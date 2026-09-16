Онйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этди
Электрон қурилмалар бозорида ўзига хос ўрнига эга бўлган Онйх Boox компанияси замонавий технологияларни ўзида мужассам этган учта янги электрон китобни намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, барча тақдим этилган қурилмалар энг сўнгги Android 16 операцион тизимида ишлайди ва фойдаланувчиларга кенг имкониятларни тақдим этади. Янги моделлар Пальма 3, Ноте Mini К ҳамда Ноте Air6 К деб номланиб, уларнинг ҳар бири ўзининг конструктив хусусиятлари ва техник имкониятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақдим этилган қурилмалар ичида энг кутилгани ва ўзига хоси — бу Пальма 3 модели бўлди. Мазкур гаджет ўзининг ностандарт шакл-шамойили билан анъанавий электрон китоблардан тубдан фарқ қилади. Қурилма 6,13 дюймли экранга эга бўлиб, у замонавий смартфонларникига ўхшаш томонлар нисбатига эга. Айнан шу дизайн ечими туфайли қурилмани исталган чўнтакда олиб юриш жуда қулай ва у оддий смартфонни эслатиб юборади.
Пальма 3 моделининг техник жиҳатлари ва нархиГарчи ихчам ўлчамга эга бўлса-да, Пальма 3 жуда пухта йиғилган. ixbt.com хабар қилишича, қурилманинг корпуси алюминий ва мустаҳкам шиша толали материалдан тайёрланган. Шунингдек, унинг орқа панелида 16 мегапикселли камера ҳам мавжуд бўлиб, бу электрон китоблар учун ноёб ҳолат саналади.
Қурилма унумдорлиги Qualcomm Қ-6690 платформасига таянади. Фойдаланувчилар учун 6 GB тезкор ва 128 GB ички хотира тақдим этилган. Мустақил ишлаш учун эса 3950 мАч сиғимли аккумулятор ўрнатилган. Ушбу ғайриоддий гаджетнинг нархи 320 АҚШ долларини ташкил этади.
Классик моделлар: Ноте Mini К ва Ноте Air6 КЯнги тақдимот доирасида янада каттароқ форматдаги иккита классик турдаги қурилма ҳам намойиш этилди. Булар Ноте Mini К ҳамда янада кенгроқ экранли Ноте Air6 К моделлари бўлиб, улар ўқиш ва ёзиш жараёнини янада қулайлаштиришга қаратилган.
Ноте Mini К модели 8,52 дюймли экран билан жиҳозланган бўлса, Ноте Air6 К версияси 10,3 дюймли каттароқ панелга эга. Иккала қурилма ҳам махсус стилус билан ишлашни қўллаб-қувватлайди, бу эса талабалар, ўқитувчилар ва матнлар билан кўп ишлайдиган мутахассислар учун муҳим афзалликдир.
Қизиғи шундаки, ўлчамлари каттароқ бўлишига қарамай, ушбу моделларнинг аккумулятор сиғими Пальма 3'никидан кичикроқ қилиб ишланган. Хусусан, Ноте Mini К 3150 мАч, Ноте Air6 К эса 3700 мАч сиғимли батарея олди. Ҳар иккала классик электрон китобнинг нархи бир хил бўлиб, 580 АҚШ долларидан баҳоланмоқда.
Изоҳлар 0
…