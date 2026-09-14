Пиццани ўғирламоқчи бўлган йигит кутилмаган ҳолатга тушди

·1·Дунё
Пиццани ўғирламоқчи бўлган йигит кутилмаган ҳолатга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Теннесси штати, Нашвилл шаҳридаги ресторанда бир эркак иссиқ пицсани қўли билан олмоқчи бўлиб, қўли куйганидан кейин уни пештахтага қўйиб юборган.
  • Шунга қарамай, у пицсани буклаб, салфеткаларга ўраб олиб, ресторандан чиқиб кетган.
  • Ҳодиса акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўплаб ҳазиломуз изоҳларга сабаб бўлган.

АҚШда ресторанга кирган эркакнинг пиццани тўғридан-тўғри печдан олиб қочмоқчи бўлгани кузатув камерасига муҳрланди. У иссиқ таомни қўли билан олишга уринган, бироқ пицца солинган қизиб турган идиш қўлига оғриқ бергач, уни бир зумга пештахтага тушириб юборган.

Кадрларда эркак пештахта орқасидан эгилиб, янги пишган пиццани қўллари билан олаётгани кўринади. Бироқ унинг режаси кутилганидек осон кечмаган. Қизиб турган идишни ушлаган пайтда қўли куйиб кетгани сабабли у ортга чекинган ва пиццани қисқа вақтга яна пештахта устига қўйган.

Шунга қарамай, эркак таомдан воз кечмаган. У пиццани буклаб, салфеткаларга ўраб олган ва ресторандан чиқиб кетган.

Ғайриоддий воқеа АҚШнинг Теннесси штати, Нашвилл шаҳридаги Slim & Husky’s Pizza Beeria ресторанида содир бўлган. Бу ҳақда “Need To Know” хабар берди.

Ресторан маъмурияти кейинчалик ҳодиса акс этган видеони ижтимоий тармоқларга жойлаштириб, воқеага ҳазиломуз муносабат билдирган. Ходимлар роликка Snoop Dogg’нинг “Drop It Like It’s Hot” қўшиғини қўшиб, кузатувчилардан: “Бу ким ўзи?” деб сўрашган.

4 сентябрь куни тарқатилган видео қисқа вақт ичида интернетда кенг тарқалиб, фойдаланувчиларнинг эътиборини тортган. Томошабинлар эркакнинг қайноқ пицца билан боғлиқ кутилмаган “саргузашти”ни ҳазил билан муҳокама қилган.

Айрим фойдаланувчилар унинг пиццани қўли билан ушлаганига ишониб, қўллари жуда қаттиқ куйган бўлиши мумкинлигини ҳазил тариқасида ёзишган. Бошқалар эса унинг пиццадан воз кечмаганига эътибор қаратган.

Ролик остидаги изоҳларда эркакнинг “пиццани жуда янги ва иссиқ ҳолда” олишни истагани ҳақида ҳам ҳазиломуз фикрлар билдирилган.

Slim & Husky’s Pizza BeeriaНашвиллТеннесси штатиSnoop Dogg
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойда бегона цивилизация излари яширинган бўлиши мумкинОйда бегона цивилизация излари яширинган бўлиши мумкинБугун, 10:32Эрдўғон Туркиядаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана билан табрикладиЭрдўғон Туркиядаги яҳудий фуқароларни Рош-а-Шана билан табрикладиБугун, 09:49«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...Бугун, 08:31Устунга боғлаб қўйилди: Ҳиндистонда аҳоли 5G алоқа йўқлиги учун операторни гаровга олдиУстунга боғлаб қўйилди: Ҳиндистонда аҳоли 5G алоқа йўқлиги учун операторни гаровга олдиБугун, 07:47100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?Бугун, 03:4823 йил қўлсиз яшади: Феликснинг ҳаётини ўзгартирган ноёб операция23 йил қўлсиз яшади: Феликснинг ҳаётини ўзгартирган ноёб операцияБугун, 03:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди