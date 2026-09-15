Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi компанияси ихчам ва енгил дизайнга эга бўлган Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этди, у 36 грамм вазнга эга ва 0,99 сантиметр қалинликдаги корпусга эга.
- Ушбу қурилма Xiaomi HyperOS операцион тизимида ишлайди ва жисмоний юкламалар бўйича тавсиялар, калория назорати ҳамда аёллар ҳайз сиклини кузатиш каби функсияларни ўз ичига олади.
- Xiaomi Ватч S5 41mm бир марта қувватланишда 14 кунгача ишлаш имкониятига эга.
Xiaomi бренди ўзининг тақиладиган гаджетлар туркумини кенгайтириб, ихчам ва енгил дизайнга эга бўлган Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатлари учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, классик қўл соатлари услубида яратилган мазкур қурилма нафис кўриниши ҳамда замонавий функциялари билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ақлли соатнинг асосий афзалликларидан бири унинг ўлчамлари ва оғирлигидир. Қурилма атиги 36 грамм вазнга эга бўлиб, унинг корпуси қалинлиги 0,99 сантиметрни ташкил қилади. Ташқи кўринишига кўра, модел оқ рангли керамика безел ҳамда 24 та қиррали ромбсимон завод бошчиси билан жиҳозланган бўлиб, бу унга янада жозибали қиёфа бағишлайди.
Техник имкониятлар ва Xiaomi HyperOSҚурилма Xiaomi HyperOS операцион тизими бошқаруви остида ишлайди. Дастурий таъминот фойдаланувчиларга кундалик ҳаёт ва спорт машғулотларида яқиндан ёрдам бериш учун мўлжалланган. Хусусан, тизим жисмоний юкламалар бўйича тавсиялар бериш, калория сарфини назорат қилиш ҳамда аёллар учун муҳим бўлган ҳайз сиклини кузатиб бориш имкониятига эга.
Шунингдек, соатда ультрабинафша нурланишининг юқори даражаси ҳақида огоҳлантирувчи функция ҳам мавжуд. Бу хусусият очиқ ҳавода, яни кўчада югуриш, сайр қилиш ёки турли машғулотлар билан шуғулланиш чоғида саломатликни асрашда муҳим аҳамият касб этади.
Аккумулятор қуввати ва бозордаги ўрниТехнология ихлосмандларини қувонтирадиган яна бир жиҳат — бу батарея қувватининг узоқ муддатга етишидир. Ишлаб чиқарувчиларнинг маълум қилишича, Xiaomi Ватч S5 41mm битта қувватланишда 14 кунгача узлуксиз ишлашга қодир. Бу эса фойдаланувчиларга соатни ҳар куни қувватлаш ташвишидан халос этади.
Эслатиб ўтамиз, ушбу кичик версия билан бир қаторда Xiaomi REDМИ Будс 8S симсиз қулоқчинлари учун ҳам буюртмалар очилган бўлиб, уларнинг савдоси 22-сентябрдан бошланиши режалаштирилган. Кичик ўлчамли Ватч S5 41mm соатлари бозорда Xiaomi 18 Pro флагман серияси билан бир вақтда сотувга чиқиши кутилмоқда. Аввалроқ эса мазкур оиланинг йирикроқ, яни 46 миллиметрли версияси сотувга чиқарилган эди.
Изоҳлар 0
…