Тўлов ўтмади: харидор 9 минг долларлик виноларни синдирди

·30·Дунё
Тўлов ўтмади: харидор 9 минг долларлик виноларни синдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилияда банк картаси рад этилган 29 ёшли эркак 9 минг долларлик виноларни синдириб, жанжал кўтарди.
  • Унинг бу ҳаракатлари натижасида супермаркетга 60 минг Бразилия реали миқдорида зарар етказилган.
  • Эркак полицияга таслим бўлган ва психотик ҳолатда бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

Бразилияда 29 ёшли эркак банк картасидаги тўлов рад этилганидан сўнг супермаркетда қарийб 9 минг фунт стерлинглик вино шишаларини синдирди. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.

Ҳодиса 14 сентябрь куни Дурадо шаҳрида содир бўлган. Кузатув камераси тасвирларида эркак мотоцикл шлеми билан вино шишаларини олиб, полга улоқтираётгани акс этган. Оқибатда дўконда қизил вино ва синган шиша бўлаклари сочилиб кетган.

Супермаркет раҳбари Апаресидо Донизете Балланнинг айтишича, эркак харид учун тўлов қилмоқчи бўлганида картаси рад этилган ва шундан кейин у жанжал кўтарган. Унинг ҳаракатлари натижасида 60 минг Бразилия реали (£8658) миқдорида зарар етказилган.

Эркак супермаркетга киришидан олдин мотоциклни ағдариб юборган, белгига тепган, шиша эшикка зарар етказган ҳамда ходимлар ва харидорларга таҳдид қилгани айтилмоқда.

Тахминан икки ярим дақиқа давом этган ҳаракатларидан сўнг у дўконни тарк этган. Кўп ўтмай воқеа жойига келган полиция ходимларига таслим бўлган. У ушланиб, баёнот берганидан кейин қўйиб юборилган.

Балланнинг сўзларига кўра, бу эркакни супермаркетда иккинчи марта кўриши бўлган. Аввалги сафар у дўкон ёнидаги дарахт кўчатини шикастлагани айтилган.

Ҳодисани тергов қилаётган детектив Жоау Фернанду Баптиста эркак воқеа вақтида психотик ҳолатда бўлган бўлиши мумкинлигини билдирган. Унинг Дурадода аввал ҳам турли ҳодисаларга алоқадорлиги айтилган, бироқ жиноий судланганлик ҳолати мавжуд эмас.

Энди суд унинг қилмишлари учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин ёки йўқлигини аниқлайди. Бундан ташқари, мутахассислар унинг воқеа вақтида ўз ҳаракатларини англаш қобилиятини ҳам баҳолайди.

ДурадоАпаресидо Донизете Балланвино шишаларижиноий жавобгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиҲибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиБугун, 19:21Оддий ҳуснбузар деб ўйланган ўсмага 19 йилдан сўнг сирли ташхис қўйилдиОддий ҳуснбузар деб ўйланган ўсмага 19 йилдан сўнг сирли ташхис қўйилдиБугун, 19:02Болалари муштлашгани учун мактабга чақирилган оталарнинг ўзи ҳам муштлашиб кетдиБолалари муштлашгани учун мактабга чақирилган оталарнинг ўзи ҳам муштлашиб кетдиБугун, 18:28BRICS саммити вақтида снайпер махфий жойини эфирга узатгани учун ишдан ҳайдалди (видео)BRICS саммити вақтида снайпер махфий жойини эфирга узатгани учун ишдан ҳайдалди (видео)Бугун, 18:04Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)Бугун, 17:35Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)Бугун, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди