Матбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпди
Осиё Чемпионлар лигасида чинакам сенсация ва драматик воқеа юз берди. Саудия Арабистонининг юлдузли гранди «Ан Наср» қитъанинг бош турнири гуруҳ босқичида БААнинг «Ал Айн» клубига қарши кечган баҳсда 0:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятга учради. Бироқ майдондаги бу даҳшатли ҳисобдан ҳам қайноқроқ воқеалар ўйиндан кейинги расмий матбуот анжуманида содир бўлди. Жамоа бош мураббийи Анже Постекоглу португалиялик суперюлдуз Криштиану Роналдунинг манзилига кескин айбловлар ёғдирган ва уни «жамоага ёрдам бермасликда» айблаган маҳаллий журналист билан юзма-юз тортишиб, ҳақиқий оғзаки жангга киришди.
Мағлубият учун барча айб ва масъулиятни ўз зиммасига олган грециялик-австралиялик мутахассис, бутун дунёга ўрнак бўлаётган футбол тирик афсонасининг обрўсини топташга йўл қўймаслигини қатъий таъкидлади. Журналист Роналдунинг бу баҳсда «ҳеч нарса» қилмаганини такрорлаган паллада эса Постекоглунинг сабри тугаб: «Сиз умуман бошқа ўйинни кўрибсиз!» дея кескин раддия берди.
Хўш, 0:4 ҳисобидаги мағлубиятга аслида ким айбдор, Роналду нима сабабдан тўлиқ формада эмас эди ва Постекоглунинг бу мардонавор ҳимояси «Ан Наср»ни ички инқироздан қутқара оладими?
«Айб футболчиларда эмас, менда!»: Постекоглунинг журналист билан тўқнашуви
Матбуот анжуманида юз берган драматик мулоқотнинг асосий тафсилотлари:
Тайёргарлик бўйича баҳс: Журналист жамоанинг баҳсга ёмон тайёрланганини иддао қилганда, бош мураббий: «Сиз ёмон тайёрланганимизни айтяпсиз, аммо бу ҳақиқат эмас. Ростгўй бўлинг. Бу — менинг масъулиятим. Балки ўз ишимни керакли даражада бажара олмагандирман, аммо тайёргарлик ҳақида бундай гапирманг», дея жавоб қайтарди;
Масъулиятни ўз бўйнига олиш: Постекоглу мағлубият юкини тўлиқ ўз зиммасига олиб, мураббий сифатида барча танқидларни қабул қилишга тайёрлигини, бироқ майдонда жонини берган шогирдларини қоралашга йўл қўймаслигини билдирди;
Ўйинчиларнинг юқори даражаси: Мураббий футболчиларнинг кучли характерга эгалигини, улар ғалаба учун бор кучини ишга солганини ва муаммо уларнинг маҳоратида эмаслигини уқтирди.
«У ҳамма учун намуна!»: Роналдунинг ҳимояси ва ҳақиқат
Мураббийнинг Криштиану Роналду шаънига билдирган эҳтиросли фикрлари:
«У аллақачон 3 та гол урди»: Мутахассис журналистга Роналдунинг мавсум бошидаги сермаҳсуллигини эслатиб, ҳужумчининг олдинги ўйинларда учта тўп киритганини ва бу баҳсда ҳам қулай вазиятларга эга бўлганини таъкидлади;
Чекланган машғулотлар фактори: Роналдунинг ушбу баҳс олдидан тўлиқ тайёргарлик жараёнида иштирок этиш имконияти чеклангани, шунга қарамай у майдонда етакчиликни кўрсатишга ҳаракат қилгани ошкор бўлди;
Буюк карьерага ҳурмат: «Ҳамма учун намуна бўлиб турган инсон ҳақида бундай гапириш керак эмас. Фаолиятини давом эттириш учун ҳар қандай қурбонликка борган инсонлар ҳақида фикр билдиришда эҳтиёткор бўлиш керак», — дея мураббий футбол тарихидаги буюк шахсга нисбатан ҳурмат сақлашни талаб қилди;
«Сиз бошқа ўйинни кўрибсиз!»: Журналист яна бир бор португалиялик юлдузни майдонда йўқ бўлиб кетганликда айблаганда, мутахассис ушбу кинояли ва кескин ибора билан баҳсга якун ясади.
0:4 зарбаси ва «Ан Наср»нинг истиқболлари: Инқирозми ёки сабоқ?
Мағлубият ортидаги таҳлилий хулосалар:
«Ал Айн»нинг мукаммал тактикаси: БАА клуби саудияликларнинг ҳимоядаги бўшлиқларини аниқ жазолаб, Осиё чемпионлиги учун асосий даъвогар эканини яна бир бор исботлади;
Мураббий ва юлдузлар бирдамлиги: Постекоглунинг ҳар қандай оғир вазиятда ўз юлдузи Роналдуни журналистлар ҳужумидан қалқондек ҳимоя қилиши кийиниш хонасида мураббийга бўлган ишончни янада мустаҳкамлаши кутилмоқда;
Олдиндаги имтиҳон: 0:4 ҳисобидаги оғир мағлубиятдан сўнг «Ан Наср» зудлик билан хулоса чиқариши ва кейинги турларда йўқотилган очколарни қайтариб, мухлислар олдида ўзини оқлаши шарт.
Анже Постекоглунинг мазкур жасоратли баёноти замонавий футболда мураббий нафақат тактика чизувчи, балки жамоадошлари ва Криштиану Роналдудек афсоналарни ноҳақ босимлардан асровчи ҳақиқий етакчи бўлиши кераклигини кўрсатди.
Сизнингча, «Ан Наср»нинг 0:4 ҳисобида тор-мор бўлишида ким кўпроқ айбдор — тактикани тўғри танлай олмаган Анже Постекоглуми ёки майдонда ўзини кўрсата олмаган юлдузлар, жумладан Роналдуми? Мураббийнинг журналистга берган кескин жавоби ва Роналдуни ҳимоя қилишини тўғри деб ҳисоблайсизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Осиё футболидаги ушбу шов-шувли можаро таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда Роналду ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…