Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)
АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида автоҳалокатни ҳаводан ёритаётган NBC4 телеканалига тегишли янгиликлар вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди. Яна бир киши шифохонага олиб кетилган. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
Ҳодиса 15 сентябрь куни кечқурун шаҳарнинг Chatsworth ҳудудида содир бўлган. NewsChopper4 вертолёти аввалроқ юз берган йўл-транспорт ҳодисасини ёритаётган эди. Мазкур ЙТҲда SUV шаҳар автобусига бориб урилиши оқибатида камида икки киши ҳалок бўлган, олти киши жароҳатланган.
Вертолёт автоҳалокат жойидан тахминан 1,6 километр узоқликдаги автотураргоҳ ҳудудига қулаб тушган ва шундан сўнг ёнғин юзага келган. Ёнғин оқибатида тўртта автомобиль ва иккита сақлаш контейнери ҳам зарар кўрган. Воқеа жойига 50 нафардан ортиқ ўт ўчирувчи жалб этилган.
Ҳалок бўлганлар орасида вертолёт бортидаги икки киши — ҳаводан репортаж тайёрловчи журналист Eliana Moreno ва учувчи George Marciniw борлиги маълум қилинган. Учинчи қурбон ерда бўлган.
Вертолётнинг қулаши сабаби ҳозирча номаълум. Ҳодисани АҚШ Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (NTSB) ва Федерал авиация маъмурияти (FAA) текширмоқда.
Изоҳлар 0
…