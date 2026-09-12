“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилди
Ўзбекистон футболининг тарихий ва шонли брендларидан бири бўлган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби халқаро майдондаги фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқмоқда. Жанубий Кореянинг машҳур Пажу миллий футбол марказида Фарғонанинг «Нефтчи» ҳамда Кореянинг «Пажу Фронтиер» клублари ўртасида кенг кўламли ҳамкорликни йўлга қўйишга бағишланган расмий ва тантанали тадбир бўлиб ўтди. Фарғона вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати томонидан тақдим этилган ушбу хушхабар ўзбек ва корейс футболи ўртасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда. Тадбирда шахсан иштирок этган Фарғона вилояти ҳокими Хайрулло Бозоров спортнинг дўстлик кўприги эканини алоҳида урғулаб, Кореяда истиқомат қилувчи ватандошларимиз томонидан тузилган «Нефтчи Корея» ҳаваскор клубининг муваффақиятли иштирокига юқори баҳо берди. Хўш, икки жамоа ўртасидаги бу альянс нималарни кўзда тутади, ёш иқтидорлар учун қандай имкониятлар очилади ва Кореядаги фарғоналик ёшларнинг жамоаси қандай қилиб эътирофга сазовор бўлди?
Пажу миллий футбол марказидаги келишув: «Нефтчи» ва «Пажу Фронтиер» альянси
Жанубий Корея футболининг асосий базаларидан бирида ташкил этилган маросимда бир қатор муҳим йўналишлар белгилаб олинди:
Халқаро тажриба алмашинуви: «Нефтчи» ва «Пажу Фронтиер» жамоалари ўртасида мураббийлар малакасини ошириш, ёшлар академияларини ривожлантириш ва ўзаро тажриба алмашиш бўйича ҳамкорлик ришталари ўрнатилди;
Пажу — Корея футболи юраги: Тадбирнинг Жанубий Корея миллий терма жамоалари машғулот ўтказадиган нуфузли Пажу миллий футбол марказида ўтказилгани лойиҳанинг даражаси ва эътибори юқори эканини намойиш этди;
Футбол — халқларни бирлаштирувчи куч: Фарғона вилояти ҳокими Хайрулло Бозоров ўз нутқида футбол шунчаки спорт мусобақаси эмас, балки миллионлаб қалбларни эзгу мақсадлар йўлида жипслаштирувчи ва давлатлар ўртасидаги дўстликни мустаҳкамловчи беқиёс восита эканини таъкидлади.
Кореядаги ҳақиқий фидойилик: «Нефтчи Корея» жамоасига юксак баҳо!
Маросимда узоқ юртда ватан шаънини ва севимли клуби номини улуғлаб келаётган ҳамюртларимизнинг ташаббуси алоҳида эътироф этилди:
Мусофирликдаги фарғоналик ёшлар бирлиги: Жанубий Кореяда таълим олаётган ва қонуний меҳнат қилаётган фарғоналик ҳамда водийлик йигитларнинг ўзаро бирлашиб, «Нефтчи Корея» футбол жамоасини тузгани катта олқишга сазовор бўлди;
Маҳаллий лигаларда муносиб иштирок: Ушбу жамоа Жанубий Кореядаги маҳаллий турнирлар ва ҳаваскорлар мусобақаларида муваффақиятли қатнашиб, ўзбек футболининг руҳияти ва шижоатини намойиш этиб келмоқда;
Моддий ва маънавий қўллаб-қувватлов: Фарғона вилояти раҳбарияти хориждаги ватандош ёшларнинг бундай соғлом ва ватанпарвар ташаббуслари ҳар томонлама рағбатлантирилишини қайд этди.
«Нефтчи»нинг келажаги: Осиё майдонлари сари дадил қадамлар
Мазкур келишув Фарғона клубининг узоқ муддатли ривожланиш стратегиясида муҳим ўрин тутади:
Академия тарбияланувчилари учун йўл: Икки клуб ҳамкорлиги натижасида фарғоналик ёш футболчиларнинг Жанубий Кореяда стажировка ўташи ва маҳорат ошириши учун тўғридан-тўғри йўл очилади;
Селекция ва легионерлар сифати: Корея футболининг юқори интизоми ва жисмоний тайёргарлик стандартларини «Нефтчи» тизимига олиб кириш жамоанинг Ўзбекистон чемпионати ва қитъа миқёсидаги мавқейини мустаҳкамлайди;
Маданий-спорт дипломатияси: Футбол орқали икки ҳудуд ўртасидаги иқтисодий, туризм ва ижтимоий алоқаларни янада чуқурлаштириш мақсад қилинган.
Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз тарихидаги буюк анъаналарни сақлаган ҳолда, замонавий халқаро интеграция ва ёшларни бирлаштириш бўйича янги муваффақиятли қадамни ташлади.
Сизнингча, «Нефтчи» ва «Пажу Фронтиер» ўртасидаги бундай халқаро ҳамкорлик фарғоналик ёш истеъдодларнинг Корея K-лигаси каби кучли чемпионатларга йўл олишига туртки бера оладими? Хориждаги юртдошларимизнинг «Нефтчи Корея» каби жамоалар тузиб, миллий футболимизни танитиши ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу қувончли воқеа таҳлилини барча «Нефтчи» мухлислари ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!
…