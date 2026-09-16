JONY Instagramдаги барча постларини ўчириб, сирли ишора қолдирди

·27·Маданият
JONY Instagramдаги барча постларини ўчириб, сирли ишора қолдирди

Машҳур хонанда JONY Instagram саҳифасидаги барча постларини ўчириб ташлади. Бу ҳолат унинг шахсий ҳаётига оид турли гап-сўзлар тарқалаётганидан сўнг кузатилди ва мухлислар эътиборини тортди.

Аввалроқ ижтимоий тармоқларда JONY’нинг номаълум аёл ва кичик бола билан тушган суратлари тарқалган эди. Айрим манбаларда суратдаги аёл хонанданинг эҳтимолий рафиқаси, бола эса унинг фарзанди бўлиши мумкинлиги ҳақида тахминлар билдирилган. Бироқ бу маълумотлар ҳозирча расман тасдиқланмаган.

Қизиғи, хонанда постларини ўчирганидан сўнг Instagram’да сирли мазмундаги сторис ҳам жойлаштирди.

Унда: «Кўриш — ишониш демак. Аммо бу ҳақиқатми ёки шунчаки иллюзиями?» деган жумлалар пайдо бўлган.

JONY ҳозирча суратлардаги аёл ва бола ҳақида, шунингдек, нега саҳифасини «тозалагани» ҳақида расмий изоҳ бермади.

Шу боис хонанданинг бу қарори янги ижодий лойиҳа билан боғлиқми ёки шахсий ҳаётидаги воқеаларга алоқадорми — ҳозирча номаълум.

JONYInstagramШахсий ҳаётРафиқ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мухлиса Бобоқулова совчиларни нега рад этмоқда? Актриса бўлажак турмуш ўртоғи қандай бўлишини айтди (видео)Мухлиса Бобоқулова совчиларни нега рад этмоқда? Актриса бўлажак турмуш ўртоғи қандай бўлишини айтди (видео)Бугун, 16:38Райҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олдиРайҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олдиБугун, 13:00Марям Тиллаевадан бутунлай ўзгача услуб: "Шакар" номли янги клип премьераси эълон қилинди! (видео)Марям Тиллаевадан бутунлай ўзгача услуб: "Шакар" номли янги клип премьераси эълон қилинди! (видео)Кеча, 22:45Риҳанна ва ASAP Rocky қизининг 1 ёшини нишонлади: унинг исми ҳам анъанани давом эттирдиРиҳанна ва ASAP Rocky қизининг 1 ёшини нишонлади: унинг исми ҳам анъанани давом эттирдиКеча, 22:17Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)Кеча, 16:34«Турмушнинг мушти бор» деганда нимани назарда тутишган? Вазира Юнусова изоҳ берди (видео)«Турмушнинг мушти бор» деганда нимани назарда тутишган? Вазира Юнусова изоҳ берди (видео)Кеча, 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди