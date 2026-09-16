Озарбайжонда жуда кам учрайдиган ҳолат: ҳомила жигар соҳасида аниқланди (видео)

·72·Дунё
Озарбайжонда жуда кам учрайдиган ҳолат: ҳомила жигар соҳасида аниқланди (видео)

Озарбайжонда ҳомиладорликнинг жуда кам учрайдиган тури — ҳомиланинг жигар соҳасига жойлашиши билан кечадиган эктопик ҳомиладорлик ҳолати аниқланган. Бу ҳақда Sputnik Озарбайжон хабар берди.

Маълум қилинишича, беморнинг ультратовуш текшируви тасвирлари радиолог томонидан ижтимоий тармоққа жойлаштирилган. Текширувда ҳомила бачадон ичида эмас, балки қорин бўшлиғида, жигар соҳасида жойлашгани кўринган. Тасвирларда ҳомиланинг айрим қисмлари ҳам кўзга ташланади.

Тиббиётда бундай ҳолат жигар эктопик ҳомиладорлиги деб аталади. Унда уруғланган тухум ҳужайра бачадон бўшлиғига эмас, қорин бўшлиғининг бошқа қисмига, жуда кам ҳолларда эса жигар юзаси ёки унинг тўқималарига жойлашади.

Мутахассислар бундай ҳомиладорлик ниҳоятда кам учрашини таъкидлайди. Жигар соҳасидаги эктопик ҳомиладорлик хавфли ҳисобланади, чунки ҳомиладорлик тўқималарининг қон томирлари кўп бўлган жигар билан алоқаси кучли қон кетишига олиб келиши мумкин. Ўз вақтида аниқланмаса, бу ҳолат аёл ҳаёти учун жиддий хавф туғдиради.

Очиқ манбаларда Озарбайжондаги ушбу беморнинг кейинги даволаниши ва ҳолати ҳақида ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.

Озарбайжонэктопик ҳомиладорликжигар ҳомиладорлигиSputnik Озарбайжон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиБугун, 11:25Ҳусийлар етакчиси Бин Салмонга нима деган эди? Яқин Шарқни ларзага солган мурожаат!Ҳусийлар етакчиси Бин Салмонга нима деган эди? Яқин Шарқни ларзага солган мурожаат!Бугун, 10:47Ҳусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиҲусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиБугун, 09:56Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)Бугун, 09:43Ҳавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келдиҲавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келдиБугун, 09:10Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?Бугун, 08:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди