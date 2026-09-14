Эрдўғон Туркиядаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана билан табриклади

·16·Дунё
Эрдўғон Туркиядаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана билан табриклади

Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўғон мамлакатдаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана — яҳудий Янги йили муносабати билан табриклади.

Давлат раҳбари ўз табригида байрам нафақат Туркия ва минтақада, балки бутун дунёда тинчлик ва фаровонликка хизмат қилишини тилади.

«Яҳудий фуқароларимизни Рош-а-Шана байрами билан табриклайман ва ушбу байрам нафақат минтақамизда, балки бутун дунёда тинчлик ва фаровонликка сабаб бўлишини тилайман».

Рош-а-Шана қандай байрам?

Рош-а-Шана яҳудий тақвимидаги Янги йил байрами бўлиб, у одатда тишрей ойининг биринчи ва иккинчи кунларида нишонланади.

Байрам яҳудий анъаналарида муҳим диний саналaрдан бири ҳисобланади. У янги йилнинг бошланишини англатиш билан бирга, ўтган даврни сарҳисоб қилиш ва келгуси йил учун яхши ниятлар билдириш билан боғлиқ анъаналарни ҳам қамраб олади.

Бу йил Рош-а-Шана қачон нишонланди?

2026 йилда Рош-а-Шана 11–13 сентябрь кунларига тўғри келди.

Байрам муносабати билан дунёнинг турли мамлакатларида яҳудий жамоалари диний маросимлар ва анъанавий тадбирларда иштирок этди.

Эрдўғоннинг табригида тинчлик мавзуси

Туркия Президентининг табригида алоҳида эътибор тинчлик ва фаровонлик тилагига қаратилган.

Бу каби байрам табриклари мамлакатдаги турли диний ва этник жамоаларга мурожаат қилиш, уларнинг маданий ва диний анъаналарига ҳурматни ифодалаш нуқтаи назаридан ҳам аҳамиятли.

Шу тариқа Эрдўғоннинг Рош-а-Шана муносабати билан йўллаган табриги нафақат байрам муносабати билан эзгу тилак, балки тинчлик ғоясини илгари сурган сиёсий-ижтимоий мурожаат сифатида ҳам намоён бўлди.

Ражаб Тоййиб ЭрдўғонРош-а-ШанаТуркия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...Бугун, 08:31Устунга боғлаб қўйилди: Ҳиндистонда аҳоли 5G алоқа йўқлиги учун операторни гаровга олдиУстунга боғлаб қўйилди: Ҳиндистонда аҳоли 5G алоқа йўқлиги учун операторни гаровга олдиБугун, 07:47100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?Бугун, 03:4823 йил қўлсиз яшади: Феликснинг ҳаётини ўзгартирган ноёб операция23 йил қўлсиз яшади: Феликснинг ҳаётини ўзгартирган ноёб операцияБугун, 03:29Индонезияда 243 киши бўлган кема ҳалокатга учради: 140 киши қидирилмоқдаИндонезияда 243 киши бўлган кема ҳалокатга учради: 140 киши қидирилмоқдаБугун, 03:17Покистонда тўйларни энди гориллалар қиздирмоқдаПокистонда тўйларни энди гориллалар қиздирмоқдаБугун, 02:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди