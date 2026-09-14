Тўртинчи фарзандидан сўнг она эшитиш қобилиятидан айрилди

·10·Дунё
Тўртинчи фарзандидан сўнг она эшитиш қобилиятидан айрилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШда яшовчи 29 ёшли дастурий таъминот муҳандиси Медисон Рей тўртинчи фарзандини дунёга келтирганидан сўнг оғир эшитиш муаммосига дуч келди.
  • Отосклероз ташхиси қўйилган Медисоннинг эшитиш қобилияти 2026 йил январ ойида биринчи қулоғида, июн ойида эса иккинчи қулоғида ўтказилган жарроҳлик амалиётларидан сўнг меъёрий даражага қайтди.

АҚШда тўрт нафар фарзанднинг онаси туғруқдан кейин оғир эшитиш муаммосига дуч келди. У ҳатто чақалоғи йиғлаётганини ҳам эшита олмай қолиб, фарзандларининг овозини бошқа ҳеч қачон эшита олмаслигидан қўрқди.

29 ёшли дастурий таъминот муҳандиси Мэдисон Рей тўртинчи фарзандини дунёга келтирганидан кейин эшитиш қобилияти кескин пасайганини айтди. Унинг тахминича, бу ҳолат туғруқдан кейинги гормонал ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган.

Мэдисон дастлаб буни туғруқдан кейин кузатиладиган оддий ва вақтинчалик ҳолат деб ўйлаган. Аммо қулоқларида пайдо бўлган кучли жаранглаш йўқолмаган ва эшитиш қобилияти тобора ёмонлашган.

«Қизим йиғлаганда уни эшита олмасдим. Турмуш ўртоғим уйда бўлмаган пайтларда доимо у билан бир хонада бўлиб, уни кузатиб туришимга тўғри келарди», — деди у “Need To Know” нашрига.

У фарзандларининг гапларини тушуниш учун уларга яқин туриб, лаб ҳаракатларини кузатишга мажбур бўлган. Катта фарзандлари эса онаси билан гаплашишдан олдин унинг ёнига бориш, елкасига тегиш ва юзига қараш кераклигини тезда тушуниб олган.

Мэдисоннинг тўрт нафар фарзанди ҳозир 9, 8, 6 ёш ва 18 ойлик. Унинг таъкидлашича, 2025 йил февраль ойидаги ҳомиладорлиги одатдагидек, хавфи паст бўлган ва муаммосиз кечган.

Эшитиш муаммоси унинг иши ва ижтимоий ҳаётига ҳам жиддий таъсир қилган. Мэдисон иш учрашувларида транскриптлардан фойдаланган, одамларнинг гапларини тушуниш қийинлашгани сабабли ижтимоий тадбирлардан қоча бошлаган.

«Мен эрталаб спорт залида ҳеч ким бўлмаган пайтда машқ қилардим. Одамлар мен билан гаплашганда уларни атайлаб эътиборсиз қолдиряпти, деб ўйлашларини истамасдим», — деди у.

Мэдисон турли фитнес машғулотларига ҳам бормаган, чунки инструкторни эшита олмаслигидан хавотирланган. Одамлардан гапларини қайта-қайта такрорлашни сўраш эса унга ноқулай бўла бошлаган.

Besh kishidan iborat oila restoranda stol atrofida jilmayib turibdi.

Унинг оиласи бу даврда унга катта ёрдам берган. Мэдисоннинг бўлажак турмуш ўртоғи ва кенжа фарзандининг отаси Тим Ҳоуп ҳам уни доимо қўллаб-қувватлаган.

Кейинчалик ўтказилган эшитиш текшируви Мэдисоннинг эшитиш қобилияти меъёрдан анча паст эканини кўрсатган. У қулоқ, бурун ва томоқ мутахассисига йўналтирилган, аммо қабул учун навбат олти ойдан ҳам кўпроқ вақтни ташкил қилган.

Шундан сўнг у Proliance Surgeons Puget Sound Ear Nose and Throat клиникасида ишлайдиган доктор Дэниэл Лига мурожаат қилган. Мутахассис унда отосклероз бўлиши мумкинлигини тахмин қилган.

Отосклероз — ўрта қулоқдаги жуда кичик суяклардан бири, яъни узанги суякчасининг ҳаракати бузилиши билан боғлиқ ҳолат бўлиб, эшитиш қобилиятига таъсир қилади.

Дастлаб Мэдисонга эшитиш аппаратларидан фойдаланиш тавсия қилинган. Аммо кейинги текширувда эшитиш қобилияти янада ёмонлашгани аниқланиб, жарроҳлик амалиёти зарур деб топилган.

2026 йил январь ойида, туғруқдан деярли бир йил ўтгач, Мэдисоннинг эшитиши жуда пасайган ва қулоғини операция қилдирган. Жарроҳлик вақтида доктор Ли отосклероз ташхисини тасдиқлаган.

Тўрт ойдан кейинги текширувда операция қилинган қулоқда эшитиш қобилияти яна меъёрий даражага қайтгани маълум бўлган.

Oq quloqchin taqqan chaqaloq va unga qarab turgan yosh ayol.

Мэдисон 2026 йил июнь ойида иккинчи қулоғида ҳам операция қилдирган. Унинг айтишича, жарроҳликдан кейин дастлабки бир неча ҳафтада умуман эшита олмаган, кейин эса эшитиш қобилияти жуда тез тиклана бошлаган.

«Бирдан ҳамма нарса менга жуда баланд эшитила бошлади. Ўша пайтда қулоқларимдаги жаранглаш ҳам тўхтади. Бу мен учун катта енгиллик бўлди», — деди у.

Мэдисон бу оғир давр уни қаттиқ қўрқитганини, аммо ҳозир ҳаётидаги барча нарсалар, айниқса, сезги аъзолари учун миннатдор эканини айтди.

Унинг таъкидлашича, бу воқеа оналар қанчалик кучли экани ва улар кўплаб қийинчиликларни бошдан кечиришини янада чуқурроқ англашига сабаб бўлган.

«Мен оналар дуч келадиган қийинчиликлар ҳақида кўпроқ хабардорлик билдиришни истайман. Ҳамма нарса бир зумда ўзгариб қолиши мумкинлигини англадим», — деди Мэдисон.

Мэдисон РейОтосклерозProliance Surgeons Puget SoundТўрт нафар фарзанднинг туғруқдан кейинги эшитиш муаммоси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қоплон ҳужум қилганда митти ит кутилмаган ишни қилдиҚоплон ҳужум қилганда митти ит кутилмаган ишни қилдиБугун, 10:46Пиццани ўғирламоқчи бўлган йигит кутилмаган ҳолатга тушдиПиццани ўғирламоқчи бўлган йигит кутилмаган ҳолатга тушдиБугун, 10:39Ойда бегона цивилизация излари яширинган бўлиши мумкинОйда бегона цивилизация излари яширинган бўлиши мумкинБугун, 10:32Эрдўғон Туркиядаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана билан табрикладиЭрдўғон Туркиядаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана билан табрикладиБугун, 09:49«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...Бугун, 08:31Устунга боғлаб қўйилди: Ҳиндистонда аҳоли 5G алоқа йўқлиги учун операторни гаровга олдиУстунга боғлаб қўйилди: Ҳиндистонда аҳоли 5G алоқа йўқлиги учун операторни гаровга олдиБугун, 07:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди