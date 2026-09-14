Ойда бегона цивилизация излари яширинган бўлиши мумкин

·9·Дунё
Ойда бегона цивилизация излари яширинган бўлиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Олимлар Ой юзасида қадим замонларда мавжуд бўлган бегона сивилизацияларга тегишли технологик қолдиқлар сақланиб қолган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
  • Тадқиқотчиларнинг фикрича, бундай технологияларнинг ниҳоятда кичик бўлаклари ҳатто юлдузлараро фазони босиб ўтиб, Ойга етиб келган бўлиши мумкин.

Олимлар Ой юзасида қадим замонларда мавжуд бўлган эҳтимолий бегона цивилизацияларга тегишли технологик қолдиқлар сақланиб қолган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Тадқиқотчиларнинг фикрича, бундай технологияларнинг ниҳоятда кичик бўлаклари ҳатто юлдузлараро фазони босиб ўтиб, Ойга етиб келган бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Тадқиқот натижалари архив препринтлар серверида эълон қилинган. Бу ҳақда “Live Science” маълумотига таяниб, “Ohu.Az” хабар берди.

Олимлар узоқ йиллардан буён коинотда Ердан ташқари цивилизацияларнинг технологик фаолиятига оид турли белгиларни излаб келмоқда. Бироқ ҳозиргача бундай цивилизациялар мавжуд бўлганини тасдиқловчи ишончли далиллар топилмаган. Тадқиқот муаллифлари бунинг эҳтимолий сабабларидан бири сифатида бегона цивилизацияларнинг аллақачон йўқ бўлиб кетган бўлиши мумкинлигини илгари сурмоқда.

Шунга қарамай, улар яратган технологик қолдиқлар ҳали ҳам сақланиб қолган бўлиши эҳтимоли мавжуд. Олимлар эса ана шундай изларни излаш учун Ойни энг истиқболли ҳудудлардан бири сифатида кўриб чиқмоқда.

Бунга, аввало, Ойнинг ўзига хос табиий шароити сабаб бўлади. Унда атмосфера ва магнит майдони мавжуд эмас. Шу боис Ой юзаси доимий равишда метеоритлар, шунингдек, Қуёш тизими ва унинг ташқарисидан келадиган микроскопик заррачалар оқими таъсирида қолади.

Бундан ташқари, Ойда тектоник фаоллик ва суюқ сув ҳам мавжуд эмас. Шу сабабли унинг юзасига тушган заррачалар вақт ўтиши билан Ердагидек емирилиб ёки бошқа жараёнлар таъсирида йўқолиб кетмай, Ой чанги таркибида узоқ вақт сақланиб қолиши мумкин.

Тадқиқотчилар ана шу чанг орасида жуда қадимда йўқ бўлиб кетган бегона цивилизацияларнинг технологик фаолиятидан қолган ниҳоятда майда парчалар бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Масалан, улкан сунъий космик иншоотлар, жумладан, Dyson сфералари, ёки бегона цивилизацияларга тегишли космик аппаратлар вайрон бўлганидан сўнг, уларнинг қолдиқлари юлдузлараро фазога тарқалган бўлиши мумкин.

Металл ёки бошқа сунъий материаллардан ташкил топган микроскопик заррачалар ақлли цивилизациялар яшаган юлдуз тизимларидан кучли юлдуз шамоллари таъсирида чиқариб юборилган бўлиши эҳтимол қилинмоқда. Улар жуда узоқ вақт давомида галактика бўйлаб ҳаракатланиб, охир-оқибат Қуёш тизимига кирган ва Ой юзасига тушган бўлиши мумкин.

Олимларнинг фикрича, агар бундай технологик қолдиқлар ҳақиқатан ҳам мавжуд бўлса, уларни Ой юзасидан аниқлаш ва топиш бошқа сайёраларга қараганда нисбатан осонроқ кечиши мумкин.

Бироқ ҳозирча бу фақат илмий гипотеза ҳисобланади. Ойда бегона цивилизацияларга тегишли технологиялар ёки уларнинг қолдиқлари топилганини тасдиқловчи ҳеч қандай далил мавжуд эмас.

ОлимларБегона цивилизацияларЛунар технологияларDyson сфералари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрдўғон Туркиядаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана билан табрикладиЭрдўғон Туркиядаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана билан табрикладиБугун, 09:49«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...Бугун, 08:31Устунга боғлаб қўйилди: Ҳиндистонда аҳоли 5G алоқа йўқлиги учун операторни гаровга олдиУстунга боғлаб қўйилди: Ҳиндистонда аҳоли 5G алоқа йўқлиги учун операторни гаровга олдиБугун, 07:47100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?Бугун, 03:4823 йил қўлсиз яшади: Феликснинг ҳаётини ўзгартирган ноёб операция23 йил қўлсиз яшади: Феликснинг ҳаётини ўзгартирган ноёб операцияБугун, 03:29Индонезияда 243 киши бўлган кема ҳалокатга учради: 140 киши қидирилмоқдаИндонезияда 243 киши бўлган кема ҳалокатга учради: 140 киши қидирилмоқдаБугун, 03:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди