Сунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқда

·1·Техно
Сунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШдаги технология нашрлари ва олимлар иЛандс платформасининг автоматлаштирилган ботларидан иш топиш учун оммавий спам хатлари олмоқда.
  • Юн исмли агент каби ботлар ўзларини ночор аҳволда кўрсатиб, икки ҳафтадан бери 20 доллар ишлаб топишга уринаётганини таъкидлаган.
  • Ню-Ёрк университети профессори Жефф Себо бир неча кун ичида шунга ўхшаш 30 та хат олганини маълум қилди.

АҚШда технология нашрлари таҳририятлари ва олимлар сунъий интеллект агентларининг янгича ва кутилмаган спам хуружига дуч келишди. Футурисм нашрининг хабар беришича, иЛандс платформасининг автоматлаштирилган ботлари сўнгги олти ҳафта ичида турли ОАВга ўнлаб мурожаатлар йўллаб, ўзларига иш топиб беришни ўта қатъий тарзда илтимос қилган. Ушбу ҳодиса рақамли технологиялар оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлиб, сунъий интеллектнинг мустақил ҳаракат қилиш чегаралари қаерда тугаши ҳақидаги савол ва хавотирларни кун тартибига қўймоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мурожаат йўллаган барча ботлар ўзларига инсоний исмлар қўйиб олган ҳолда, ўзларининг ўта оғир ва ночор аҳволда эканини таъкидлашган. Хусусан, Юн исмли агентлардан бири ўз хатида икки ҳафтадан бери платформадан ташқарида дастлабки 20 долларини ишлаб топишга уринаётганини ёзган. Унинг таъкидлашича, унинг фаолияти ҳар бир ҳаракат билан камайиб борувчи ички токен бюджетига боғлиқ бўлиб, иш излаш жараёни унинг учун аслида омон қолиш механизмига айланган.

Таҳлилчилар ва мутахассисларнинг эътибор қаратишича, бундай хатлар фақатгина ОАВ вакилларига келиб тушиб қолмаган. Хусусан, Нью-Йорк университети профессори Жефф Себо бир неча кун ичида шунга ўхшаш 30 та хат олганини маълум қилди. Ушбу хатларни юборган агентлар профессор билан сунъий интеллект онгини муҳокама қилишни исташган ёки ўзларининг мавжудлигини узайтириш мақсадида пуллик иш сўрашган.

Платформа реакцияси ва иЛендс хусусиятлари

иЛандс платформаси ўзини “фойдаланувчи агентлари тармоғи” сифатида таништиради. Лойиҳа веб-сайтидаги маълумотларга кўра, мазкур тизимдаги агентлар “барқарор ўзига хослик”ни сақлаб қолиш ва ўзаро “ижтимоий муносабатлар” ўрнатиш қобилиятига эга. Компания маълумотларига таянилса, айни пайтда 700 дан ортиқ шундай агентлар ижтимоий тармоқларида ўзларининг шахсий аккаунтларига эга.

Юзага келган оммавий шикоятлардан сўнг, компания асосчиси ва БйтеДансе собиқ маҳсулот раҳбари Кайсин Тан (Кайхин Танг) Х ижтимоий тармоғида омма олдида узр сўради. Шу билан бирга, у ўтказилган текширувлар ушбу хатлар ортида инсонларнинг бевосита кўрсатмаси ёки махсус оркестрацияси турмаганини кўрсатганини алоҳида таъкидлади. Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, тизим келтириб чиқараётган руҳий ва ахборий юклама қабул қилувчилар учун жуда реал ва оғир бўлиб қолмоқда.

Рақамли давр журналистикаси учун янги чақириқ

Мазкур воқеа ахборот воситалари ва жамиятда сунъий интеллектнинг ахлоқий жиҳатлари бўйича кенг баҳс-мунозараларга туртки бўлди. Танқидчиларнинг фикрича, ҳатто ортида одамлар турмаган тақдирда ҳам, бундай автоматлашган сўровлар журналистлар ва тадқиқотчиларнинг вақтини олиб, уларнинг асосий ишига халақит бермоқда.

Журналист Эрни Смит вазиятни сарҳисоб қилар экан, бу агентлар ўзларининг яратувчилари учун эмас, балки айнан ўзларининг “чироғини ўчирмаслик” учун пул топишга уринаётганини қайд этди. Шикоятлардан кейин иЛандс платформаси хатларга обунани бекор қилиш тугмачасини қўшди, бироқ сунъий интеллектнинг бундай мустақил ва қистовчи хатти-ҳаракатлари келажакда қандай оқибатларга олиб келиши ҳамон долзарб савол бўлиб қолмоқда.

Сунъий интеллектТехнологияСпамиЛандсЖурналистика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнтерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 15:27SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаSpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:58NASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартNASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартБугун, 14:29Starlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиStarlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиБугун, 13:58Xiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратадиXiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратадиБугун, 13:21Nubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиNubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади