Гианлуиги Доннарумма Италия термасини қутқаришга чақирди

·1·Спорт
Гианлуиги Доннарумма Италия термасини қутқаришга чақирди

Италия миллий жамоаси сардори Гианлуиги Доннарумма мамлакат футболидаги оғир даврни ортда қолдириб, жамоанинг шонли тарихини қайтадан ёзиш учун мухлисларни жипслашишга чақирди. Футбол Италиа нашри ва Sky Sport Италиа телеканалига таяниб хабар берилишича, тўрт карра жаҳон чемпионлари бўлган „Аззурри“ кетма-кет учинчи бор мундиалдан четда қолгани жамоа учун қаттиқ зарба бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шимолий Америкада ўтадиган 2026 йилги жаҳон чемпионатига чиқа олмагани италияликлар учун азобли ва тушкунликка тўла ёзни тақдим этди. Майдон ташқарисида қолган футболчилар ва бутун халқ учун бу ҳолат катта фожиага тенг бўлди. Шундан сўнг мамлакат футболида жиддий ўзгаришлар юз бериб, Геннаро Гаттусо ва бир қатор юқори лавозимдаги мутасаддилар ўз лавозимларини тарк этишганди.

Роберто Манчинининг қайтиши ва янги умидлар

Жамоанинг оғир аҳволидан чиқиб кетишида тажрибали мутахассис Роберто Манчинининг терма жамоага бош мураббий сифатида қайтиши асосий умид сифатида кўрилмоқда. Эслатиб ўтамиз, айнан Манчининг қўл остида Италия Евро-2020 турнирида ғолиб чиққан эди. Доннарумма бу ҳамкорлик кийиниш хонасига ўзига ишонч ва ғалаба қозонишга бўлган чанқоқликни қайтаришига қатъий ишонади.

Дарвозабоннинг сўзларига кўра, ўтган ёздаги муваффақиятсизликлар футболчиларга улкан руҳий зарба берган, бироқ тушкунликка тушишга ҳақлари йўқ. Эндиликда жамоа бор эътиборини Миллатлар лигаси учрашувлари ҳамда Буюк Британия ва Ирландияда бўлиб ўтадиган Евро-2028 саралашига қаратмоқда.

Мухлислар кўмаги ва келажакрежадаги вазифалар

Доннарумма Миллатлар лигасининг илк ўйинларида қўллаб-қувватлашда давом этаётган барча италияликларга ўз миннатдорчилигини билдирди. Унинг таъкидлашича, мухлисларнинг энергияси ва ҳайдовчи кучи жамоага янги нафас олиб келади ва олдинга қадам ташлашга ёрдам беради.

„Бизга кўплаб позитивлик керак. Олдинда қийин синовлар турганини биламан, аммо биз бу саҳифани ёпиб, янги куч билан қайтишимиз шарт. Буни фақат ўзимиз қила оламиз“, — дея қўшимча қилди посбон. Мақсад — Италия терма жамоасини аввалги мавқеига қайтариш ва халқига йўқотилган ишончни қайтаришдан иборат.

Гианлуиги ДоннаруммаИталия терма жамоасиРоберто МансиниМиллатлар лигасиЖаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиБугун, 18:32Жаҳон тожи учун Синдаров - Гукеш баҳси мукофот пуллари очиқланди — Ғолиб қанча олади?Жаҳон тожи учун Синдаров - Гукеш баҳси мукофот пуллари очиқланди — Ғолиб қанча олади?Бугун, 16:00«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилдиБугун, 15:52«Самарқандда ақл жанги бошланди!»: Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига старт берилди«Самарқандда ақл жанги бошланди!»: Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига старт берилдиБугун, 15:43Ямал ўзини Месси, Роналду ва Марадона билан таққослади — Ламиннинг шов-шувли иқрори!Ямал ўзини Месси, Роналду ва Марадона билан таққослади — Ламиннинг шов-шувли иқрори!Бугун, 15:27«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...Бугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда