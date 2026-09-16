«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди

·2·Жамият
«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди

Марказий Осиё халқлари ўртасидаги азалий қардошлик, меҳмондўстлик ва самимий ҳазил туйғуси акс этган ажойиб видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб томошабинларнинг қалбига илиқлик улашмоқда. Воқеа Қирғизистоннинг Жалолобод вилоятида, Чатқол тизмасининг бағрида, денгиз сатҳидан 1878 метр баландликда жойлашган мафтункор «Сари-Челак» давлат биосфера қўриқхонасида юз берган. Ўзбекистондан ушбу сўлим масканга саёҳатга борган бир гуруҳ ҳамюртларимиз ҳордиқ чиқариб, микроавтобусда ортга қайтишга шайланаётган пайтда, маҳаллий қирғиз йигитларидан бири машина салонида турган ўзбек қизига ҳазиллашиб, шу ерда қолишни ва унга турмушга чиқишни таклиф қилади.

Кутилмаган саволга зукколик билан жавоб қайтарган ўзбек сулуви эса машина эшигида туриб: «100 грамм тилла ва 20 та от берсанг, қоламан», дея шарт қўяди. Қизнинг шартини дарҳол қабул қилган қирғиз йигити эса: «Туш қани, туш!», дея уни отидан тушиб кутиб олади. Қизнинг «А где двадцать лошадей?» (Йигирмата от қани?) деган саволига узоқда турган уюрни кўрсатиб, «Ўзбекистонлик сулувни 20 от, 100 грамм олтинга олиб қоляпмиз!» дея унинг қўлидан тутиб отлар томон етаклаб кетиши саёҳатчилар ва маҳаллий аҳолининг кулгусига сабаб бўлди.

Хўш, интернет фойдаланувчиларини тўлқинлантирган ушбу самимий видео ортида қандай тафсилотлар бор ва Сари-Челак тоғларидаги бу қувноқ саҳна нега икки қардош халқ бирдамлигининг рамзига айланди?

«Сари-Челакдаги тўй»: Саҳна ортида нималар юз берди?

Ижтимоий тармоқларда миллионлаб қараш тўплаётган видео тафсилотлари:

  • Кутилмаган таклиф: Сафарини якунлаб йўлга тушаётган микроавтобус ёнида тўпланган қирғиз йигитлари ўзбек сайёҳларини кузатиш чоғида қизга шу ерда қолиш таклифини билдирган;

  • 100 грамм тилла ва 20 та от шарти: Ўзбек қизи ҳам бўш келмай, халқона қалин пули анъаналарига ҳазиломуз урғу берган ҳолда, 20 та от ва 100 грамм олтин эвазига рози бўлишини айтган;

  • «Бу отлар 20 та чиқмайдику!»: Йигит адирликдаги отларни кўрсатганда, машинадаги аёллар ва қиз отлар сони камлигини айтиб кулишган, йигит эса сулувни қўлидан ушлаб, мардонавор тарзда тўда томон етаклаб кетган;

  • «Сары-челекте той»: Воқеани кузатиб турган саёҳатчилар ҳамда қирғиз йигитлари қарсаклар чалиб, икки ёшнинг бу қувноқ ҳазилига шерик бўлишган ва ҳолат видеога муҳрланган.

«Асал тўла сариқ кўза»: Сари-Челак қандай маскан?

Воқеа юз берган табиат мўъжизаси ҳақида муҳим маълумотлар:

  • Номнинг келиб чиқиши: «Сари-Челак» сўзи «Сариқ кўза» маъносини беради — куз фаслида атрофдаги барглар сарғайиб, сувда акс этганда кўл ҳақиқатан асал тўла сариқ кўзага ўхшаб қолади;

  • Баландлик ва чуқурлик рекорди: Денгиз сатҳидан 1878 метр баландликда жойлашган кўлнинг чуқурлиги айрим жойларда 234 метргача етади ва у Марказий Осиёдаги энг чуқур тоғ кўлларидан бири ҳисобланади;

  • Биосфера қўриқхонаси: Муҳофаза этиладиган ноёб экотизими, ёнғоқзорлари ва тоғ манзаралари сабабли у минтақанинг энг оҳанрабо туризм марказларидан бири саналади.

Икки қардош халқнинг бирдамлиги ва интернетдаги олқишлар

Тармоқ фойдаланувчиларининг самимий муносабати:

  • «Чегаралар очилди, дўстлик мустаҳкамланди»: Ижтимоий тармоқ шарҳловчилари Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасидаги дўстлик алоқалари янги босқичга чиққани, халқларнинг бир-бириникига бемалол бориб-келаётгани бундай самимий лаҳзаларга сабаб бўлаётганини таъкидламоқда;

  • Эзгу тилаклар: Видеони томоша қилган минглаб мухлислар: «Икки ёш ҳақиқатан жуда ярашибди, агар рост бўлса, бахтли бўлишсин!», «Мана шундай самимий кулгу ва дўстлик ҳеч қачон узилмасин», дея илиқ тилаклар ёғдирмоқда;

  • Миллий колорит ва маданият: Қадимий кўчманчилик анъаналаридаги от улашиш, саранжом ўзбек келинлари ва бағрикенг тоғлик йигитларнинг ушбу ҳазиломуз диалоги асрий урф-одатларнинг гўзал кўриниши сифатида қабул қилинди.

Сари-Челак бағрида янграган ушбу қувноқ кулгу ва самимий диалог Марказий Осиё халқлари ўртасидаги дўстлик, меҳр-оқибат ва муштарак маданият нақадар мустаҳкам эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Сари-Челак бағридаги ушбу самимий ҳазил чиндан ҳам чиройли бир тўйга уланиб кетса, қандай бўларди? Икки қардош халқ — ўзбек ва қирғиз ёшлари ўртасидаги бундай илиқ ва самимий муносабатларга қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қалбларга кўтаринкилик улашувчи ушбу қувноқ видео тафсилотини барча дўстларингиз ҳамда яқинларингизга улашинг!

Сари-Челак биосфера қўриқхонасиЖалолобод вилоятиЎзбекистон-Қирғизистон дўстлигиҚирғизистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

216 млн. сўмлик кредит қарзини ундириш учун қидирувдаги автомашина ушланди216 млн. сўмлик кредит қарзини ундириш учун қидирувдаги автомашина ушландиБугун, 16:084-қаватдан йиқилган ўқувчи билан боғлиқ янги тафсилотлар маълум бўлди4-қаватдан йиқилган ўқувчи билан боғлиқ янги тафсилотлар маълум бўлдиБугун, 15:53Президент: “Эрталабдан бери ҳатто сув ҳам беришмади” (видео)Президент: “Эрталабдан бери ҳатто сув ҳам беришмади” (видео)Бугун, 13:42Гулистонда 18 ёшли йигит банкоматни болта билан бузишга уриндиГулистонда 18 ёшли йигит банкоматни болта билан бузишга уриндиБугун, 13:27Тошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этдиТошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этдиБугун, 13:07Тошкентда йирик фильм суратга олинмоқда: Бугун иккита марказий кўча ёпилдиТошкентда йирик фильм суратга олинмоқда: Бугун иккита марказий кўча ёпилдиБугун, 09:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)