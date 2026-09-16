Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)

·5·Дунё
Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)

АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида автоҳалокатни ҳаводан ёритаётган NBC4 телеканалига тегишли янгиликлар вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди. Яна бир киши шифохонага олиб кетилган. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Ҳодиса 15 сентябрь куни кечқурун шаҳарнинг Chatsworth ҳудудида содир бўлган. NewsChopper4 вертолёти аввалроқ юз берган йўл-транспорт ҳодисасини ёритаётган эди. Мазкур ЙТҲда SUV шаҳар автобусига бориб урилиши оқибатида камида икки киши ҳалок бўлган, олти киши жароҳатланган.

Вертолёт автоҳалокат жойидан тахминан 1,6 километр узоқликдаги автотураргоҳ ҳудудига қулаб тушган ва шундан сўнг ёнғин юзага келган. Ёнғин оқибатида тўртта автомобиль ва иккита сақлаш контейнери ҳам зарар кўрган. Воқеа жойига 50 нафардан ортиқ ўт ўчирувчи жалб этилган.

Ҳалок бўлганлар орасида вертолёт бортидаги икки киши — ҳаводан репортаж тайёрловчи журналист Eliana Moreno ва учувчи George Marciniw борлиги маълум қилинган. Учинчи қурбон ерда бўлган.

Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)

Вертолётнинг қулаши сабаби ҳозирча номаълум. Ҳодисани АҚШ Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (NTSB) ва Федерал авиация маъмурияти (FAA) текширмоқда.

Элиана МореноNTSBFAAЧатсворт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озарбайжонда жуда кам учрайдиган ҳолат: ҳомила жигар соҳасида аниқланди (видео)Озарбайжонда жуда кам учрайдиган ҳолат: ҳомила жигар соҳасида аниқланди (видео)Бугун, 13:54Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиБугун, 11:25Ҳусийлар етакчиси Бин Салмонга нима деган эди? Яқин Шарқни ларзага солган мурожаат!Ҳусийлар етакчиси Бин Салмонга нима деган эди? Яқин Шарқни ларзага солган мурожаат!Бугун, 10:47Ҳусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиҲусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиБугун, 09:56Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)Бугун, 09:43Ҳавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келдиҲавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келдиБугун, 09:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди