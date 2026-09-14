Ўзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайн
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йилнинг январ-август ойларида Ўзбекистонда 10 ёш ва ундан катта аҳолининг 97,3 фоизи интернетдан фойдаланган, бу 2021-йилдаги 76,6 фоиздан 20,7 фоиз пунктга кўпдир.
- Беш йиллик даврда интернетдан фойдаланиш даражасининг кескин ўсиши интернетнинг кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айланганини кўрсатади.
Ўзбекистонда интернетдан фойдаланиш кўрсаткичи сўнгги беш йилда кескин ўсди. 2026 йилнинг январь–август ойларида 10 ёш ва ундан катта аҳолининг 97,3 фоизи интернетдан фойдаланган. 2021 йилда бу кўрсаткич 76,6 фоиз эди. Демак, беш йил ичида интернет аудиторияси улуши 20,7 фоиз пунктга ошган.
Бу рақам Ўзбекистонда интернет энди фақат ёшлар ёки шаҳар аҳолиси фойдаланадиган технология эмас, балки аҳолининг мутлақ кўпчилиги кундалик ҳаётига кириб борган асосий воситалардан бирига айланганини кўрсатади.
Маълумотлар Миллий статистика қўмитасининг уй хўжаликлари танланма кузатувлари асосида шакллантирилган.
5 йилда 76,6 фоиздан 97,3 фоизга
Интернетдан фойдаланиш даражасидаги ўзгариш айниқса сўнгги йиллар динамикасида яққол кўринади.
Миллий статистика қўмитаси келтирган маълумотларга кўра:
Йил
Интернетдан фойдаланувчи 10 ёшдан катта аҳоли улуши
2021 йил
76,6 %
2022 йил
83,9 %
2023 йил
89,0 %
2024 йил
93,3 %
2025 йил
94,6 %
2026 йил, январь–август
97,3 %
Рақамларга эътибор берилса, интернетдан фойдаланиш даражаси ҳар йили ўсиб борган.
2021 йилда аҳолининг тахминан ҳар тўрт кишидан бири интернетдан фойдаланмаган бўлса, 2026 йилга келиб бу фарқ кескин қисқарган.
Энг катта ўсиш қачон кузатилган?
2021 йилда интернетдан фойдаланувчилар улуши 76,6 фоизни ташкил этган.
2022 йилда эса кўрсаткич 83,9 фоизга етган. Бу бир йилда 7,3 фоиз пунктлик ўсиш демакдир.
2023 йилда интернет аудиторияси яна кенгайиб, 89 фоизга етди.
2024 йилда эса 93,3 фоизлик кўрсаткич қайд этилди.
2025 йилда ўсиш суръати бироз секинлашиб, кўрсаткич 94,6 фоиз бўлган.
Бироқ 2026 йилнинг дастлабки саккиз ойидаёқ интернетдан фойдаланувчилар улуши 97,3 фоизга чиқди.
Шундай қилиб, беш йил давомида ўсиш 20,7 фоиз пунктни ташкил этган.
97,3 фоизлик кўрсаткич нимани англатади?
Бу рақамни оддий статистика сифатида қабул қилиш осон.
Аммо уни аҳоли ҳаёти нуқтаи назаридан қараганда, манзара анча қизиқ.
10 ёш ва ундан катта аҳолининг деярли барчаси интернетдан фойдаланадиган муҳитда давлат хизматлари, таълим, банк хизматлари, савдо, ахборот олиш ва мулоқот жараёнлари ҳам тобора рақамли форматга кўчиб боради.
Яъни интернетдан фойдаланишнинг 97,3 фоизга етиши рақамли иқтисодиёт учун улкан аудитория шаклланганини англатади.
Интернет энди фақат ахборот олиш воситаси эмас
Аввал интернет деганда асосан янгилик ўқиш, ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш ёки видео кўриш тушунилган бўлса, бугун унинг вазифаси анча кенгайган.
Онлайн муҳит орқали одамлар:
давлат хизматларидан фойдаланади;
банк операцияларини амалга оширади;
товар ва хизматларга буюртма беради;
масофадан таълим олади;
иш ва хизмат имкониятларини излайди;
электрон тўловларни амалга оширади;
янгилик ва маълумотларни олади;
яқинлари билан мулоқот қилади.
