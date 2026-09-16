Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очди

·3·Спорт
Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити Манчестер Юнайтед устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди, ўйин тақдирини ҳал қилган гол Эрлинг Холанд томонидан киритилди.
  • VAR тизими томонидан дастлабки офсайд ҳолати нотўғри баҳолангани Профессионал ҳакамлар ташкилоти томонидан тан олинди ва Манчестер Юнайтеддан узр сўралди.

Англия Премер-лигасининг навбатдаги марказий учрашувида Манчестер Сити асосий рақиби Манчестер Юнайтед устидан минимал 1:0 ҳисобида зафар қучди. Ўйин тақдирини ҳал қилган ягона гол иккинчи бўлакда Эрлинг Холанд томонидан киритилди. Ушбу баҳс нафақат муросасиз курашларга бой ўтди, балки ҳакамлик хатолари билан боғлиқ баҳсли вазиятлар туфайли ҳам кўпчиликнинг диққат марказида бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг 60-дақиқасида норвегиялик ҳужумчи рақиб дарвозасини ишғол қилди, бироқ ён чизиқ ҳаками дарҳол ўйиндан ташқари ҳолат қайд этилганини билдириб байроқчасини кўтарди. Шундан сўнг вазият VAR тизими ёрдамида узоқ текширилди ва бош ҳакам голни ҳисобга олди. Гарчи бу қарор майдонда қизғин баҳсларга сабаб бўлган бўлса-да, Манчестер Сити ғалабани сақлаб қолди.

Ҳакамлик хатоси ва VAR қарори

Sky Sports нашри хабар қилишича, ўйиндан кейин Профессионал ҳакамлар ташкилоти голни ҳисобга олишда катта хатога йўл қўйилганини тан олди. Ташкилот баёнотида таъкидланишича, Эрлинг Холандга узатма берилган пайтда унинг жамоадоши тўпга яқин жойда офсиддан туриб фаол ҳаракат қилган ва вазиятга таъсир кўрсатган. VAR тизими бу субъектив таъсирни тўғри баҳолай олмагани ва бош ҳакамни монитор ёнига такрорий кўриб чиқиш учун чақирмагани тан олинди. Шу муносабат билан Манчестер Юнайтед клубидан йўл қўйилган хато учун узр сўралди.

Гарчи ҳакамнинг дастлабки қарори футболчининг ўзида ҳам эътироз уйғотган бўлса-да, у вазият ижобий ҳал бўлишига ишонганди. Ўйин якунида Эрлинг Холанд ўзининг офсиддан қочиш қобилияти ҳақида гапираркан, ҳакам Майкл Оливерга бу ҳолатни шахсан қабул қилганини айтганини маълум қилди. "Мен одатда офсидсиз ўйнайман, шунинг учун ҳакамга бу қарорни шахсий қабул қилганимни айтдим", деди ҳужумчи.

Майдондаги ноёб фазовий сезгирлик

The Athletic нашри маълумотига кўра, норвегиялик тўпурарнинг бундай ўткир фазовий сезгирлиги тасодиф эмас. У Манчестер Сити сафига келиб қўшилгач, офсидларга тушиш частотасини кескин камайтирган. Агар Боруссия Дортмунд сафида ҳар 90 дақиқада ўртача 0,55 та офшид қайд этилган бўлса, ҳозирда бу кўрсаткич 0,2 тага тушган. Сўнгги икки йил ичида Премер-лиганинг 43 нафар футболчиси унга қараганда кўпроқ марта офсиддан адашган.

Эрлинг Холанд ўйин давомида тўп траекториясини жуда яхши ҳис қилиши ва ҳимоячилар чизиғида мукаммал ҳаракатланиши сабабли ўзини камдан-кам ҳолларда ноқулай вазиятга қўяди. Унинг бу ноёб маҳорати Манчестер Сити жамоасининг ҳужум чизиғини янада хавфли қилмоқда ва рақиб жамоалар ҳимоячиларига доимий бош оғриқ туғдириб келмоқда.

Эрлинг ХоландМанчестер СитйМанчестер УнитедПремиер ЛеагуеФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон тожи учун Синдаров - Гукеш баҳси мукофот пуллари очиқланди — Ғолиб қанча олади?Жаҳон тожи учун Синдаров - Гукеш баҳси мукофот пуллари очиқланди — Ғолиб қанча олади?Бугун, 16:00«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилдиБугун, 15:52«Самарқандда ақл жанги бошланди!»: Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига старт берилди«Самарқандда ақл жанги бошланди!»: Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига старт берилдиБугун, 15:43Ямал ўзини Месси, Роналду ва Марадона билан таққослади — Ламиннинг шов-шувли иқрори!Ямал ўзини Месси, Роналду ва Марадона билан таққослади — Ламиннинг шов-шувли иқрори!Бугун, 15:27«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...Бугун, 15:21«Баҳрайн шерлари»га қарши жанг: «Насаф» бугун ОЧЛ-2 даги юришини бошлайди«Баҳрайн шерлари»га қарши жанг: «Насаф» бугун ОЧЛ-2 даги юришини бошлайдиБугун, 15:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда