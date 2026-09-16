Тўлов ўтмади: харидор 9 минг долларлик виноларни синдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилияда банк картаси рад этилган 29 ёшли эркак 9 минг долларлик виноларни синдириб, жанжал кўтарди.
- Унинг бу ҳаракатлари натижасида супермаркетга 60 минг Бразилия реали миқдорида зарар етказилган.
- Эркак полицияга таслим бўлган ва психотик ҳолатда бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.
Бразилияда 29 ёшли эркак банк картасидаги тўлов рад этилганидан сўнг супермаркетда қарийб 9 минг фунт стерлинглик вино шишаларини синдирди. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.
Ҳодиса 14 сентябрь куни Дурадо шаҳрида содир бўлган. Кузатув камераси тасвирларида эркак мотоцикл шлеми билан вино шишаларини олиб, полга улоқтираётгани акс этган. Оқибатда дўконда қизил вино ва синган шиша бўлаклари сочилиб кетган.
Супермаркет раҳбари Апаресидо Донизете Балланнинг айтишича, эркак харид учун тўлов қилмоқчи бўлганида картаси рад этилган ва шундан кейин у жанжал кўтарган. Унинг ҳаракатлари натижасида 60 минг Бразилия реали (£8658) миқдорида зарар етказилган.
Эркак супермаркетга киришидан олдин мотоциклни ағдариб юборган, белгига тепган, шиша эшикка зарар етказган ҳамда ходимлар ва харидорларга таҳдид қилгани айтилмоқда.
Тахминан икки ярим дақиқа давом этган ҳаракатларидан сўнг у дўконни тарк этган. Кўп ўтмай воқеа жойига келган полиция ходимларига таслим бўлган. У ушланиб, баёнот берганидан кейин қўйиб юборилган.
Балланнинг сўзларига кўра, бу эркакни супермаркетда иккинчи марта кўриши бўлган. Аввалги сафар у дўкон ёнидаги дарахт кўчатини шикастлагани айтилган.
Ҳодисани тергов қилаётган детектив Жоау Фернанду Баптиста эркак воқеа вақтида психотик ҳолатда бўлган бўлиши мумкинлигини билдирган. Унинг Дурадода аввал ҳам турли ҳодисаларга алоқадорлиги айтилган, бироқ жиноий судланганлик ҳолати мавжуд эмас.
Энди суд унинг қилмишлари учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин ёки йўқлигини аниқлайди. Бундан ташқари, мутахассислар унинг воқеа вақтида ўз ҳаракатларини англаш қобилиятини ҳам баҳолайди.
Изоҳлар 0
…