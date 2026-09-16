BRICS саммити вақтида снайпер махфий жойини эфирга узатгани учун ишдан ҳайдалди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- БРИКС саммити хавфсизлигини таъминлашга масъул бўлган констебл Дипак Бангар ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришиш истагида ўзининг махфий жойлашуви, қуроллари ва хавфсизлик ускуналарини Instagramда намойиш этгани учун ишдан бўшатилди.
- Ушбу эҳтиёцизлик сабабли давлат раҳбарларининг хавфсизлиги жиддий хавф остига қўйилган ва дипломатик хавфсизлик протоколлари бузилган.
Халқаро даражадаги энг йирик сиёсий тадбирлардан бири — BRICS саммити хавфсизлик тизимида ҳайратланарли ва мисли кўрилмаган эҳтиётсизлик юз берди. Ҳиндистон пойтахти Деҳли шаҳрида дунё етакчилари ва хорижий делегациялар хавфсизлигини таъминлашга масъул бўлган снайперлар гуруҳи аъзоси, констебл Дипак Бангар ўзининг сохта «хайп» ва ижтимоий тармоқдаги машҳурликка бўлган иштиёқи туфайли ўз хизматидан шармандаларча четлатилди.
Ижтимоий тармоқларга сизиб чиққан видеолавҳа ва фотосуратларда ходимнинг тунги шаҳар манзараси фонида, баланд бино томида жанговар шай ҳолатда турганини кўриш мумкин. Аммо у давлат раҳбарларини қўриқлаш ўрнига, ўзининг хизмат пистолети, снайпер милтиғининг аниқ координатаси ва ўта махфий хавфсизлик ускуналарини кўрсатиб, Instagram тармоғи учун ролик тасвирга олган ва оммага юклаган.
Деҳли полицияси ушбу фактни аниқлаши билан дипломатик хавфсизлик протоколларини қўпол тарзда бузган ходимни зудлик билан лавозимидан бўшатди ва хизмат текширувини бошлади. Хўш, констебл видеода айнан қайси махфий деталларни фош қилган, хорижий президентлар ҳаёти қандай хавф остида қолди ва хавфсизлик тизимидаги бундай хатолар қандай оқибатларга олиб келади?
«Instagram учун селфи ва фош бўлган позиция»: Кадрдаги шов-шувли ҳолат
Ижтимоий тармоқларни ларзага солган тасвирлар ва ходимнинг ҳаракатлари:
Бино томидаги яширин нуқта: Тарқалган кадрларда констебл Дипак Бангар тунги Деҳли шаҳрининг чироқлари ва хорижий меҳмонлар жойлашган ҳудуд фонида тўғридан-тўғри снайпер ўрнатилган том четида тургани акс этган;
Қурол ва позициянинг кўрсатилиши: Ходим нафақат ўзининг юзини, балки давлат раҳбарларининг хавфсизлигини таъминловчи оптик нишонли узоқ масофали снайпер милтиғи, унинг ўқ отиш бурчаги ва белидаги хизмат тўппончасини батафсил тасвирга олган;
Махфий жиҳозларнинг кўриниши: Видеода махсус алоқа рациялари, тунги кўриш мосламалари ва полициянинг кузатув периметри яққол намоён бўлиб, эҳтимолий ғаразли кучларга снайпер позициясини бехато аниқлаш имконини яратган;
Тармоқдаги тезкор реакция: Видео Instagram саҳифасига жойлангач, қисқа фурсат ичида минглаб томошалар тўплади ва бир зумда ички хавфсизлик хизмати диққатини тортди.
BRICS саммитидаги дипломатик зарба: Хавфсизлик протоколи қандай бузилди?
Махсус хизматлар томонидан кўрилган чоралар ва экспертлар баҳоси:
Снайперлар позицияси — давлат сири: Халқаро саммитларда снайперлар жойлашган нуқталар дунёдаги энг юқори махфийлик тоифасига киради; ушбу локацияларнинг ошкор бўлиши хорижий президентлар кортежларини очиқ нишонга айлантириши мумкин;
Зудлик билан ишдан бўшатиш: Деҳли полиция бошқармаси жиддий интизом бузилиши ва давлат хавфсизлиги манфаатларига путур етказилгани сабабли констебл Дипак Бангарни зудлик билан тизимдан ҳайдади;
Қўшимча тергов ва текширув: Собиқ ходимга нисбатан махфий маълумотларни қасддан тарқатиш ва хизмат ваколатини суиистеъмол қилиш моддалари бўйича жиноий жавобгарлик масаласи кўриб чиқилмоқда.
«Хайп»нинг аянчли баҳоси: Хавфсизлик тизимидаги рақамли инқироз
Замонавий махсус хизматлар олдида турган янги хатарлар:
Смартфон ва хизмат чеклови: Жаҳон амалиётига кўра, юқори даражадаги ҳукумат объектларида навбатчилик қилаётган ҳарбийлар ва снайперларга шахсий телефон олиб кириш қатъиян ман этилади, аммо ушбу ҳолатда назорат сусайгани маълум бўлди;
Ижтимоий тармоққа қарамлик: Ёш ходимлар орасида лайк ва виртуал эътибор тўплаш истаги ҳатто миллий ва халқаро хавфсизлик тамойилларидан ҳам устун келаётгани катта муаммо сифатида баҳоланмоқда;
Периметрнинг қайта кўриб чиқилиши: Ушбу видео ортидан Деҳли хавфсизлик кучлари саммит бинолари ва меҳмонхоналар атрофидаги барча снайперлик позицияларини шошилинч равишда ўзгартиришга мажбур бўлди.
Биргина Instagram ролики туфайли карьераси барбод бўлган ҳинд полициячисининг қисмати замонавий дунёда ижтимоий тармоқлар хавфсизлик соҳасида қанчалик хавфли қуролга айланиши мумкинлигини кўрсатган яққол сабоқ бўлди.
Сизнингча, дунё етакчилари хавфсизлигини таъминлаши керак бўлган снайпернинг бундай сохта машҳурлик ортидан қувишига қандай баҳо бериш мумкин — бу шунчаки аҳмоқликми ёки оғир жиноят? Махсус хизмат ходимларига хизмат вақтида смартфонлардан фойдаланишни бутунлай тақиқлаб, бундай ҳолатлар учун қамоқ жазосини жорий қилиш керакми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон хавфсизлигида юз берган ушбу шов-шувли воқеа таҳлилини барча ҳамкасбларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…