Илон Маск SpaceX ва NVIDIA’нинг шов-шувли режасини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX 2027 йилдан бошлаб NVIDIAнинг Вера Rubin NVL72 СИ-компютерларини Ер орбитасига мунтазам равишда учира бошлайди.
- Ушбу ҳамкорлик натижасида маълумотларни қайта ишлаш марказлари коинотга кўчирилади ва янги авлод сунъий йўлдошлари тармоғи барпо этилади.
- Коинотдаги чексиз қуёш энергияси ва табиий совутиш тизими СИ серверларини Ер юзасидаги дата-сентрларга нисбатан устунлик билан ишлашини таъминлайди.
Америкалик машҳур миллиардер ва ихтирочи Илон Маск замонавий технологиялар оламини ларзага солувчи навбатдаги инқилобий қадамини ошкор қилди. Унга тегишли бўлган SpaceX аэрокосмик компанияси сунъий интеллект соҳасидаги дунёнинг мутлақ етакчиси — NVIDIA компаниясининг энг сўнгги авлод суперкомпьютерларини очиқ фазога олиб чиқишни бошлайди. Маск ўзининг «X» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида қолдирган баёнотида 2027 йилдан эътиборан ер орбитасига NVIDIA’нинг қудратли Vera Rubin NVL72 СИ-компьютерлари мунтазам равишда учирилишини маълум қилди.
Ушбу технологик бурилиш орқали Ер юзидаги маълумотларни қайта ишлаш марказлари (data center) босқичма-босқич коинотга кўчирилади ва Ер орбитасида янги авлод сунъий йўлдошлари тармоғи барпо этилади. Инсоният тарихида илк бор СИ инфратузилмасининг бевосита очиқ фазога жойлаштирилиши глобал ҳисоблаш тезлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Хўш, Илон Маск ва Жженсен Хуанг иттифоқи сунъий интеллект серверларини нега айнан фазога чиқармоқда, NVIDIA Vera Rubin тизими Ер шароитига нисбатан коинотда қандай мислсиз устунликларга эга бўлади ва орбитал маълумотлар марказлари жаҳон интернет ҳамда СИ саноатини қандай ўзгартиради?
«Келгуси йилдан фазога учиришни бошлаймиз»: Маскнинг X’даги эълони
SpaceX асосчиси келажак режалари борасидаги ишончини яширмади:
Маскдан расмий тасдиқ: «Келгуси йилдан SpaceX фазога Nvidia VR NVL72 СИ-компьютерларини чиқаришига деярли шубҳам йўқ», — дея ёзиб қолдирди миллиардер;
NVIDIA Vera Rubin NVL72 қудрати: Ушбу тизим NVIDIA’нинг энг кучли СИ архитектураси асосида яратилган бўлиб, триллионлаб параметрларга эга гигант сунъий интеллект моделларини реал вақт режимида ўқитиш ва қайта ишлашга қодир;
Орбитал интеграция: Коинот кемалари ва оғир ракеталар эндиликда оддий алоқа аппаратларини эмас, балки мустақил суперкомпьютер модулларини фазовий платформа сифатида парвоз қилдиради.
Коинотдаги маълумотлар марказлари (Data Centers): Нега айнан орбита?
СИ серверларини фазога кўчириш мутахассислар томонидан тасодифий қадам сифатида кўрилмаяпти:
Қуёш энергиясининг чексиз манбаи: Ер юзидаги СИ дата-марказлари шаҳарлар даражасида электр энергиясини талаб қилмоқда — коинотда эса қуёш панеллари узлуксиз ва юқори қувватли тоза энергия билан таъминлайди;
Табиий совутиш тизими: Ерда суперкомпьютерларни совутиш учун миллионлаб литр сув ва кондиционер тизимлари сарфланади, очиқ коинотдаги мутлақ совуқ муҳит эса чиплар қизиб кетишининг олдини олиш учун табиий музлаткич вазифасини ўтайди;
Ер ресурсларини тежаш: Маълумотларни орбитада сақлаш ва қайта ишлаш экологияга бўлган юкни кескин камайтиради ва Ер тармоқларини оғир ҳисоб-китоблардан озод қилади.
Янги авлод сунъий йўлдошлари ва глобал алоқа инқилоби
Орбитал ҳисоблаш марказлари глобал коммуникация тизимини буткул янгилайди:
Маълумотларни жойида қайта ишлаш: Ердан юборилган буйруқлар ва сунъий интеллект сўровлари пастга қайтмасдан, тўғридан-тўғри коинотдаги серверларда бир лаҳзада таҳлил қилинади;
Кечикиш вақтининг (latency) минималлашуви: Янги авлод орбитал центри бутун Ер курраси бўйлаб космик тезликдаги сифатли интернет ва СИ хизматларининг бекаму-кўст ишлашини таъминлайди;
Starlink билан уйғунлик: SpaceX’нинг минглаб Starlink йўлдошлари бу суперкомпьютерлар билан ягона рақамли тўрга айланиб, Маск империясини Ер ва коинотдаги энг йирик СИ провайдерига айлантириши мумкин.
Илон Маск ва NVIDIA ҳамкорлигида фазога СИ-суперкомпьютерларининг олиб чиқилиши инсониятнинг Ер доирасидан чиқиб, коинот миқёсидаги супертехнологиялар даврига қадам қўйганининг яққол исботидир.
Сизнингча, сунъий интеллект серверлари ва маълумотлар марказларининг коинотга кўчирилиши хавфсизлик нуқтаи назаридан тўғри қарорми ёки бутун Ер технологияларини орбитага қарам қилиб қўйиш хавф туғдирадими? Илон Маскнинг ушбу лойиҳаси IT саноатида Хитой ва бошқа рақобатчиларни ортда қолдиришга етарли бўладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва коинот ҳамда сунъий интеллект келажагига оид ушбу шов-шувли таҳлилни барча дўстларингиз ҳамда технология ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…