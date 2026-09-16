Мухлиса Бобоқулова совчиларни нега рад этмоқда? Актриса бўлажак турмуш ўртоғи қандай бўлишини айтди (видео)

·0·Маданият
Мухлиса Бобоқулова совчиларни нега рад этмоқда? Актриса бўлажак турмуш ўртоғи қандай бўлишини айтди (видео)

Актриса Мухлиса Бобоқулова “Омон-Омон” кўрсатувида нега совчиларни қайтараётгани ва бўлажак турмуш ўртоғи қандай инсон бўлишини исташи ҳақида гапирди.

“Қўшниларинингизни айтишича, совчилар аримаётган экан. Нега уларга рад жавобини беряпсиз?” дея савол берилди актрисага.

“Мен ижодкор халқ кўнгли нозикроқ, кўнглига яқин инсонни истайди, деб ўйлайман. Агар шунчаки турмушга чиқишнинг ўзи учун турмуш қуриш керак бўлганида, аллақачон турмушга чиққан бўлардим. Ҳали ҳам кўнглимга ёқадиган, ўзимга мос инсонни кутяпман. Уни қидиряпман, демайлик. Чунки барибир қачондир ўзи топиб келади”, деди Мухлиса Бобоқулова.

Актриса учун инсоннинг ташқи кўринишидан кўра феъл-атвори муҳимроқ эканини таъкидлади.

“Мен учун ташқи кўринишдан кўра феъл-атвор муҳимроқ. Чунки 10–15 йилдан кейин ташқи кўринишимиз ўзгаради. Бугун чиройли кўринган инсон вақт ўтиб аввалгидек бўлмаслиги мумкин. Лекин унинг феъл-атвори билан бутун умр яшайсиз.

Ўзим ҳазилкашроқ бўлганим учун менга ўхшаб ҳазилкаш, энг асосийси, кўнгли очиқ, болалар ва ҳайвонларга меҳрибон инсон бўлса, менимча, қолганларини бир амалласа бўлади”, деди актриса.

Мухлиса БобоқуловаОмон-ОмонМеҳрбонийликФеъл-атвор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олдиРайҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олдиБугун, 13:00Марям Тиллаевадан бутунлай ўзгача услуб: "Шакар" номли янги клип премьераси эълон қилинди! (видео)Марям Тиллаевадан бутунлай ўзгача услуб: "Шакар" номли янги клип премьераси эълон қилинди! (видео)Кеча, 22:45Риҳанна ва ASAP Rocky қизининг 1 ёшини нишонлади: унинг исми ҳам анъанани давом эттирдиРиҳанна ва ASAP Rocky қизининг 1 ёшини нишонлади: унинг исми ҳам анъанани давом эттирдиКеча, 22:17Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)Кеча, 16:34«Турмушнинг мушти бор» деганда нимани назарда тутишган? Вазира Юнусова изоҳ берди (видео)«Турмушнинг мушти бор» деганда нимани назарда тутишган? Вазира Юнусова изоҳ берди (видео)Кеча, 16:04Жасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлдиЖасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлдиКеча, 14:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди