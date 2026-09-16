Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)

·0·Дунё
Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)

АҚШнинг энг йирик мегаполисларидан бири бўлган Лос-Анжелес шаҳрида оммавий ахборот воситалари ва маҳаллий аҳолини ларзага солган мудҳиш фожиа юз берди. Американинг нуфузли миллий медиа гиганти саналмиш «NBC» телеканалининг съёмка гуруҳини олиб кетаётган хизмат вертолёти парвоз чоғида кутилмаганда бошқарувни йўқотиб, ҳалокатга учради. Расмий маълумотларга кўра, телеканал экипажи шаҳарда содир бўлган йирик йўл-транспорт ҳодисасини юқоридан туриб тезкорлик билан суратга олиш ва тўғридан-тўғри эфирга узатиш мақсадида воқеа жойига шошилаётган бўлган.

Бироқ манзилга етиб бормай, вертолёт кескин пастлай бошлаган ва омборлар мажмуаси яқинида жойлашган автотураргоҳ устига қулаган. Зарба шу қадар кучли бўлганки, ҳалокат оқибатида уч киши воқеа жойида фожиали тарзда ҳалок бўлган. Шаҳар ёнғин-қутқарув хизмати капитани Бранден Силверманнинг маълум қилишича, қурбонларнинг барчаси ҳам ҳаво кемаси бортида бўлмаган — ҳалок бўлганлардан бири вертолёт қулаган вақтда бевосита автотураргоҳда, ерда турган бегуноҳ фуқаро бўлиб чиққан.

Хўш, вертолётнинг тўсатдан пастлаб қулашига техник носозлик сабаб бўлганми ёки пилот хатоси, бортда айнан кимлар бўлган ва АҚШ Федерал авиация бошқармаси ушбу ҳолат бўйича қандай шошилинч текширув бошлади?

Эфирга шошган экипаж ва автотураргоҳдаги фожиа

Лос-Анжелес осмонида юз берган авиаҳалокат тафсилотлари:

  • Тезкор репортаж вазифаси: «NBC» телеканали вертолёти шаҳар йўлларида содир бўлган йирик автоҳалокатни воқеа жойидан ёритиш учун шошилинч парвозга чиққан;

  • Кескин шўнғиш ва зарба: Самолёт ва вертолётлар кузатуви маълумотларига кўра, борт белгиланган баландликни сақлай олмай, омборхоналар яқинидаги машиналар тўхташ жойига қулаб тушган;

  • 3 нафар қурбон: Ҳодиса жойига етиб келган фавқулодда хизматлар ва шифокорлар уч кишининг ҳалок бўлганини тасдиқлади;

  • Ердаги қурбоннинг аянчли тақдири: Ўт ўчириш ва қутқарув хизмати капитани Бранден Силверман ҳалок бўлганлардан бир нафари вертолёт йўловчиси эмас, балки қулаш лаҳзасида машиналар ёнида турган пиёда эканини расман билдирди.

Қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракати ва мажмуадаги вазият

Ҳодиса жойида кўрилган хавфсизлик чоралари:

  • Ёнғин хавфининг олди олинди: Қулаган ҳаво кемасидан ёқилғи оқиб кетиши кузатилган бўлса-да, ўт ўчирувчиларнинг тезкор аралашуви туфайли яқиндаги омборлар ва автомобилларга аланга ўтиши бартараф этилди;

  • Ҳудуднинг ўраб олиниши: Лос-Анжелес полицияси фожиа содир бўлган автотураргоҳ ва омборлар периметрини тўлиқ ёпиб, терговчиларга шароит яратиб берди;

  • Телеканал жамоасининг қайғуси: NBC маъмурияти ўз ходимлари ва ерда ҳалок бўлган инсоннинг яқинларига чуқур ҳамдардлик билдириб, ҳалокат сабабларини аниқлашда расмий органлар билан тўлиқ ҳамкорлик қилишини маълум қилди.

Тергов ва авиация хавфсизлиги: Сабаб нимада?

Мутахассислар илгари сураётган дастлабки тахминлар:

  • Федерал авиация текшируви: АҚШнинг Федерал авиация бошқармаси (FAA) ва Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (NTSB) воқеа жойига махсус комиссия юбориб, ҳалокат сабабларини ўрганишни бошлади;

  • Техник носозлик эҳтимоли: Мутахассислар вертолётнинг тўсатдан баландликни йўқотишига двигатель ёки думидаги винт механизмининг ишдан чиқиши сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини кўриб чиқмоқда;

  • Шаҳар устидаги парвозлар хавфи: Мегаполис осмонида телевидение ва медиа вертолётларининг зич парвоз қилиши хавфсизлик қоидаларини янада кучайтиришни талаб қилаётгани экспертлар томонидан таъкидланмоқда.

Лос-Анжелесдаги ушбу қайғули воқеа тезкор ахборот етказиш илинжида ҳаётини хавф остига қўядиган журналистлар меҳнати нақадар хатарли эканини ҳамда авиация хавфсизлигида кичик бир нуқсон ҳам бегуноҳ инсонлар умрига зомин бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Сизнингча, ахборот тезкорлиги учун йирик шаҳарлар ва аҳоли пунктлари устидан паст баландликда парвоз қиладиган медиа вертолётларидан фойдаланишни чеклаб, уларнинг ўрнини замонавий профессионал дронлар билан тўлиқ алмаштириш вақти келмадими? Бундай фожиаларнинг олдини олиш учун авиакомпаниялар ва телеканаллар қандай қўшимча хавфсизлик чораларини кўриши зарур? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳонда юз берган ушбу фавқулодда ҳодиса тафсилотларини барча яқинларингиз ҳамда ҳамкасбларингизга улашинг!

NBCЛос-Анжелесвертолёт фожиаFAA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)Бугун, 16:11Озарбайжонда жуда кам учрайдиган ҳолат: ҳомила жигар соҳасида аниқланди (видео)Озарбайжонда жуда кам учрайдиган ҳолат: ҳомила жигар соҳасида аниқланди (видео)Бугун, 13:54Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиБугун, 11:25Ҳусийлар етакчиси Бин Салмонга нима деган эди? Яқин Шарқни ларзага солган мурожаат!Ҳусийлар етакчиси Бин Салмонга нима деган эди? Яқин Шарқни ларзага солган мурожаат!Бугун, 10:47Ҳусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиҲусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиБугун, 09:56Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)Бугун, 09:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди