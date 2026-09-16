Онйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этди

·0·Техно
Онйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этди

Электрон қурилмалар бозорида ўзига хос ўрнига эга бўлган Онйх Boox компанияси замонавий технологияларни ўзида мужассам этган учта янги электрон китобни намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, барча тақдим этилган қурилмалар энг сўнгги Android 16 операцион тизимида ишлайди ва фойдаланувчиларга кенг имкониятларни тақдим этади. Янги моделлар Пальма 3, Ноте Mini К ҳамда Ноте Air6 К деб номланиб, уларнинг ҳар бири ўзининг конструктив хусусиятлари ва техник имкониятлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдим этилган қурилмалар ичида энг кутилгани ва ўзига хоси — бу Пальма 3 модели бўлди. Мазкур гаджет ўзининг ностандарт шакл-шамойили билан анъанавий электрон китоблардан тубдан фарқ қилади. Қурилма 6,13 дюймли экранга эга бўлиб, у замонавий смартфонларникига ўхшаш томонлар нисбатига эга. Айнан шу дизайн ечими туфайли қурилмани исталган чўнтакда олиб юриш жуда қулай ва у оддий смартфонни эслатиб юборади.

Пальма 3 моделининг техник жиҳатлари ва нархи

Гарчи ихчам ўлчамга эга бўлса-да, Пальма 3 жуда пухта йиғилган. ixbt.com хабар қилишича, қурилманинг корпуси алюминий ва мустаҳкам шиша толали материалдан тайёрланган. Шунингдек, унинг орқа панелида 16 мегапикселли камера ҳам мавжуд бўлиб, бу электрон китоблар учун ноёб ҳолат саналади.

Қурилма унумдорлиги Qualcomm Қ-6690 платформасига таянади. Фойдаланувчилар учун 6 GB тезкор ва 128 GB ички хотира тақдим этилган. Мустақил ишлаш учун эса 3950 мАч сиғимли аккумулятор ўрнатилган. Ушбу ғайриоддий гаджетнинг нархи 320 АҚШ долларини ташкил этади.

Классик моделлар: Ноте Mini К ва Ноте Air6 К

Янги тақдимот доирасида янада каттароқ форматдаги иккита классик турдаги қурилма ҳам намойиш этилди. Булар Ноте Mini К ҳамда янада кенгроқ экранли Ноте Air6 К моделлари бўлиб, улар ўқиш ва ёзиш жараёнини янада қулайлаштиришга қаратилган.

Ноте Mini К модели 8,52 дюймли экран билан жиҳозланган бўлса, Ноте Air6 К версияси 10,3 дюймли каттароқ панелга эга. Иккала қурилма ҳам махсус стилус билан ишлашни қўллаб-қувватлайди, бу эса талабалар, ўқитувчилар ва матнлар билан кўп ишлайдиган мутахассислар учун муҳим афзалликдир.

Қизиғи шундаки, ўлчамлари каттароқ бўлишига қарамай, ушбу моделларнинг аккумулятор сиғими Пальма 3'никидан кичикроқ қилиб ишланган. Хусусан, Ноте Mini К 3150 мАч, Ноте Air6 К эса 3700 мАч сиғимли батарея олди. Ҳар иккала классик электрон китобнинг нархи бир хил бўлиб, 580 АҚШ долларидан баҳоланмоқда.

Онйх BooxЭлектрон китобAndroid 16Пальма 3Гаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинНанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинБугун, 17:51Сунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқдаСунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқдаБугун, 16:51Интерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнтерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 15:27SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаSpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:58NASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартNASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартБугун, 14:29Starlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиStarlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади