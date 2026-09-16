Нанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкин

·2·Техно
Нанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкин

NASA агентлигининг янги Нанкй Грасе Роман космик телескопи лойиҳада кўзда тутилганидан салкам икки баравар узоқроқ муддат фаолият юритиши кутилмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, қурилмани коинотга юқори аниқликда учратгани сабабли захирадаги ёқилғи ҳажми кутилганидан анча кўп тежалиб қолди ва бу илмий эксплуатация муддатини 22 йилгача узайтириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мукаммал учириш натижаси

Жорий йилнинг 30-август санасида SpaceX Falcon Heavy ракета ташувчиси ёрдамида коинотга муваффақиятли чиқарилган Роман телескопи айни пайтда Ер-Қуёш тизимининг иккинчи Лагранж нуқтаси (L2) яқинидаги ишчи ҳудуд томон ҳаракатланмоқда. Ушбу нуқта сайёрамиздан тахминан 1,6 миллион километр масофада жойлашган бўлиб, у ерда илмий кузатувлар учун энг қулай шароитлар яратилади.

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, хизмат муддатининг кескин ошишига асосий сабаб — учириш жараёнининг ўта аниқлиги бўлди. Траекторияни биринчи йирик тузатиш амалиёти учун телескоп атиги 18 килограмм ёқилғи сарфлаган, ҳолбуки режалаштириш босқичида бу маневр учун 200 килограммгача ёқилғи ажратилиши тахмин қилинганди. Натижада қўшимча ресурсларнинг салмоқли қисми тўлалигича сақланиб қолди.

Конструкциядаги енгиллик ва ёқилғи захираси

Телескопнинг жисмоний оғирлиги ҳам муҳим омил бўлиб хизмат қилди. Ёқилғисиз ҳолдаги қурилма лойиҳада белгиланган максимал рухсат этилган қийматдан қарийб икки тонна енгилроқ чиқди. Бу эса учириш олдидан тўртта ёнилғи бакини тўлиқ тўлдириб, тахминан 1100 килограмм ёқилғи юклаш имконини берди.

Шу тариқа, Роман аппаратининг умумий бошланғич массаси 9173,5 килограммни ташкил этди. Ҳатто баклар максимал даражада тўлдирилган бўлса ҳам, телескоп белгиланган чекловдан ярим тонна енгилроқ ҳолда коинотга йўл олди.

Олдинда турган босқичлар ва келажакдаги хизмат

Дастлаб NASA асосий илмий дастурни беш йил ва яна шунча муддатга узайтириш имкониятини ҳисобга олган ҳолда ёқилғи захираларини режалаштирганди. Эндиликда учирилгандан кейинги амалдаги кўрсаткичлар бошқа тизимлар иш қобилияти сақланиб қолганда, камида 22 йиллик эксплуатацияга таянишга асос бермоқда.

Сентябр ойида яна бир траекторияни тузатиш ишлари, декабрь ойининг бошида эса L2 яқинидаги ишчи орбитага якуний чиқиш маневри режалаштирилган. NASA олдиндан берган баҳоларга кўра, бу амалиётлар ҳам режалаштирилгандагидан камроқ ёқилғи талаб қилади.

Ишчи орбитага чиққандан сўнг, Роман двигателлари нафақат траекторияни тўғрилаш, балки ҳар 28 кунда ҳолатни сақлаш ҳамда ориентация тизимининг олтита маҳовиги тўплаган моментини тушириш учун ишлатилади. Таъкидлаш жоизки, NASA лойиҳалаш босқичидаёқ коинотда автоматик равишда ёнилғи қуйиш имкониятини ҳам кўзда тутган бўлиб, телескоп тегишли тутқичлар ва масофадан очиладиган иссиқлик изоляцияси билан жиҳозланган.

Нанкй Грасе РоманNASAКосмик телескопSpaceXАстрономия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқдаСунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқдаБугун, 16:51Интерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнтерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 15:27SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаSpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:58NASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартNASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартБугун, 14:29Starlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиStarlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиБугун, 13:58Xiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратадиXiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратадиБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади