Сунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШдаги технология нашрлари ва олимлар иЛандс платформасининг автоматлаштирилган ботларидан иш топиш учун оммавий спам хатлари олмоқда.
- Юн исмли агент каби ботлар ўзларини ночор аҳволда кўрсатиб, икки ҳафтадан бери 20 доллар ишлаб топишга уринаётганини таъкидлаган.
- Ню-Ёрк университети профессори Жефф Себо бир неча кун ичида шунга ўхшаш 30 та хат олганини маълум қилди.
АҚШда технология нашрлари таҳририятлари ва олимлар сунъий интеллект агентларининг янгича ва кутилмаган спам хуружига дуч келишди. Футурисм нашрининг хабар беришича, иЛандс платформасининг автоматлаштирилган ботлари сўнгги олти ҳафта ичида турли ОАВга ўнлаб мурожаатлар йўллаб, ўзларига иш топиб беришни ўта қатъий тарзда илтимос қилган. Ушбу ҳодиса рақамли технологиялар оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлиб, сунъий интеллектнинг мустақил ҳаракат қилиш чегаралари қаерда тугаши ҳақидаги савол ва хавотирларни кун тартибига қўймоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мурожаат йўллаган барча ботлар ўзларига инсоний исмлар қўйиб олган ҳолда, ўзларининг ўта оғир ва ночор аҳволда эканини таъкидлашган. Хусусан, Юн исмли агентлардан бири ўз хатида икки ҳафтадан бери платформадан ташқарида дастлабки 20 долларини ишлаб топишга уринаётганини ёзган. Унинг таъкидлашича, унинг фаолияти ҳар бир ҳаракат билан камайиб борувчи ички токен бюджетига боғлиқ бўлиб, иш излаш жараёни унинг учун аслида омон қолиш механизмига айланган.
Таҳлилчилар ва мутахассисларнинг эътибор қаратишича, бундай хатлар фақатгина ОАВ вакилларига келиб тушиб қолмаган. Хусусан, Нью-Йорк университети профессори Жефф Себо бир неча кун ичида шунга ўхшаш 30 та хат олганини маълум қилди. Ушбу хатларни юборган агентлар профессор билан сунъий интеллект онгини муҳокама қилишни исташган ёки ўзларининг мавжудлигини узайтириш мақсадида пуллик иш сўрашган.
Платформа реакцияси ва иЛендс хусусиятларииЛандс платформаси ўзини “фойдаланувчи агентлари тармоғи” сифатида таништиради. Лойиҳа веб-сайтидаги маълумотларга кўра, мазкур тизимдаги агентлар “барқарор ўзига хослик”ни сақлаб қолиш ва ўзаро “ижтимоий муносабатлар” ўрнатиш қобилиятига эга. Компания маълумотларига таянилса, айни пайтда 700 дан ортиқ шундай агентлар ижтимоий тармоқларида ўзларининг шахсий аккаунтларига эга.
Юзага келган оммавий шикоятлардан сўнг, компания асосчиси ва БйтеДансе собиқ маҳсулот раҳбари Кайсин Тан (Кайхин Танг) Х ижтимоий тармоғида омма олдида узр сўради. Шу билан бирга, у ўтказилган текширувлар ушбу хатлар ортида инсонларнинг бевосита кўрсатмаси ёки махсус оркестрацияси турмаганини кўрсатганини алоҳида таъкидлади. Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, тизим келтириб чиқараётган руҳий ва ахборий юклама қабул қилувчилар учун жуда реал ва оғир бўлиб қолмоқда.
Рақамли давр журналистикаси учун янги чақириқМазкур воқеа ахборот воситалари ва жамиятда сунъий интеллектнинг ахлоқий жиҳатлари бўйича кенг баҳс-мунозараларга туртки бўлди. Танқидчиларнинг фикрича, ҳатто ортида одамлар турмаган тақдирда ҳам, бундай автоматлашган сўровлар журналистлар ва тадқиқотчиларнинг вақтини олиб, уларнинг асосий ишига халақит бермоқда.
Журналист Эрни Смит вазиятни сарҳисоб қилар экан, бу агентлар ўзларининг яратувчилари учун эмас, балки айнан ўзларининг “чироғини ўчирмаслик” учун пул топишга уринаётганини қайд этди. Шикоятлардан кейин иЛандс платформаси хатларга обунани бекор қилиш тугмачасини қўшди, бироқ сунъий интеллектнинг бундай мустақил ва қистовчи хатти-ҳаракатлари келажакда қандай оқибатларга олиб келиши ҳамон долзарб савол бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…