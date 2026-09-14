Тўртинчи фарзандидан сўнг она эшитиш қобилиятидан айрилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШда яшовчи 29 ёшли дастурий таъминот муҳандиси Медисон Рей тўртинчи фарзандини дунёга келтирганидан сўнг оғир эшитиш муаммосига дуч келди.
- Отосклероз ташхиси қўйилган Медисоннинг эшитиш қобилияти 2026 йил январ ойида биринчи қулоғида, июн ойида эса иккинчи қулоғида ўтказилган жарроҳлик амалиётларидан сўнг меъёрий даражага қайтди.
АҚШда тўрт нафар фарзанднинг онаси туғруқдан кейин оғир эшитиш муаммосига дуч келди. У ҳатто чақалоғи йиғлаётганини ҳам эшита олмай қолиб, фарзандларининг овозини бошқа ҳеч қачон эшита олмаслигидан қўрқди.
29 ёшли дастурий таъминот муҳандиси Мэдисон Рей тўртинчи фарзандини дунёга келтирганидан кейин эшитиш қобилияти кескин пасайганини айтди. Унинг тахминича, бу ҳолат туғруқдан кейинги гормонал ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган.
Мэдисон дастлаб буни туғруқдан кейин кузатиладиган оддий ва вақтинчалик ҳолат деб ўйлаган. Аммо қулоқларида пайдо бўлган кучли жаранглаш йўқолмаган ва эшитиш қобилияти тобора ёмонлашган.
«Қизим йиғлаганда уни эшита олмасдим. Турмуш ўртоғим уйда бўлмаган пайтларда доимо у билан бир хонада бўлиб, уни кузатиб туришимга тўғри келарди», — деди у “Need To Know” нашрига.
У фарзандларининг гапларини тушуниш учун уларга яқин туриб, лаб ҳаракатларини кузатишга мажбур бўлган. Катта фарзандлари эса онаси билан гаплашишдан олдин унинг ёнига бориш, елкасига тегиш ва юзига қараш кераклигини тезда тушуниб олган.
Мэдисоннинг тўрт нафар фарзанди ҳозир 9, 8, 6 ёш ва 18 ойлик. Унинг таъкидлашича, 2025 йил февраль ойидаги ҳомиладорлиги одатдагидек, хавфи паст бўлган ва муаммосиз кечган.
Эшитиш муаммоси унинг иши ва ижтимоий ҳаётига ҳам жиддий таъсир қилган. Мэдисон иш учрашувларида транскриптлардан фойдаланган, одамларнинг гапларини тушуниш қийинлашгани сабабли ижтимоий тадбирлардан қоча бошлаган.
«Мен эрталаб спорт залида ҳеч ким бўлмаган пайтда машқ қилардим. Одамлар мен билан гаплашганда уларни атайлаб эътиборсиз қолдиряпти, деб ўйлашларини истамасдим», — деди у.
Мэдисон турли фитнес машғулотларига ҳам бормаган, чунки инструкторни эшита олмаслигидан хавотирланган. Одамлардан гапларини қайта-қайта такрорлашни сўраш эса унга ноқулай бўла бошлаган.
Унинг оиласи бу даврда унга катта ёрдам берган. Мэдисоннинг бўлажак турмуш ўртоғи ва кенжа фарзандининг отаси Тим Ҳоуп ҳам уни доимо қўллаб-қувватлаган.
Кейинчалик ўтказилган эшитиш текшируви Мэдисоннинг эшитиш қобилияти меъёрдан анча паст эканини кўрсатган. У қулоқ, бурун ва томоқ мутахассисига йўналтирилган, аммо қабул учун навбат олти ойдан ҳам кўпроқ вақтни ташкил қилган.
Шундан сўнг у Proliance Surgeons Puget Sound Ear Nose and Throat клиникасида ишлайдиган доктор Дэниэл Лига мурожаат қилган. Мутахассис унда отосклероз бўлиши мумкинлигини тахмин қилган.
Отосклероз — ўрта қулоқдаги жуда кичик суяклардан бири, яъни узанги суякчасининг ҳаракати бузилиши билан боғлиқ ҳолат бўлиб, эшитиш қобилиятига таъсир қилади.
Дастлаб Мэдисонга эшитиш аппаратларидан фойдаланиш тавсия қилинган. Аммо кейинги текширувда эшитиш қобилияти янада ёмонлашгани аниқланиб, жарроҳлик амалиёти зарур деб топилган.
2026 йил январь ойида, туғруқдан деярли бир йил ўтгач, Мэдисоннинг эшитиши жуда пасайган ва қулоғини операция қилдирган. Жарроҳлик вақтида доктор Ли отосклероз ташхисини тасдиқлаган.
Тўрт ойдан кейинги текширувда операция қилинган қулоқда эшитиш қобилияти яна меъёрий даражага қайтгани маълум бўлган.
Мэдисон 2026 йил июнь ойида иккинчи қулоғида ҳам операция қилдирган. Унинг айтишича, жарроҳликдан кейин дастлабки бир неча ҳафтада умуман эшита олмаган, кейин эса эшитиш қобилияти жуда тез тиклана бошлаган.
«Бирдан ҳамма нарса менга жуда баланд эшитила бошлади. Ўша пайтда қулоқларимдаги жаранглаш ҳам тўхтади. Бу мен учун катта енгиллик бўлди», — деди у.
Мэдисон бу оғир давр уни қаттиқ қўрқитганини, аммо ҳозир ҳаётидаги барча нарсалар, айниқса, сезги аъзолари учун миннатдор эканини айтди.
Унинг таъкидлашича, бу воқеа оналар қанчалик кучли экани ва улар кўплаб қийинчиликларни бошдан кечиришини янада чуқурроқ англашига сабаб бўлган.
«Мен оналар дуч келадиган қийинчиликлар ҳақида кўпроқ хабардорлик билдиришни истайман. Ҳамма нарса бир зумда ўзгариб қолиши мумкинлигини англадим», — деди Мэдисон.
Изоҳлар 0
…