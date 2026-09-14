Хитойда вазифага қараб шаклини ўзгартирадиган робот яратилди (видео)

·0·Техно
Хитойда вазифага қараб шаклини ўзгартирадиган робот яратилди (видео)

Хитойнинг LimX Dynamics компанияси турли вазифаларга мослаша оладиган янги Tron 2 роботини тақдим этди. Унинг асосий жиҳати шундаки, роботнинг пастки қисми бажариладиган ишга қараб ўзгартирилиши мумкин.

Серияли ишлаб чиқаришга мўлжалланган Tron 2 уй-рўзғор юмушларидан тортиб, қишлоқ хўжалиги, омбор ва тақсимлаш марказларидаги вазифаларгача жалб этилиши мумкин.

1. Роботнинг энг муҳим хусусияти — универсаллик

Оддий роботлар муайян вазифа учун махсус конструкцияда яратилса, Tron 2 бир нечта ҳаракатланиш платформасидан фойдаланиш имконини беради.

Яъни роботнинг юқори қисми асосан сақланиб қолади, пастки қисми эса конкрет вазифага мослаштирилади.

Бир робот — бир нечта ҳаракатланиш конфигурацияси.

Бу ёндашув роботни турли иш шароитларида қўллаш имкониятини кенгайтиради.

2. Мураккаб ишлар учун — стационар платформа

Аниқлик талаб қиладиган ва мураккаб операциялар бажариладиган ҳолатларда Tron 2 стационар платформага ўрнатилади.

Бундай конфигурация роботнинг ҳаракатланишидан кўра ишни аниқ ва барқарор бажариши муҳим бўлган вазифалар учун мос келади.

3. Оғир юклар учун — ғилдиракли база

Омбор ва тақсимлаш марказларида роботдан юк ташиш талаб этилса, унинг пастки қисми ғилдиракли базага алмаштирилади.

Бу ҳаракатланишни соддалаштириб, роботнинг юк билан ишлаш имкониятларини кенгайтиради.

Айниқса, омборларда маҳсулотларни бир нуқтадан бошқасига кўчириш каби такрорий вазифаларда бундай конфигурация фойдали бўлиши мумкин.

4. Зина ва мураккаб муҳит учун — икки оёқ

Tron 2’нинг яна бир конфигурацияси икки оёқли шакл ҳисобланади.

Ушбу режим роботга инсон ҳаракатига яқинроқ муҳитда, жумладан юриш ва зинадан кўтарилиш каби вазифаларни бажариш имконини беради.

Шу жиҳатдан роботнинг конструкцияси фақат завод ёки омбор каби текис муҳитлар билан чекланиб қолмайди.

5. Қайси соҳаларда ишлатилиши мумкин?

Компания роботни бир нечта йўналишда қўллашни кўзламоқда:

Соҳа

Эҳтимолий вазифа

Уй-рўзғор

Кундалик юмушларда ёрдам

Қишлоқ хўжалиги

Турли ёрдамчи операциялар

Омборлар

Юкларни ташиш ва тақсимлаш

Тақсимлаш марказлари

Маҳсулотларни ҳаракатлантириш

Мураккаб муҳитлар

Юриш ва зинадан кўтарилиш

6. Робототехникада янги ёндашув

Tron 2 лойиҳасининг диққатга сазовор томони фақат унинг ташқи кўринишида эмас. Асосий инновация — битта робот платформасини турли вазифалар учун қайта конфигурация қилиш ғоясида.

Агар бундай ёндашув серияли ишлаб чиқариш ва амалиётда ўзини оқласа, корхоналар ҳар бир вазифа учун алоҳида робот сотиб олиш ўрнига, турли конфигурацияларда ишлай оладиган универсал платформалардан фойдаланиши мумкин.

Хулоса

LimX Dynamics’нинг Tron 2 роботи робототехникада универсалликка интилишнинг яна бир намунасини кўрсатмоқда. Унинг пастки қисми вазифага қараб стационар платформа, ғилдиракли база ёки икки оёқли тизимга айлантирилади.

Натижада бир робот турли муҳитларда — уйдан тортиб омбор, қишлоқ хўжалиги ва тақсимлаш марказларигача — ишлашга мослашиши мумкин.

Энг қизиқ жиҳати эса шу: келажак роботлари фақат инсонга ўхшаш бўлиши эмас, бажарадиган ишига қараб ўзини қайта мослаштира олиши билан ҳам фарқ қилиши мумкин.

LimX DynamicsTron 2универсал роботқишлоқ хўжалиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск SpaceX ва NVIDIA’нинг шов-шувли режасини эълон қилдиИлон Маск SpaceX ва NVIDIA’нинг шов-шувли режасини эълон қилдиБугун, 08:27«СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди «СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди Бугун, 08:24Коинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳсКоинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳсБугун, 04:55Honor Watch 6 Pro ақлли соати юрак тўхташини аниқлайдиHonor Watch 6 Pro ақлли соати юрак тўхташини аниқлайдиБугун, 03:58Пекинда гуманоид роботлар ўртасида рақс мусобақаси ҳам ўтказилди (видео)Пекинда гуманоид роботлар ўртасида рақс мусобақаси ҳам ўтказилди (видео)Бугун, 03:05Vivo X500 флагманининг асосий техник хусусиятлари фош этилдиVivo X500 флагманининг асосий техник хусусиятлари фош этилдиКеча, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади