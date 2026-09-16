Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)
АҚШнинг энг йирик мегаполисларидан бири бўлган Лос-Анжелес шаҳрида оммавий ахборот воситалари ва маҳаллий аҳолини ларзага солган мудҳиш фожиа юз берди. Американинг нуфузли миллий медиа гиганти саналмиш «NBC» телеканалининг съёмка гуруҳини олиб кетаётган хизмат вертолёти парвоз чоғида кутилмаганда бошқарувни йўқотиб, ҳалокатга учради. Расмий маълумотларга кўра, телеканал экипажи шаҳарда содир бўлган йирик йўл-транспорт ҳодисасини юқоридан туриб тезкорлик билан суратга олиш ва тўғридан-тўғри эфирга узатиш мақсадида воқеа жойига шошилаётган бўлган.
Бироқ манзилга етиб бормай, вертолёт кескин пастлай бошлаган ва омборлар мажмуаси яқинида жойлашган автотураргоҳ устига қулаган. Зарба шу қадар кучли бўлганки, ҳалокат оқибатида уч киши воқеа жойида фожиали тарзда ҳалок бўлган. Шаҳар ёнғин-қутқарув хизмати капитани Бранден Силверманнинг маълум қилишича, қурбонларнинг барчаси ҳам ҳаво кемаси бортида бўлмаган — ҳалок бўлганлардан бири вертолёт қулаган вақтда бевосита автотураргоҳда, ерда турган бегуноҳ фуқаро бўлиб чиққан.
Хўш, вертолётнинг тўсатдан пастлаб қулашига техник носозлик сабаб бўлганми ёки пилот хатоси, бортда айнан кимлар бўлган ва АҚШ Федерал авиация бошқармаси ушбу ҳолат бўйича қандай шошилинч текширув бошлади?
Эфирга шошган экипаж ва автотураргоҳдаги фожиа
Лос-Анжелес осмонида юз берган авиаҳалокат тафсилотлари:
Тезкор репортаж вазифаси: «NBC» телеканали вертолёти шаҳар йўлларида содир бўлган йирик автоҳалокатни воқеа жойидан ёритиш учун шошилинч парвозга чиққан;
Кескин шўнғиш ва зарба: Самолёт ва вертолётлар кузатуви маълумотларига кўра, борт белгиланган баландликни сақлай олмай, омборхоналар яқинидаги машиналар тўхташ жойига қулаб тушган;
3 нафар қурбон: Ҳодиса жойига етиб келган фавқулодда хизматлар ва шифокорлар уч кишининг ҳалок бўлганини тасдиқлади;
Ердаги қурбоннинг аянчли тақдири: Ўт ўчириш ва қутқарув хизмати капитани Бранден Силверман ҳалок бўлганлардан бир нафари вертолёт йўловчиси эмас, балки қулаш лаҳзасида машиналар ёнида турган пиёда эканини расман билдирди.
Қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракати ва мажмуадаги вазият
Ҳодиса жойида кўрилган хавфсизлик чоралари:
Ёнғин хавфининг олди олинди: Қулаган ҳаво кемасидан ёқилғи оқиб кетиши кузатилган бўлса-да, ўт ўчирувчиларнинг тезкор аралашуви туфайли яқиндаги омборлар ва автомобилларга аланга ўтиши бартараф этилди;
Ҳудуднинг ўраб олиниши: Лос-Анжелес полицияси фожиа содир бўлган автотураргоҳ ва омборлар периметрини тўлиқ ёпиб, терговчиларга шароит яратиб берди;
Телеканал жамоасининг қайғуси: NBC маъмурияти ўз ходимлари ва ерда ҳалок бўлган инсоннинг яқинларига чуқур ҳамдардлик билдириб, ҳалокат сабабларини аниқлашда расмий органлар билан тўлиқ ҳамкорлик қилишини маълум қилди.
Тергов ва авиация хавфсизлиги: Сабаб нимада?
Мутахассислар илгари сураётган дастлабки тахминлар:
Федерал авиация текшируви: АҚШнинг Федерал авиация бошқармаси (FAA) ва Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (NTSB) воқеа жойига махсус комиссия юбориб, ҳалокат сабабларини ўрганишни бошлади;
Техник носозлик эҳтимоли: Мутахассислар вертолётнинг тўсатдан баландликни йўқотишига двигатель ёки думидаги винт механизмининг ишдан чиқиши сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини кўриб чиқмоқда;
Шаҳар устидаги парвозлар хавфи: Мегаполис осмонида телевидение ва медиа вертолётларининг зич парвоз қилиши хавфсизлик қоидаларини янада кучайтиришни талаб қилаётгани экспертлар томонидан таъкидланмоқда.
Лос-Анжелесдаги ушбу қайғули воқеа тезкор ахборот етказиш илинжида ҳаётини хавф остига қўядиган журналистлар меҳнати нақадар хатарли эканини ҳамда авиация хавфсизлигида кичик бир нуқсон ҳам бегуноҳ инсонлар умрига зомин бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Сизнингча, ахборот тезкорлиги учун йирик шаҳарлар ва аҳоли пунктлари устидан паст баландликда парвоз қиладиган медиа вертолётларидан фойдаланишни чеклаб, уларнинг ўрнини замонавий профессионал дронлар билан тўлиқ алмаштириш вақти келмадими? Бундай фожиаларнинг олдини олиш учун авиакомпаниялар ва телеканаллар қандай қўшимча хавфсизлик чораларини кўриши зарур? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳонда юз берган ушбу фавқулодда ҳодиса тафсилотларини барча яқинларингиз ҳамда ҳамкасбларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…