қандай тарихий истиқболларни очмоқда ва ушбу дастурий мақола Сеул ишбилармон доираларига қандай чақириқ ташлади?
Рақамлардаги муваффақият: 8 млрд доллар сармоя ва 700 та қўшма корхона
Икки давлатнинг иқтисодий интеграцияси энг самарали кўрсаткичларни намойиш этмоқда:
Савдо айланмасининг 5 баробарлик сакраши: Сўнгги йиллардаги ислоҳотлар ва очиқ сиёсат натижасида Ўзбекистон ва Корея ўртасидаги икки томонлама савдо ҳажми беш баробарга ошди;
8 миллиард доллардан зиёд инвестиция: Жанубий Корея компаниялари ва молия институтлари Ўзбекистон иқтисодиётининг турли жабҳаларига 8 миллиард доллардан ортиқ сармоя киритди;
700 дан ортиқ қўшма корхона: Бугунги кунда юртимизда Корея капитали иштирокидаги 700 дан зиёд корхона ва истиқболли лойиҳалар муваффақиятли фаолият юритмоқда;
3,5 миллиард долларлик молиявий портфель: KOICA (Корея халқаро ҳамкорлик агентлиги), Корея Эксимбанки ҳамда EDCF (Иқтисодий тараққиёт ва ҳамкорлик жамғармаси) билан амалга оширилаётган қўшма лойиҳалар пакети 3,5 млрд доллардан ошиб кетди.
Келажак саноати: Сунъий интеллект, яримўтказгичлар ва «ақлли шаҳарлар»
Шавкат Мирзиёев ҳамкорликни сифат жиҳатидан янги даражага кўтаришнинг асосий драйверларини кўрсатиб ўтди:
Оддий соҳалардан ягона платформаларга: Эндиликда тарқоқ лойиҳалардан воз кечиб, умумий ишлаб чиқариш тизимлари, технологик занжирлар ва янги экспорт бозорларини шакллантиришга ўтиш зарурлиги қайд этилди;
Юқори технологиялар устуворлиги: Сунъий интеллект, микроэлектроника ва яримўтказгичлар ишлаб чиқариш, робототехника ҳамда электр транспорт воситаларини йиғиш истиқболли йўналиш сифатида белгиланди;
Биофармацевтика ва «ақлли» (Smart) инновациялар: «Ақлли» қишлоқ хўжалиги технологиялари, шаҳарсозликдаги «ақлли» тизимлар ва замонавий биофармацевтика соҳаларига кореялик гигантлар таклиф этилди;
Инсон капиталига инвестиция: Таълим тизимини ривожлантириш, академик алмашинув дастурларини кучайтириш ва илмий лабораторияларни кенгайтириш иқтисодий ўсишнинг асоси экани қайд этилди.
«Марказий Осиё — Корея»: Геосиёсий макон ва умумий фаровонлик
Мақолада минтақавий бирдамлик ва халқаро ҳамкорликнинг янги модели очиб берилди:
Тарихий саммитнинг аҳамияти: Президент «Марказий Осиё — Корея Республикаси» саммитини нафақат Ўзбекистон, балки бутун минтақанинг Сеул билан алоқаларини юқори чўққига олиб чиқувчи тарихий мулоқот майдони сифатида баҳолади;
Ўзбекистон ташаббуслари: Расмий Тошкент сиёсий мулоқотни янада чуқурлаштириш, логистика ва амалий иқтисодий шерикликнинг мутлақо янги механизмларини жорий этиш бўйича қатор ташаббусларни илгари сурмоқда;
Инновацияларга асосланган тинчлик: Давлат раҳбари Марказий Осиё ва Корея ўртасида тинчлик, мустаҳкам ишонч, инновацион ғоялар ва умумий фаровонликка асосланган янги ҳамкорлик макони барпо этилишига қатъий ишонч билдирди.
Ўзбекистон етакчисининг The Chosun Daily нашрида чоп этилган ушбу дастурий мақоласи икки давлат ўртасидаги алоҳида стратегик шерикликни янги юқори технологик даврга олиб кириш учун аниқ «йўл харитаси» бўлиб хизмат қилади.
Сизнингча, Жанубий Кореянинг сунъий интеллект ва яримўтказгичлар соҳасидаги улкан тажрибаси Ўзбекистон ёшлари ва саноати учун қандай янги имкониятларни яратиб беради? Келгуси йилларда икки томонлама инвестициялар кўлами яна неча баробарга ортиши мумкин? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча дўстларингиз ҳамда ижтимоий тармоқлардаги яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…