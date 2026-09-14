Хитойда вазифага қараб шаклини ўзгартирадиган робот яратилди (видео)
Хитойнинг LimX Dynamics компанияси турли вазифаларга мослаша оладиган янги Tron 2 роботини тақдим этди. Унинг асосий жиҳати шундаки, роботнинг пастки қисми бажариладиган ишга қараб ўзгартирилиши мумкин.
Серияли ишлаб чиқаришга мўлжалланган Tron 2 уй-рўзғор юмушларидан тортиб, қишлоқ хўжалиги, омбор ва тақсимлаш марказларидаги вазифаларгача жалб этилиши мумкин.
1. Роботнинг энг муҳим хусусияти — универсаллик
Оддий роботлар муайян вазифа учун махсус конструкцияда яратилса, Tron 2 бир нечта ҳаракатланиш платформасидан фойдаланиш имконини беради.
Яъни роботнинг юқори қисми асосан сақланиб қолади, пастки қисми эса конкрет вазифага мослаштирилади.
Бир робот — бир нечта ҳаракатланиш конфигурацияси.
Бу ёндашув роботни турли иш шароитларида қўллаш имкониятини кенгайтиради.
2. Мураккаб ишлар учун — стационар платформа
Аниқлик талаб қиладиган ва мураккаб операциялар бажариладиган ҳолатларда Tron 2 стационар платформага ўрнатилади.
Бундай конфигурация роботнинг ҳаракатланишидан кўра ишни аниқ ва барқарор бажариши муҳим бўлган вазифалар учун мос келади.
3. Оғир юклар учун — ғилдиракли база
Омбор ва тақсимлаш марказларида роботдан юк ташиш талаб этилса, унинг пастки қисми ғилдиракли базага алмаштирилади.
Бу ҳаракатланишни соддалаштириб, роботнинг юк билан ишлаш имкониятларини кенгайтиради.
Айниқса, омборларда маҳсулотларни бир нуқтадан бошқасига кўчириш каби такрорий вазифаларда бундай конфигурация фойдали бўлиши мумкин.
4. Зина ва мураккаб муҳит учун — икки оёқ
Tron 2’нинг яна бир конфигурацияси икки оёқли шакл ҳисобланади.
Ушбу режим роботга инсон ҳаракатига яқинроқ муҳитда, жумладан юриш ва зинадан кўтарилиш каби вазифаларни бажариш имконини беради.
Шу жиҳатдан роботнинг конструкцияси фақат завод ёки омбор каби текис муҳитлар билан чекланиб қолмайди.
5. Қайси соҳаларда ишлатилиши мумкин?
Компания роботни бир нечта йўналишда қўллашни кўзламоқда:
Соҳа
Эҳтимолий вазифа
Уй-рўзғор
Кундалик юмушларда ёрдам
Қишлоқ хўжалиги
Турли ёрдамчи операциялар
Омборлар
Юкларни ташиш ва тақсимлаш
Тақсимлаш марказлари
Маҳсулотларни ҳаракатлантириш
Мураккаб муҳитлар
Юриш ва зинадан кўтарилиш
6. Робототехникада янги ёндашув
Tron 2 лойиҳасининг диққатга сазовор томони фақат унинг ташқи кўринишида эмас. Асосий инновация — битта робот платформасини турли вазифалар учун қайта конфигурация қилиш ғоясида.
Агар бундай ёндашув серияли ишлаб чиқариш ва амалиётда ўзини оқласа, корхоналар ҳар бир вазифа учун алоҳида робот сотиб олиш ўрнига, турли конфигурацияларда ишлай оладиган универсал платформалардан фойдаланиши мумкин.
Хулоса
LimX Dynamics’нинг Tron 2 роботи робототехникада универсалликка интилишнинг яна бир намунасини кўрсатмоқда. Унинг пастки қисми вазифага қараб стационар платформа, ғилдиракли база ёки икки оёқли тизимга айлантирилади.
Натижада бир робот турли муҳитларда — уйдан тортиб омбор, қишлоқ хўжалиги ва тақсимлаш марказларигача — ишлашга мослашиши мумкин.
Энг қизиқ жиҳати эса шу: келажак роботлари фақат инсонга ўхшаш бўлиши эмас, бажарадиган ишига қараб ўзини қайта мослаштира олиши билан ҳам фарқ қилиши мумкин.
Изоҳлар 0
…