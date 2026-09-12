“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилди

·10·Спорт
“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилди

Ўзбекистон футболининг тарихий ва шонли брендларидан бири бўлган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби халқаро майдондаги фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқмоқда. Жанубий Кореянинг машҳур Пажу миллий футбол марказида Фарғонанинг «Нефтчи» ҳамда Кореянинг «Пажу Фронтиер» клублари ўртасида кенг кўламли ҳамкорликни йўлга қўйишга бағишланган расмий ва тантанали тадбир бўлиб ўтди. Фарғона вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати томонидан тақдим этилган ушбу хушхабар ўзбек ва корейс футболи ўртасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда. Тадбирда шахсан иштирок этган Фарғона вилояти ҳокими Хайрулло Бозоров спортнинг дўстлик кўприги эканини алоҳида урғулаб, Кореяда истиқомат қилувчи ватандошларимиз томонидан тузилган «Нефтчи Корея» ҳаваскор клубининг муваффақиятли иштирокига юқори баҳо берди. Хўш, икки жамоа ўртасидаги бу альянс нималарни кўзда тутади, ёш иқтидорлар учун қандай имкониятлар очилади ва Кореядаги фарғоналик ёшларнинг жамоаси қандай қилиб эътирофга сазовор бўлди?

Пажу миллий футбол марказидаги келишув: «Нефтчи» ва «Пажу Фронтиер» альянси

Жанубий Корея футболининг асосий базаларидан бирида ташкил этилган маросимда бир қатор муҳим йўналишлар белгилаб олинди:

  • Халқаро тажриба алмашинуви: «Нефтчи» ва «Пажу Фронтиер» жамоалари ўртасида мураббийлар малакасини ошириш, ёшлар академияларини ривожлантириш ва ўзаро тажриба алмашиш бўйича ҳамкорлик ришталари ўрнатилди;

  • Пажу — Корея футболи юраги: Тадбирнинг Жанубий Корея миллий терма жамоалари машғулот ўтказадиган нуфузли Пажу миллий футбол марказида ўтказилгани лойиҳанинг даражаси ва эътибори юқори эканини намойиш этди;

  • Футбол — халқларни бирлаштирувчи куч: Фарғона вилояти ҳокими Хайрулло Бозоров ўз нутқида футбол шунчаки спорт мусобақаси эмас, балки миллионлаб қалбларни эзгу мақсадлар йўлида жипслаштирувчи ва давлатлар ўртасидаги дўстликни мустаҳкамловчи беқиёс восита эканини таъкидлади.

“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилди

Кореядаги ҳақиқий фидойилик: «Нефтчи Корея» жамоасига юксак баҳо!

Маросимда узоқ юртда ватан шаънини ва севимли клуби номини улуғлаб келаётган ҳамюртларимизнинг ташаббуси алоҳида эътироф этилди:

  • Мусофирликдаги фарғоналик ёшлар бирлиги: Жанубий Кореяда таълим олаётган ва қонуний меҳнат қилаётган фарғоналик ҳамда водийлик йигитларнинг ўзаро бирлашиб, «Нефтчи Корея» футбол жамоасини тузгани катта олқишга сазовор бўлди;

  • Маҳаллий лигаларда муносиб иштирок: Ушбу жамоа Жанубий Кореядаги маҳаллий турнирлар ва ҳаваскорлар мусобақаларида муваффақиятли қатнашиб, ўзбек футболининг руҳияти ва шижоатини намойиш этиб келмоқда;

  • Моддий ва маънавий қўллаб-қувватлов: Фарғона вилояти раҳбарияти хориждаги ватандош ёшларнинг бундай соғлом ва ватанпарвар ташаббуслари ҳар томонлама рағбатлантирилишини қайд этди.

“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилди

«Нефтчи»нинг келажаги: Осиё майдонлари сари дадил қадамлар

Мазкур келишув Фарғона клубининг узоқ муддатли ривожланиш стратегиясида муҳим ўрин тутади:

  • Академия тарбияланувчилари учун йўл: Икки клуб ҳамкорлиги натижасида фарғоналик ёш футболчиларнинг Жанубий Кореяда стажировка ўташи ва маҳорат ошириши учун тўғридан-тўғри йўл очилади;

  • Селекция ва легионерлар сифати: Корея футболининг юқори интизоми ва жисмоний тайёргарлик стандартларини «Нефтчи» тизимига олиб кириш жамоанинг Ўзбекистон чемпионати ва қитъа миқёсидаги мавқейини мустаҳкамлайди;

  • Маданий-спорт дипломатияси: Футбол орқали икки ҳудуд ўртасидаги иқтисодий, туризм ва ижтимоий алоқаларни янада чуқурлаштириш мақсад қилинган.

Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз тарихидаги буюк анъаналарни сақлаган ҳолда, замонавий халқаро интеграция ва ёшларни бирлаштириш бўйича янги муваффақиятли қадамни ташлади.

Сизнингча, «Нефтчи» ва «Пажу Фронтиер» ўртасидаги бундай халқаро ҳамкорлик фарғоналик ёш истеъдодларнинг Корея K-лигаси каби кучли чемпионатларга йўл олишига туртки бера оладими? Хориждаги юртдошларимизнинг «Нефтчи Корея» каби жамоалар тузиб, миллий футболимизни танитиши ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу қувончли воқеа таҳлилини барча «Нефтчи» мухлислари ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот бердиЭнцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот бердиБугун, 18:05«Мақсад — АПЛ чемпионлиги!»: Хаби Алонсо «Челси»ни чўққига қайтаришга ваъда берди«Мақсад — АПЛ чемпионлиги!»: Хаби Алонсо «Челси»ни чўққига қайтаришга ваъда бердиБугун, 18:03Флик «Барселона»нинг бу мавсумдаги бош мақсадларини эълон қилди: Серия давом этадими?Флик «Барселона»нинг бу мавсумдаги бош мақсадларини эълон қилди: Серия давом этадими?Бугун, 17:48Бруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқдаБруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқдаБугун, 15:33Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиКилиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиБугун, 15:12Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Бугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?