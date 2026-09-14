Манчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Юнайтед ўз майдонида Манчестер Сити жамоасига мағлуб бўлди, бу ўйин тақдирини ягона гол ҳал қилди.
- Пҳил Фоден қизил карточка олганига қарамай, Манчестер Юнайтед рақамли устунликдан фойдалана олмади ва ҳужумдаги тартибсизликлар ҳамда сўнгги узатмалардаги хатолар жамоага қимматга тушди.
- Ушбу мағлубиятдан сўнг Манчестер Юнайтед Англия Премер-лигаси турнир жадвалида 13-ўринга тушиб қолди.
Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида Манчестер Юнайтед ўз майдонида Манчестер Сити жамоасига имкониятни бой берди. Олд Траффорд стадионида кечган шиддатли дерби учрашуви мезбонлар учун ҳафсаласи пир бўлган натижа билан якунланди. Goal.com хабар беришича, ўйин тақдирини ягона гол ҳал қилди ва бу мағлубият Майкл Керрик шогирдларининг мавсумдаги оғир стартини давом эттирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Майдондаги устунликдан фойдалана олмаган Манчестер ЮнайтедУчрашувнинг 23-дақиқасидаёқ мезбонлар катта устунликка эга бўлишганди. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Фил Фоден Бруно Фернандесга нисбатан қўпол ўйнагани учун ҳакам томонидан тўғридан-тўғри қизил карточка билан жазоланди ва меҳмонлар қарийб 70 дақиқа давомида бир киши кам бўлиб ўйнашга мажбур бўлди. Бироқ Майкл Керрик жамоаси ушбу рақамли устунликдан тўлақонли фойдалона олмади.
Биринчи бўлимда Маркус Рэшфорд ҳамда Кобби Майну дарвоза устунини нишонга олган бўлса-да, ҳисоб очилмади. Ҳужумдаги тартибсизликлар ва сўнгги узатмалардаги хатолар жамоага қимматга тушди.
Баҳсли гол ва VAR қарориУчрашувдаги ягона гол иккинчи бўлимнинг соатлик вақтида урилди. Эрлинг Холанд узоқ устун ёнидан тўпни дарвозага киритиб, Манчестер Сити жамоасини олдинга олиб чиқди. Мазкур вазият ҳакамлар ва мухлисларда кўплаб саволларни туғдирди.
Голлардан бири офсайд ҳолати туфайли VAR тизими орқали узоқ вақт текширилди. Бироқ ҳакамлар таркибдаги бошқа бир футболчи фаол ўйинга халақит бермаган деб топди ва гол қонуний деб топилди. Бу ҳолат мезбонларнинг эътирозларига сабаб бўлди.
Юрий Тилеманснинг ҳафсаласи пир бўлганиЎйиндан сўнг МУТВ каналига берган интервюсида Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Юрий Тилеманс жамоа кийиниш хонасида чуқур хафагарчилик ҳукмрон эканини яширмади. Белгиялик футболчи мухлислар кўз ўғзида бундай натижа кўрсатишмаганидан афсусдалигини билдирди.
Унинг сўзларига кўра, жамоа майдонда бўшлиқлардан тўғри фойдалана олмаган, узатмаларда кўплаб хатоларга йўл қўйган ва охирги босқичда шошқалоқлик қилган. Тилеманс жамоа имкониятлари бундан анча юқори эканини таъкидлаб ўтди.
Турнир жадвалидаги оғир аҳволУшбу оғриқли мағлубиятдан сўнг Манчестер Юнайтед Англия Премер-лигаси турнир жадвалида 13-ўринга тушиб қолди. Жамоа дастлабки тўртта учрашувнинг учтасида очко йўқотиб, атиги битта ғалабага эришди.
29 ёшли белгиялик ярим ҳимоячининг фикрича, жамоа тезда ўзини ўнглаб олиши, хатоларни таҳлил қилиши ва кейинги ўйинларда ижобий реакция кўрсатиши шарт. Фақатгина шу йўл билан юзага келган мураккаб вазиятдан чиқиб кетиш мумкинлиги таъкидланди.
Изоҳлар 0
…