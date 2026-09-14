Устунга боғлаб қўйилди: Ҳиндистонда аҳоли 5G алоқа йўқлиги учун операторни гаровга олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳиндистоннинг Уттар-Прадеш штатида яшовчи аҳоли, икки йил давомида 5G тармоғи ишламаётганлиги ва алоқа сифати пастлиги сабабли, оператор техникини устунга боғлаб қўйди.
- Аҳоли, компания раҳбарияти келиб муаммони ҳал қилмагунча ходимни қўйиб юборишдан бош тортди.
- Воқеа жойига етиб келган полиция техникни озод қилди ва «аксия»да қатнашган 6 нафар фуқарони ҳибсга олди.
Ҳиндистоннинг Уттар-Прадеш штати, Фатехпур округида жойлашган Ҳардаули қишлоғида замонавий технологиялар ва мобил алоқа сифати билан боғлиқ чинакам шов-шувли, шу билан бирга хавотирли воқеа содир бўлди. Ҳудудда икки йил аввал янги антенна ўрнатилганига қарамай, ваъда қилинган юқори тезликдаги 5G интернети ва сифатли алоқадан мосуво бўлиб келаётган қишлоқ аҳлининг сабр косаси ниҳоят тошди. Алоқа узилишларини текшириш мақсадида қишлоққа етиб келган мобил операторнинг ёш техниги Адитья Бхан Сингҳни маҳаллий аҳоли қуршаб олиб, антенна устунига арқон билан маҳкам боғлаб қўйди. Ғазабга минган аҳоли компания раҳбарияти шахсан етиб келмагунча ва 5G тармоғини тўлиқ ишга туширмагунча ходимни қўйиб юбормаслигини қатъий талаб қилди.
Орадан икки соат ўтиб, ижтимоий тармоқларда тарқалган видео орқали воқеа жойига полиция махсус гуруҳи етиб келди ва тутқунликдаги мутахассисни озод қилди; «акция»да қатнашган 6 нафар маҳаллий фуқаро эса дарҳол қўлга олинди. Хўш, икки йил давомида тўлов тўлаб, сифатсиз хизмат олган қишлоқликлар нега айнан оддий техникдан ўч олди, тармоқни музлатган бу ҳодиса қандай қонуний оқибатларга олиб келди ва мобил операторларнинг масъулиятсизлиги қишлоқ ҳудудларида қандай портлаш яратмоқда?
«Икки йилдан бери пулини тўлаймиз, алоқа эса йўқ!»: Қишлоқликлар ғазабининг келиб чиқиши
Воқеанинг асл сабаблари қишлоқ аҳлининг узоқ вақт давомидаги норозилигига бориб тақалади:
Икки йиллик беҳуда кутиш: Ҳардаули қишлоғида қарийб икки йил аввал хусусий мобил операторнинг янги устуни (вышкаси) ўрнатилган бўлса-да, ваъда қилинган 5G тармоғи умуман ишламаган;
Тарифлар тўланган, хизмат эса 0: Аҳоли ҳар ой 5G тариф режалари учун катта маблағ тўлаб келган, аммо оддий қўнғироқлар ва кундалик онлайн хизматлардан фойдаланишда ҳатто 4G тармоғи ҳам доимий равишда узилиб қолган;
Мурожаатларнинг эътиборсиз қолиши: Одамлар операторга бир неча бор расмий шикоятлар билан мурожаат қилишган, бироқ компания уч ойдан буён ҳатто мутахассис юбормасдан муаммога кўз юмиб келган.
Устунга бойланган техник ва икки соатлик тутқунлик
Қишлоққа келган оддий ходимнинг бошига тушган синов тафсилотлари:
Кутилмаган қуршов: Электр таъминоти ва тармоқ муаммоларини кўздан кечириш учун келган янги техник Адитья Бхан Сингҳни маҳаллий аҳоли ва сотувчилар бир зумда ўраб олган;
Арқон билан устунга маҳкамланди: Норози оломон компаниянинг эътиборини фавқулодда жалб қилиш мақсадида техникни бевосита алоқа устунига боғлаб қўйиб, видеога олди ва уни интернетга жойлади;
«Бошлиқлар келмагунча кетмайди»: Аҳоли компания юқори раҳбарлари етиб келиб, 5G муаммосини жойида ҳал қилмагунча ходимни қўйиб юбормасликларини очиқ билдирган.
Полициянинг тезкор рейди: 6 киши ҳибсга олинди
Интернетда тарқалган шов-шувли видео полиция органларини оёққа турғизди:
Тезкор озодлик: Фатехпур полицияси бошлиғи Абҳиманю Манглик бошчилигидаги кучлар воқеа жойига етиб бориб, устунда қарийб икки соат тутқунликда қолган Адитья Сингҳни озод қилди;
6 нафар фуқаро қўлга олинди: Одамни ноқонуний ушлаб туриш ва жамоат тартибини бузиш моддалари бўйича Раҳул Пател, Сураж Ядав, Алок Пател, Йогендра Пател, Алок Ядав ва Сачин Пателлар ҳибсга олинди (кейинчалик гаров эвазига вақтинча қўйиб юборилди);
Катта ижтимоий резонанс: Ҳодиса Ҳиндистонда ва бутун дунёда мобил операторларнинг қишлоқ жойларидаги сифатсиз хизматлари ҳамда истеъмолчилар ҳуқуқларининг поймол этилиши қандай радикал норозиликларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатди.
Ҳиндистонда юз берган ушбу ғаройиб ва шов-шувли воқеа рақамли асрда алоқа сифати инсонларнинг асаб тизими ва ҳаётий эҳтиёжи билан нақадар чамбарчас боғланиб қолганини яққол намойиш этди.
Сизнингча, икки йил давомида пули тўланган, аммо кўрсатилмаган алоқа хизмати учун қишлоқ аҳолисининг бундай кескин ҳаракатини оқлаб бўладими ёки одамни устунга бойлаб қўйиш мутлақо ноқонуний ва ёввойи усулми? Сиз истиқомат қилаётган ҳудудда мобил алоқа ва интернет тезлиги сизни тўлиқ қониқтирадими? Ўз шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бутун дунёни ҳайратда қолдирган ушбу шов-шувли воқеа таҳлилини дўстларингиз ҳамда ижтимоий тармоқлардаги барча яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…