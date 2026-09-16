Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити Манчестер Юнайтед устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди, ўйин тақдирини ҳал қилган гол Эрлинг Холанд томонидан киритилди.
- VAR тизими томонидан дастлабки офсайд ҳолати нотўғри баҳолангани Профессионал ҳакамлар ташкилоти томонидан тан олинди ва Манчестер Юнайтеддан узр сўралди.
Англия Премер-лигасининг навбатдаги марказий учрашувида Манчестер Сити асосий рақиби Манчестер Юнайтед устидан минимал 1:0 ҳисобида зафар қучди. Ўйин тақдирини ҳал қилган ягона гол иккинчи бўлакда Эрлинг Холанд томонидан киритилди. Ушбу баҳс нафақат муросасиз курашларга бой ўтди, балки ҳакамлик хатолари билан боғлиқ баҳсли вазиятлар туфайли ҳам кўпчиликнинг диққат марказида бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг 60-дақиқасида норвегиялик ҳужумчи рақиб дарвозасини ишғол қилди, бироқ ён чизиқ ҳаками дарҳол ўйиндан ташқари ҳолат қайд этилганини билдириб байроқчасини кўтарди. Шундан сўнг вазият VAR тизими ёрдамида узоқ текширилди ва бош ҳакам голни ҳисобга олди. Гарчи бу қарор майдонда қизғин баҳсларга сабаб бўлган бўлса-да, Манчестер Сити ғалабани сақлаб қолди.
Ҳакамлик хатоси ва VAR қарориSky Sports нашри хабар қилишича, ўйиндан кейин Профессионал ҳакамлар ташкилоти голни ҳисобга олишда катта хатога йўл қўйилганини тан олди. Ташкилот баёнотида таъкидланишича, Эрлинг Холандга узатма берилган пайтда унинг жамоадоши тўпга яқин жойда офсиддан туриб фаол ҳаракат қилган ва вазиятга таъсир кўрсатган. VAR тизими бу субъектив таъсирни тўғри баҳолай олмагани ва бош ҳакамни монитор ёнига такрорий кўриб чиқиш учун чақирмагани тан олинди. Шу муносабат билан Манчестер Юнайтед клубидан йўл қўйилган хато учун узр сўралди.
Гарчи ҳакамнинг дастлабки қарори футболчининг ўзида ҳам эътироз уйғотган бўлса-да, у вазият ижобий ҳал бўлишига ишонганди. Ўйин якунида Эрлинг Холанд ўзининг офсиддан қочиш қобилияти ҳақида гапираркан, ҳакам Майкл Оливерга бу ҳолатни шахсан қабул қилганини айтганини маълум қилди. "Мен одатда офсидсиз ўйнайман, шунинг учун ҳакамга бу қарорни шахсий қабул қилганимни айтдим", деди ҳужумчи.
Майдондаги ноёб фазовий сезгирликThe Athletic нашри маълумотига кўра, норвегиялик тўпурарнинг бундай ўткир фазовий сезгирлиги тасодиф эмас. У Манчестер Сити сафига келиб қўшилгач, офсидларга тушиш частотасини кескин камайтирган. Агар Боруссия Дортмунд сафида ҳар 90 дақиқада ўртача 0,55 та офшид қайд этилган бўлса, ҳозирда бу кўрсаткич 0,2 тага тушган. Сўнгги икки йил ичида Премер-лиганинг 43 нафар футболчиси унга қараганда кўпроқ марта офсиддан адашган.
Эрлинг Холанд ўйин давомида тўп траекториясини жуда яхши ҳис қилиши ва ҳимоячилар чизиғида мукаммал ҳаракатланиши сабабли ўзини камдан-кам ҳолларда ноқулай вазиятга қўяди. Унинг бу ноёб маҳорати Манчестер Сити жамоасининг ҳужум чизиғини янада хавфли қилмоқда ва рақиб жамоалар ҳимоячиларига доимий бош оғриқ туғдириб келмоқда.
Изоҳлар 0
…