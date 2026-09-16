Жаҳон тожи учун Синдаров - Гукеш баҳси мукофот пуллари очиқланди — Ғолиб қанча олади?
Жаҳон шахмат салтанатида янги асрнинг энг интригали, энг ёш ва тарихий қарама-қаршилиги олдидан энг муҳим молиявий сир фош бўлди. Шахмат тожи учун дона сурадиган амалдаги жаҳон чемпиони ҳиндистонлик Доммаражу Гукеш ҳамда Даъвогарлар турнирида сенсацион тарзда ғолиб бўлиб, бутун дунёни ҳайратда қолдирган ўзбекистонлик 20 ёшли вундеркинд Жавоҳир Синдаров ўртасидаги чемпионлик матчининг мукофот жамғармаси қандай тақсимланиши расман эълон қилинди. Икки 20 ёшли даҳо ўртасидаги ушбу мислсиз беллашувнинг жами мукофот жамғармаси нақ 2,5 миллион АҚШ доллари этиб белгиланди.
Ташкилотчилар томонидан ишлаб чиқилган янги ва ҳаяжонли қоидаларга кўра, ҳар бир партиядаги ғалаба учун шахматчига қўшимча равишда 200 000 доллар миқдорида бонус берилади, асосий қолган маблағ эса икки иштирокчи ўртасида тенг тақсимланади. Бундан ташқари, классик баҳсларда 7,5:6,5 ёки 8:6 ҳисобида устун келган янги жаҳон тожи эгаси камида 1,3 миллион долларни нақд қилса, иккинчи ўрин соҳиби 1,2 миллион долларни қўлга киритади. Хўш, ушбу рекорд мукофот фонди қандай тақсимланади, Жавоҳир Синдаров Ўзбекистон тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионига айлана оладими ва Гукеш билан бўлажак шиддатли жанг шахмат молиясида қандай янги стандартларни ўрнатмоқда?
«2,5 миллион доллар қандай бўлинади?»: Молиявий жамғарманинг тақсимот схемаси
Жаҳон тожи учун баҳснинг расмий молиявий қоидалари ва шартлари:
Умумий мукофот банки — $2,5 миллион: Халқаро шахмат федерацияси ва ҳомийлар томонидан ажратилган жами бюджет 2,5 миллион долларни ташкил этади;
Ҳар бир ғалабага $200 000 бонус: Муросасиз курашни таъминлаш мақсадида ҳар бир ютган партия учун шахматчи тўғридан-тўғри 200 минг долларлик мукофотга эга чиқади, қолган маблағ эса томонлар ўртасида тенг тақсимланади;
Классик якундаги улуш — $1,3 млн ва $1,2 млн: Агар 14 партиялик классик босқич 7,5:6,5 ёки 8:6 ҳисоби билан якунланса, янги чемпион 1,3 миллион доллар, вице-чемпион эса 1,2 миллион доллар олади;
Қўшимча тай-брейк эҳтимоли: Агар асосий учрашувлар дуранг билан якунланиб, ғолиб тезкор шахматда (тай-брейк) аниқланса, мукофот улушларининг нисбати қўшимча кўрсаткичларга қараб қайта кўриб чиқилади.
Икки 20 ёшли гигант тўқнашуви: Янги эранинг бошланиши
Синдаров ва Гукеш жангининг тарихий аҳамияти:
Тарихдаги энг ёш тож жанги: Жаҳон шахмати тарихида илк бор ҳар икки даъвогар ҳам 20 ёшда бўлиб, бу қарама-қаршилик Каспаров-Карпов ва Карлсен-Ананд даврларидан кейинги мутлақ янги авлод эрасини бошлаб беради;
Синдаровнинг мўъжизавий юриши: Даъвогарлар турнирида жаҳоннинг энг машҳур шахмат афсоналарини тиз чўктирган Жавоҳир Синдаров мустақил Ўзбекистон тарихида Рустам Қосимжоновдан (2004 йил) кейин жаҳон тожига эга чиқиш учун асосий номзодга айланди;
Гукешнинг титул ҳимояси: Ҳиндистонлик чемпион Гукеш учун эса ўз унвонини сақлаб қолиш ва Осиё шахматидаги мутлақ етакчиликни исботлаш бўйича фаолиятидаги энг катта синов кутмоқда.
Ҳар бир партияда миллионлар гарови: Дуранглар даври тугадими?
Янги мукофот тизимининг ўйин услубига кўрсатадиган таъсири:
Ғалабага ундовчи тизим: Ҳар бир ютилган партия учун 200 минг долларлик мукофот белгиланиши шахматчиларни совуқ ва зерикарли дуранглардан қочиб, тахтада очиқ, агрессив ва ҳужумкор ўйин кўрсатишга мажбур қилади;
Психологик босимнинг ортиши: Битта хато нафақат тождан маҳрум қилиши, балки юз минглаб долларлик йўқотишга олиб келиши сабабли ҳар бир юриш фавқулодда катта руҳий юк билан амалга оширилади;
Бутун дунё эътибори: Ушбу молиявий ва спорт драмаси жаҳон бўйлаб юз миллионлаб томошабинларни экран қаршисига михлаб, шахматни энг қиммат ва томошабоп спорт турлари қаторида сақлаб қолади.
Жавоҳир Синдаровнинг ушбу тарихий жангга кириши Ўзбекистон спорти учун мисли кўрилмаган воқелик бўлиб, миллионлаб ўзбек мухлислари 20 ёшли қаҳрамонимизнинг шахмат тожини Тошкентга олиб келишига қаттиқ ишонмоқда.
Сизнингча, 20 ёшли гроссмейстеримиз Жавоҳир Синдаров Гукешни мағлуб этиб, шахмат тожини ва 1,3 миллион доллардан ортиқ бош мукофотни қўлга кирита оладими? Ҳар бир ғалаба учун 200 минг долларлик бонус шахматчиларни янада таваккалчи ва томошабоп ўйнашга мажбур қиладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахматининг ушбу тарихий жангги тафсилотларини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда юртдошларимизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…