Манчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлди

·23·Спорт
Манчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Юнайтед ўз майдонида Манчестер Сити жамоасига мағлуб бўлди, бу ўйин тақдирини ягона гол ҳал қилди.
  • Пҳил Фоден қизил карточка олганига қарамай, Манчестер Юнайтед рақамли устунликдан фойдалана олмади ва ҳужумдаги тартибсизликлар ҳамда сўнгги узатмалардаги хатолар жамоага қимматга тушди.
  • Ушбу мағлубиятдан сўнг Манчестер Юнайтед Англия Премер-лигаси турнир жадвалида 13-ўринга тушиб қолди.

Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида Манчестер Юнайтед ўз майдонида Манчестер Сити жамоасига имкониятни бой берди. Олд Траффорд стадионида кечган шиддатли дерби учрашуви мезбонлар учун ҳафсаласи пир бўлган натижа билан якунланди. Goal.com хабар беришича, ўйин тақдирини ягона гол ҳал қилди ва бу мағлубият Майкл Керрик шогирдларининг мавсумдаги оғир стартини давом эттирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Майдондаги устунликдан фойдалана олмаган Манчестер Юнайтед

Учрашувнинг 23-дақиқасидаёқ мезбонлар катта устунликка эга бўлишганди. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Фил Фоден Бруно Фернандесга нисбатан қўпол ўйнагани учун ҳакам томонидан тўғридан-тўғри қизил карточка билан жазоланди ва меҳмонлар қарийб 70 дақиқа давомида бир киши кам бўлиб ўйнашга мажбур бўлди. Бироқ Майкл Керрик жамоаси ушбу рақамли устунликдан тўлақонли фойдалона олмади.

Биринчи бўлимда Маркус Рэшфорд ҳамда Кобби Майну дарвоза устунини нишонга олган бўлса-да, ҳисоб очилмади. Ҳужумдаги тартибсизликлар ва сўнгги узатмалардаги хатолар жамоага қимматга тушди.

Баҳсли гол ва VAR қарори

Учрашувдаги ягона гол иккинчи бўлимнинг соатлик вақтида урилди. Эрлинг Холанд узоқ устун ёнидан тўпни дарвозага киритиб, Манчестер Сити жамоасини олдинга олиб чиқди. Мазкур вазият ҳакамлар ва мухлисларда кўплаб саволларни туғдирди.

Голлардан бири офсайд ҳолати туфайли VAR тизими орқали узоқ вақт текширилди. Бироқ ҳакамлар таркибдаги бошқа бир футболчи фаол ўйинга халақит бермаган деб топди ва гол қонуний деб топилди. Бу ҳолат мезбонларнинг эътирозларига сабаб бўлди.

Юрий Тилеманснинг ҳафсаласи пир бўлгани

Ўйиндан сўнг МУТВ каналига берган интервюсида Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Юрий Тилеманс жамоа кийиниш хонасида чуқур хафагарчилик ҳукмрон эканини яширмади. Белгиялик футболчи мухлислар кўз ўғзида бундай натижа кўрсатишмаганидан афсусдалигини билдирди.

Унинг сўзларига кўра, жамоа майдонда бўшлиқлардан тўғри фойдалана олмаган, узатмаларда кўплаб хатоларга йўл қўйган ва охирги босқичда шошқалоқлик қилган. Тилеманс жамоа имкониятлари бундан анча юқори эканини таъкидлаб ўтди.

Турнир жадвалидаги оғир аҳвол

Ушбу оғриқли мағлубиятдан сўнг Манчестер Юнайтед Англия Премер-лигаси турнир жадвалида 13-ўринга тушиб қолди. Жамоа дастлабки тўртта учрашувнинг учтасида очко йўқотиб, атиги битта ғалабага эришди.

29 ёшли белгиялик ярим ҳимоячининг фикрича, жамоа тезда ўзини ўнглаб олиши, хатоларни таҳлил қилиши ва кейинги ўйинларда ижобий реакция кўрсатиши шарт. Фақатгина шу йўл билан юзага келган мураккаб вазиятдан чиқиб кетиш мумкинлиги таъкидланди.

Манчестер ЮнайтедМанчестер СитиЭрлинг ХоландЮрий ТилемансАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Бугун, 09:22Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиМанчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиБугун, 09:15Фрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиФрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиБугун, 07:10Хамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:09Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?Бугун, 07:071 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимади1 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимадиБугун, 06:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?