Гианлуиги Доннарумма Италия термасини қутқаришга чақирди
Италия миллий жамоаси сардори Гианлуиги Доннарумма мамлакат футболидаги оғир даврни ортда қолдириб, жамоанинг шонли тарихини қайтадан ёзиш учун мухлисларни жипслашишга чақирди. Футбол Италиа нашри ва Sky Sport Италиа телеканалига таяниб хабар берилишича, тўрт карра жаҳон чемпионлари бўлган „Аззурри“ кетма-кет учинчи бор мундиалдан четда қолгани жамоа учун қаттиқ зарба бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шимолий Америкада ўтадиган 2026 йилги жаҳон чемпионатига чиқа олмагани италияликлар учун азобли ва тушкунликка тўла ёзни тақдим этди. Майдон ташқарисида қолган футболчилар ва бутун халқ учун бу ҳолат катта фожиага тенг бўлди. Шундан сўнг мамлакат футболида жиддий ўзгаришлар юз бериб, Геннаро Гаттусо ва бир қатор юқори лавозимдаги мутасаддилар ўз лавозимларини тарк этишганди.
Роберто Манчинининг қайтиши ва янги умидларЖамоанинг оғир аҳволидан чиқиб кетишида тажрибали мутахассис Роберто Манчинининг терма жамоага бош мураббий сифатида қайтиши асосий умид сифатида кўрилмоқда. Эслатиб ўтамиз, айнан Манчининг қўл остида Италия Евро-2020 турнирида ғолиб чиққан эди. Доннарумма бу ҳамкорлик кийиниш хонасига ўзига ишонч ва ғалаба қозонишга бўлган чанқоқликни қайтаришига қатъий ишонади.
Дарвозабоннинг сўзларига кўра, ўтган ёздаги муваффақиятсизликлар футболчиларга улкан руҳий зарба берган, бироқ тушкунликка тушишга ҳақлари йўқ. Эндиликда жамоа бор эътиборини Миллатлар лигаси учрашувлари ҳамда Буюк Британия ва Ирландияда бўлиб ўтадиган Евро-2028 саралашига қаратмоқда.
Мухлислар кўмаги ва келажакрежадаги вазифаларДоннарумма Миллатлар лигасининг илк ўйинларида қўллаб-қувватлашда давом этаётган барча италияликларга ўз миннатдорчилигини билдирди. Унинг таъкидлашича, мухлисларнинг энергияси ва ҳайдовчи кучи жамоага янги нафас олиб келади ва олдинга қадам ташлашга ёрдам беради.
„Бизга кўплаб позитивлик керак. Олдинда қийин синовлар турганини биламан, аммо биз бу саҳифани ёпиб, янги куч билан қайтишимиз шарт. Буни фақат ўзимиз қила оламиз“, — дея қўшимча қилди посбон. Мақсад — Италия терма жамоасини аввалги мавқеига қайтариш ва халқига йўқотилган ишончни қайтаришдан иборат.
Изоҳлар 0
…