Шунинг учун интернет аудиториясининг 97,3 фоизга етиши мамлакатдаги рақамли хизматлар бозори учун ҳам муҳим кўрсаткич ҳисобланади.
2021 йилдан бери интернет аудиторияси қарийб тўртдан бирга кенгайди
Статистик нуқтаи назардан яна бир жиҳат эътиборга лойиқ.
2021 йилда 10 ёшдан катта аҳолининг 76,6 фоизи интернетдан фойдаланган.
2026 йил январь–август ойларида эса бу кўрсаткич 97,3 фоизга етди.
Фарқ — 20,7 фоиз пункт.
Бу интернетдан фойдаланиш мамлакат миқёсида қанчалик тез оммалашаётганини кўрсатади.
Айниқса 2023 йилдан кейин кўрсаткичнинг 90 фоизлик чегарага яқинлашиши рақамли муҳитнинг аҳоли ҳаётидаги ўрни янада кучайганини англатади.
100 фоизлик чегарага қанча қолди?
2026 йил январь–август натижасига кўра, интернетдан фойдаланиш даражаси 97,3 фоиз.
Демак, статистик жиҳатдан 100 фоизлик кўрсаткичга 2,7 фоиз пункт қолган.
Албатта, 100 фоизга етиш автоматик равишда барча аҳоли интернетдан бир хил даражада ва бир хил мақсадда фойдаланади, дегани эмас.
Ёш, яшаш ҳудуди, даромад, рақамли саводхонлик ва инфратузилма каби омиллардан келиб чиқиб, интернетдан фойдаланиш шакли ва имкониятлари фарқ қилиши мумкин.
Шунинг учун кейинги босқичдаги асосий масала интернетга уланиш эмас, балки ундан самарали ва хавфсиз фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш бўлади.
Рақамли Ўзбекистон учун янги босқич
Интернет аудиториясининг 97,3 фоизга чиқиши Ўзбекистонда рақамлаштириш жараёни учун янги босқични бошлаши мумкин.
Чунки аҳолининг деярли барчаси онлайн муҳитга кирган шароитда рақамли хизматларнинг сифати, тезлиги ва хавфсизлигига бўлган талаб ҳам ортади.
Фуқаро давлат хизматини онлайн олиши мумкин бўлса, хизматнинг фақат мавжудлиги эмас, унинг қулайлиги ва тезлиги ҳам муҳим бўлади.
Онлайн банк хизматларидан фойдаланиш кенгайса, киберхавфсизлик ва молиявий саводхонлик масалалари долзарблашади.
Таълим рақамли платформаларга кўпроқ кўчса, сифатли контент ва рақамли кўникмаларга эҳтиёж ортади.
Шу маънода 97,3 фоизлик кўрсаткич — жараённинг якуни эмас, балки рақамли жамиятнинг кейинги босқичи бошланганидан дарак берувчи рақам.
Ўзбекистоннинг интернет харитаси қандай ўзгармоқда?
Сўнгги беш йиллик динамика бир нарсани аниқ кўрсатмоқда: интернетдан фойдаланиш мамлакатда тез суръатда оммалашган.
2021 йил — 76,6 фоиз.
2022 йил — 83,9 фоиз.
2023 йил — 89 фоиз.
2024 йил — 93,3 фоиз.
2025 йил — 94,6 фоиз.
2026 йил январь–август — 97,3 фоиз.
Бу рақамлар бир вақтлар «рақамли тафовут» деб қаралган масаланинг аста-секин бошқа босқичга ўтаётганини кўрсатмоқда.
Энди асосий савол «ким интернетдан фойдаланади?» эмас, балки «интернетдан қандай ва қанчалик самарали фойдаланилмоқда?» деган саволга кўчмоқда.
Якуний рақам
2021–2026 йиллар оралиғида Ўзбекистонда 10 ёш ва ундан катта аҳоли орасида интернетдан фойдаланиш улуши 20,7 фоиз пунктга ошиб, 97,3 фоизга етди.
Бу эса интернетнинг мамлакатдаги ҳаёт тарзи, иқтисодиёт, давлат хизматлари ва ахборот муҳитида энди алоҳида технология эмас, балки кундалик инфратузилманинг ажралмас қисмига айланиб бораётганини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…