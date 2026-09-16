17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 17 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 22,54 сўмга қимматлаб, 11 797,46 сўмни ташкил этди.
• Евро 20,11 сўмга қимматлаб, 13 608,37 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,6 сўмга қимматлаб, 139,77 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 2,64 сўмга арзонлаб, 15 874,66 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,07 сўмга қимматлаб, 76,09 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 16,98 сўмга қимматлаб, 14 404,71 сўм бўлди.
• Хитой юани 4,57 сўмга қимматлаб, 1 758,98 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…