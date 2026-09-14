Эрдўғон Туркиядаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана билан табриклади
Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўғон мамлакатдаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана — яҳудий Янги йили муносабати билан табриклади.
Давлат раҳбари ўз табригида байрам нафақат Туркия ва минтақада, балки бутун дунёда тинчлик ва фаровонликка хизмат қилишини тилади.
«Яҳудий фуқароларимизни Рош-а-Шана байрами билан табриклайман ва ушбу байрам нафақат минтақамизда, балки бутун дунёда тинчлик ва фаровонликка сабаб бўлишини тилайман».
Рош-а-Шана қандай байрам?
Рош-а-Шана яҳудий тақвимидаги Янги йил байрами бўлиб, у одатда тишрей ойининг биринчи ва иккинчи кунларида нишонланади.
Байрам яҳудий анъаналарида муҳим диний саналaрдан бири ҳисобланади. У янги йилнинг бошланишини англатиш билан бирга, ўтган даврни сарҳисоб қилиш ва келгуси йил учун яхши ниятлар билдириш билан боғлиқ анъаналарни ҳам қамраб олади.
Бу йил Рош-а-Шана қачон нишонланди?
2026 йилда Рош-а-Шана 11–13 сентябрь кунларига тўғри келди.
Байрам муносабати билан дунёнинг турли мамлакатларида яҳудий жамоалари диний маросимлар ва анъанавий тадбирларда иштирок этди.
Эрдўғоннинг табригида тинчлик мавзуси
Туркия Президентининг табригида алоҳида эътибор тинчлик ва фаровонлик тилагига қаратилган.
Бу каби байрам табриклари мамлакатдаги турли диний ва этник жамоаларга мурожаат қилиш, уларнинг маданий ва диний анъаналарига ҳурматни ифодалаш нуқтаи назаридан ҳам аҳамиятли.
Шу тариқа Эрдўғоннинг Рош-а-Шана муносабати билан йўллаган табриги нафақат байрам муносабати билан эзгу тилак, балки тинчлик ғоясини илгари сурган сиёсий-ижтимоий мурожаат сифатида ҳам намоён бўлди.
Изоҳлар 0
…