«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди
Марказий Осиё халқлари ўртасидаги азалий қардошлик, меҳмондўстлик ва самимий ҳазил туйғуси акс этган ажойиб видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб томошабинларнинг қалбига илиқлик улашмоқда. Воқеа Қирғизистоннинг Жалолобод вилоятида, Чатқол тизмасининг бағрида, денгиз сатҳидан 1878 метр баландликда жойлашган мафтункор «Сари-Челак» давлат биосфера қўриқхонасида юз берган. Ўзбекистондан ушбу сўлим масканга саёҳатга борган бир гуруҳ ҳамюртларимиз ҳордиқ чиқариб, микроавтобусда ортга қайтишга шайланаётган пайтда, маҳаллий қирғиз йигитларидан бири машина салонида турган ўзбек қизига ҳазиллашиб, шу ерда қолишни ва унга турмушга чиқишни таклиф қилади.
Кутилмаган саволга зукколик билан жавоб қайтарган ўзбек сулуви эса машина эшигида туриб: «100 грамм тилла ва 20 та от берсанг, қоламан», дея шарт қўяди. Қизнинг шартини дарҳол қабул қилган қирғиз йигити эса: «Туш қани, туш!», дея уни отидан тушиб кутиб олади. Қизнинг «А где двадцать лошадей?» (Йигирмата от қани?) деган саволига узоқда турган уюрни кўрсатиб, «Ўзбекистонлик сулувни 20 от, 100 грамм олтинга олиб қоляпмиз!» дея унинг қўлидан тутиб отлар томон етаклаб кетиши саёҳатчилар ва маҳаллий аҳолининг кулгусига сабаб бўлди.
Хўш, интернет фойдаланувчиларини тўлқинлантирган ушбу самимий видео ортида қандай тафсилотлар бор ва Сари-Челак тоғларидаги бу қувноқ саҳна нега икки қардош халқ бирдамлигининг рамзига айланди?
«Сари-Челакдаги тўй»: Саҳна ортида нималар юз берди?
Ижтимоий тармоқларда миллионлаб қараш тўплаётган видео тафсилотлари:
Кутилмаган таклиф: Сафарини якунлаб йўлга тушаётган микроавтобус ёнида тўпланган қирғиз йигитлари ўзбек сайёҳларини кузатиш чоғида қизга шу ерда қолиш таклифини билдирган;
100 грамм тилла ва 20 та от шарти: Ўзбек қизи ҳам бўш келмай, халқона қалин пули анъаналарига ҳазиломуз урғу берган ҳолда, 20 та от ва 100 грамм олтин эвазига рози бўлишини айтган;
«Бу отлар 20 та чиқмайдику!»: Йигит адирликдаги отларни кўрсатганда, машинадаги аёллар ва қиз отлар сони камлигини айтиб кулишган, йигит эса сулувни қўлидан ушлаб, мардонавор тарзда тўда томон етаклаб кетган;
«Сары-челекте той»: Воқеани кузатиб турган саёҳатчилар ҳамда қирғиз йигитлари қарсаклар чалиб, икки ёшнинг бу қувноқ ҳазилига шерик бўлишган ва ҳолат видеога муҳрланган.
«Асал тўла сариқ кўза»: Сари-Челак қандай маскан?
Воқеа юз берган табиат мўъжизаси ҳақида муҳим маълумотлар:
Номнинг келиб чиқиши: «Сари-Челак» сўзи «Сариқ кўза» маъносини беради — куз фаслида атрофдаги барглар сарғайиб, сувда акс этганда кўл ҳақиқатан асал тўла сариқ кўзага ўхшаб қолади;
Баландлик ва чуқурлик рекорди: Денгиз сатҳидан 1878 метр баландликда жойлашган кўлнинг чуқурлиги айрим жойларда 234 метргача етади ва у Марказий Осиёдаги энг чуқур тоғ кўлларидан бири ҳисобланади;
Биосфера қўриқхонаси: Муҳофаза этиладиган ноёб экотизими, ёнғоқзорлари ва тоғ манзаралари сабабли у минтақанинг энг оҳанрабо туризм марказларидан бири саналади.
Икки қардош халқнинг бирдамлиги ва интернетдаги олқишлар
Тармоқ фойдаланувчиларининг самимий муносабати:
«Чегаралар очилди, дўстлик мустаҳкамланди»: Ижтимоий тармоқ шарҳловчилари Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасидаги дўстлик алоқалари янги босқичга чиққани, халқларнинг бир-бириникига бемалол бориб-келаётгани бундай самимий лаҳзаларга сабаб бўлаётганини таъкидламоқда;
Эзгу тилаклар: Видеони томоша қилган минглаб мухлислар: «Икки ёш ҳақиқатан жуда ярашибди, агар рост бўлса, бахтли бўлишсин!», «Мана шундай самимий кулгу ва дўстлик ҳеч қачон узилмасин», дея илиқ тилаклар ёғдирмоқда;
Миллий колорит ва маданият: Қадимий кўчманчилик анъаналаридаги от улашиш, саранжом ўзбек келинлари ва бағрикенг тоғлик йигитларнинг ушбу ҳазиломуз диалоги асрий урф-одатларнинг гўзал кўриниши сифатида қабул қилинди.
Сари-Челак бағрида янграган ушбу қувноқ кулгу ва самимий диалог Марказий Осиё халқлари ўртасидаги дўстлик, меҳр-оқибат ва муштарак маданият нақадар мустаҳкам эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Сари-Челак бағридаги ушбу самимий ҳазил чиндан ҳам чиройли бир тўйга уланиб кетса, қандай бўларди? Икки қардош халқ — ўзбек ва қирғиз ёшлари ўртасидаги бундай илиқ ва самимий муносабатларга қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қалбларга кўтаринкилик улашувчи ушбу қувноқ видео тафсилотини барча дўстларингиз ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…