Пиццани ўғирламоқчи бўлган йигит кутилмаган ҳолатга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг Теннесси штати, Нашвилл шаҳридаги ресторанда бир эркак иссиқ пицсани қўли билан олмоқчи бўлиб, қўли куйганидан кейин уни пештахтага қўйиб юборган.
- Шунга қарамай, у пицсани буклаб, салфеткаларга ўраб олиб, ресторандан чиқиб кетган.
- Ҳодиса акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўплаб ҳазиломуз изоҳларга сабаб бўлган.
АҚШда ресторанга кирган эркакнинг пиццани тўғридан-тўғри печдан олиб қочмоқчи бўлгани кузатув камерасига муҳрланди. У иссиқ таомни қўли билан олишга уринган, бироқ пицца солинган қизиб турган идиш қўлига оғриқ бергач, уни бир зумга пештахтага тушириб юборган.
Кадрларда эркак пештахта орқасидан эгилиб, янги пишган пиццани қўллари билан олаётгани кўринади. Бироқ унинг режаси кутилганидек осон кечмаган. Қизиб турган идишни ушлаган пайтда қўли куйиб кетгани сабабли у ортга чекинган ва пиццани қисқа вақтга яна пештахта устига қўйган.
Шунга қарамай, эркак таомдан воз кечмаган. У пиццани буклаб, салфеткаларга ўраб олган ва ресторандан чиқиб кетган.
Ғайриоддий воқеа АҚШнинг Теннесси штати, Нашвилл шаҳридаги Slim & Husky’s Pizza Beeria ресторанида содир бўлган. Бу ҳақда “Need To Know” хабар берди.
Ресторан маъмурияти кейинчалик ҳодиса акс этган видеони ижтимоий тармоқларга жойлаштириб, воқеага ҳазиломуз муносабат билдирган. Ходимлар роликка Snoop Dogg’нинг “Drop It Like It’s Hot” қўшиғини қўшиб, кузатувчилардан: “Бу ким ўзи?” деб сўрашган.
4 сентябрь куни тарқатилган видео қисқа вақт ичида интернетда кенг тарқалиб, фойдаланувчиларнинг эътиборини тортган. Томошабинлар эркакнинг қайноқ пицца билан боғлиқ кутилмаган “саргузашти”ни ҳазил билан муҳокама қилган.
Айрим фойдаланувчилар унинг пиццани қўли билан ушлаганига ишониб, қўллари жуда қаттиқ куйган бўлиши мумкинлигини ҳазил тариқасида ёзишган. Бошқалар эса унинг пиццадан воз кечмаганига эътибор қаратган.
Ролик остидаги изоҳларда эркакнинг “пиццани жуда янги ва иссиқ ҳолда” олишни истагани ҳақида ҳам ҳазиломуз фикрлар билдирилган.
Изоҳлар 0
…