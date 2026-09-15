Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этди

·20·Техно
Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi компанияси ихчам ва енгил дизайнга эга бўлган Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этди, у 36 грамм вазнга эга ва 0,99 сантиметр қалинликдаги корпусга эга.
  • Ушбу қурилма Xiaomi HyperOS операцион тизимида ишлайди ва жисмоний юкламалар бўйича тавсиялар, калория назорати ҳамда аёллар ҳайз сиклини кузатиш каби функсияларни ўз ичига олади.
  • Xiaomi Ватч S5 41mm бир марта қувватланишда 14 кунгача ишлаш имкониятига эга.

Xiaomi бренди ўзининг тақиладиган гаджетлар туркумини кенгайтириб, ихчам ва енгил дизайнга эга бўлган Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатлари учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, классик қўл соатлари услубида яратилган мазкур қурилма нафис кўриниши ҳамда замонавий функциялари билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ақлли соатнинг асосий афзалликларидан бири унинг ўлчамлари ва оғирлигидир. Қурилма атиги 36 грамм вазнга эга бўлиб, унинг корпуси қалинлиги 0,99 сантиметрни ташкил қилади. Ташқи кўринишига кўра, модел оқ рангли керамика безел ҳамда 24 та қиррали ромбсимон завод бошчиси билан жиҳозланган бўлиб, бу унга янада жозибали қиёфа бағишлайди.

Техник имкониятлар ва Xiaomi HyperOS

Қурилма Xiaomi HyperOS операцион тизими бошқаруви остида ишлайди. Дастурий таъминот фойдаланувчиларга кундалик ҳаёт ва спорт машғулотларида яқиндан ёрдам бериш учун мўлжалланган. Хусусан, тизим жисмоний юкламалар бўйича тавсиялар бериш, калория сарфини назорат қилиш ҳамда аёллар учун муҳим бўлган ҳайз сиклини кузатиб бориш имкониятига эга.

Шунингдек, соатда ультрабинафша нурланишининг юқори даражаси ҳақида огоҳлантирувчи функция ҳам мавжуд. Бу хусусият очиқ ҳавода, яни кўчада югуриш, сайр қилиш ёки турли машғулотлар билан шуғулланиш чоғида саломатликни асрашда муҳим аҳамият касб этади.

Аккумулятор қуввати ва бозордаги ўрни

Технология ихлосмандларини қувонтирадиган яна бир жиҳат — бу батарея қувватининг узоқ муддатга етишидир. Ишлаб чиқарувчиларнинг маълум қилишича, Xiaomi Ватч S5 41mm битта қувватланишда 14 кунгача узлуксиз ишлашга қодир. Бу эса фойдаланувчиларга соатни ҳар куни қувватлаш ташвишидан халос этади.

Эслатиб ўтамиз, ушбу кичик версия билан бир қаторда Xiaomi REDМИ Будс 8S симсиз қулоқчинлари учун ҳам буюртмалар очилган бўлиб, уларнинг савдоси 22-сентябрдан бошланиши режалаштирилган. Кичик ўлчамли Ватч S5 41mm соатлари бозорда Xiaomi 18 Pro флагман серияси билан бир вақтда сотувга чиқиши кутилмоқда. Аввалроқ эса мазкур оиланинг йирикроқ, яни 46 миллиметрли версияси сотувга чиқарилган эди.

XiaomiСмартватчXiaomi Ватч S5ГаджетларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиXiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиБугун, 12:54Xiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этдиXiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этдиБугун, 11:53Кореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиКореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиБугун, 10:52АҚШ космосни назорат қилиш учун орбитал қуролга эга эканини айтдиАҚШ космосни назорат қилиш учун орбитал қуролга эга эканини айтдиБугун, 10:22Янги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилдиЯнги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилдиБугун, 09:58ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?Бугун, 07:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади